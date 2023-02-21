YorkshireTerrier Adult

YorkshireTerrier Adult

Сухой корм для собак

Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы йоркширский терьер в возрасте от 10 месяцев

Доступные размеры

50g

500g

1000g

1.5kg

3kg

7.5kg

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

<p>Каждая порода собак имеет индивидуальные потребности, и гамма продуктов ROYAL CANIN®’s Breed Health Nutrition разработана для поддержания здоровья с учетом особенностей собак различных пород.<p>Корм ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult, предназначенный для собак породы йоркширский терьер старше 10 месяцев, разработан в соответствии со всеми потребностями вашей взрослой собаки в питательных веществах.<p>Корм ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult способствует поддержанию здоровья шерсти вашей собаки благодаря сбалансированному составу, обогащенному незаменимыми жирными кислотами Омега-3 (ЭПК и ДГК), Омега-6, маслом огуречника аптечного и биотином.<p>Благодаря сочетанию привлекательного аромата и адаптированной текстуры и формы крокет ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult понравится даже самым привередливым в питании собакам.<p>Забота о гигиене ротовой полости – важный фактор, который следует учитывать при выборе корма для собаки. ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult помогает замедлить образование зубного камня благодаря наличию в составе хелаторов кальция.<p>Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой собаки ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult выпускается также в виде влажного корма – в форме нежного аппетитного паштета. <p>Если вы выбрали для своей собаки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.

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ВЫГОДА

Здоровье шерсти

Эксклюзивная формула рациона способствует поддержанию здоровья длинной шерсти йоркширского терьера. Рацион обогащен жирными кислотами Омега-3 (ЭПК и ДГК) и Омега-6, маслом огуречника и биотином.

Высокая вкусовая привлекательность

Удовлетворяет аппетит даже самых привередливых питомцев благодаря комбинации эксклюзивных ароматов.

Поддержание здоровья в зрелом возрасте

Содержит особый комплекс питательных веществ для поддержания здоровья собак зрелого возраста.

Эксклюзивная крокета: здоровье зубов

Рацион помогает уменьшить образование зубного камня благодаря содержанию хелаторов кальция.

ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ