Корм ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier, предназначенный для собак породы йоркширский терьер в возрасте от 10 месяцев, специально разработан с учетом потребностей вашей взрослой собаки в питательных веществах.Благодаря эксклюзивному сочетанию питательных веществ влажный корм ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier в паштете помогает поддерживать здоровье кожи и шерсти йоркширских терьеров и сохранять шерсть собаки гладкой, блестящей и шелковистой.Влажный корм ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier в паштете также способствует здоровому пищеварению и соответствует ежедневным потребностям в энергии собак породы йоркширский терьер.Паштет ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier обладает особой текстурой, что повышает его вкусовую привлекательность. Исключительный аромат и мягкость пашета стимулирует аппетит даже самого привередливого йоркширского терьера!Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой собаки ROYAL CANIN® Poodle in Loaf выпускается также в виде сухого корма – аппетитных хрустящих крокет. Если вы выбрали для своей собаки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.