ROYAL CANIN® X-Small Adult 8 + подходит для собак миниатюрных пород (весом до 4 кг) старше 8 лет, и разработан с учётом пищевых потребностей вашей взрослой собаки.Содержание питательных веществ в ROYAL CANIN® X-Small Adult 8+ адаптировано длясобак зрелого возраста.Благодаря адаптированному содержанию клетчатки (в том числе семян подорожника) ROYAL CANIN® X-Small Adult 8+ помогает поддерживать здоровое пищеварение и регулярный кишечный транзит, а специально отобранные высокоусвояемые белки способствуют снижению объема и запаха фекалий.ROYAL CANIN® X-Small Adult 8+ также помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы вашей собаки.Кроме того, небольшие гранулы ROYAL CANIN® X-Small Adult 8+ обладают повышенной вкусовой привлекательностью и специально адаптированы для облегчения захвата и разгрызания корма.