X-Small Adult 8+

X-Small Adult 8+

Сухой корм для собак

Икс-Смол Эдалт 8+. Полнорационный сухой корм для взрослых собак миниатюрных размеров (вес взрослой собаки до 4 кг) в возрасте от 8 лет.

Доступные размеры

1.5kg

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

ROYAL CANIN® X-Small Adult 8 + подходит для собак миниатюрных пород (весом до 4 кг) старше 8 лет, и разработан с учётом пищевых потребностей вашей взрослой собаки.Содержание питательных веществ в ROYAL CANIN® X-Small Adult 8+ адаптировано длясобак зрелого возраста.Благодаря адаптированному содержанию клетчатки (в том числе семян подорожника) ROYAL CANIN® X-Small Adult 8+ помогает поддерживать здоровое пищеварение и регулярный кишечный транзит, а специально отобранные высокоусвояемые белки способствуют снижению объема и запаха фекалий.ROYAL CANIN® X-Small Adult 8+ также помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы вашей собаки.Кроме того, небольшие гранулы ROYAL CANIN® X-Small Adult 8+ обладают повышенной вкусовой привлекательностью и специально адаптированы для облегчения захвата и разгрызания корма.

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ВЫГОДА

Поддержание жизненной энергии

Содержание питательных веществ в составе этой формулы помогает поддерживать жизненную энергию собак миниатюрных пород при появлении у них первых признаков старения. Содержит эксклюзивный комплекс антиоксидантов.

Здоровое пищеварение и транзит

Собаки миниатюрных пород склонны к запорам. Сбалансированное содержание клетчатки (в т.ч. подорожника) помогает облегчить кишечный транзит, а высокопереваримые протеины L.I.P. способствуют нормализации консистенции испражнений.

Здоровье мочевыделительной системы

Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы у собак миниатюрных пород.

Высокая вкусовая привлекательность и очень мелкая крокета

Маленькая крокета разработана специально для крошечных челюстей собак весом до 4 кг. Ее эксклюзивная формула помогает стимулировать привередливый аппетит собак миниатюрных пород.

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