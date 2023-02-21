X-Small Adult 8+
Сухой корм для собак
Икс-Смол Эдалт 8+. Полнорационный сухой корм для взрослых собак миниатюрных размеров (вес взрослой собаки до 4 кг) в возрасте от 8 лет.
Доступные размеры
1.5kg
ROYAL CANIN® X-Small Adult 8 + подходит для собак миниатюрных пород (весом до 4 кг) старше 8 лет, и разработан с учётом пищевых потребностей вашей взрослой собаки.Содержание питательных веществ в ROYAL CANIN® X-Small Adult 8+ адаптировано длясобак зрелого возраста.Благодаря адаптированному содержанию клетчатки (в том числе семян подорожника) ROYAL CANIN® X-Small Adult 8+ помогает поддерживать здоровое пищеварение и регулярный кишечный транзит, а специально отобранные высокоусвояемые белки способствуют снижению объема и запаха фекалий.ROYAL CANIN® X-Small Adult 8+ также помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы вашей собаки.Кроме того, небольшие гранулы ROYAL CANIN® X-Small Adult 8+ обладают повышенной вкусовой привлекательностью и специально адаптированы для облегчения захвата и разгрызания корма.
Поддержание жизненной энергии
Содержание питательных веществ в составе этой формулы помогает поддерживать жизненную энергию собак миниатюрных пород при появлении у них первых признаков старения. Содержит эксклюзивный комплекс антиоксидантов.
Здоровое пищеварение и транзит
Собаки миниатюрных пород склонны к запорам. Сбалансированное содержание клетчатки (в т.ч. подорожника) помогает облегчить кишечный транзит, а высокопереваримые протеины L.I.P. способствуют нормализации консистенции испражнений.
Здоровье мочевыделительной системы
Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы у собак миниатюрных пород.
Высокая вкусовая привлекательность и очень мелкая крокета
Маленькая крокета разработана специально для крошечных челюстей собак весом до 4 кг. Ее эксклюзивная формула помогает стимулировать привередливый аппетит собак миниатюрных пород.
|Вес
|Низкий уровень активности
|Умеренный уровень активности
|Повышенный уровень активности
|1 кг
|24 г (2/8)
|27 г (3/8)
|31 г (3/8)
|1.5 кг
|32 г (3/8)
|37 г (3/8)
|42 г (4/8)
|2 кг
|40 г (4/8)
|46 г (4/8)
|52 г (5/8)
|2.5 кг
|47 г (4/8)
|54 г (5/8)
|62 г (6/8)
|3 кг
|54 г (5/8)
|62 г (6/8)
|71 г (7/8)
|3.5 кг
|60 г (6/8)
|70 г (6/8)
|80 г (7/8)
|4 кг
|67 г (6/8)
|77 г (7/8)
|88 г (1)
|мерний стакан 240 мл - 86 г