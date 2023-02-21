YorkshireTerrier Adult
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы йоркширский терьер в возрасте от 10 месяцев
Доступные размеры
50g
500g
1000g
1.5kg
3kg
7.5kg
<p>Каждая порода собак имеет индивидуальные потребности, и гамма продуктов ROYAL CANIN®’s Breed Health Nutrition разработана для поддержания здоровья с учетом особенностей собак различных пород.<p>Корм ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult, предназначенный для собак породы йоркширский терьер старше 10 месяцев, разработан в соответствии со всеми потребностями вашей взрослой собаки в питательных веществах.<p>Корм ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult способствует поддержанию здоровья шерсти вашей собаки благодаря сбалансированному составу, обогащенному незаменимыми жирными кислотами Омега-3 (ЭПК и ДГК), Омега-6, маслом огуречника аптечного и биотином.<p>Благодаря сочетанию привлекательного аромата и адаптированной текстуры и формы крокет ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult понравится даже самым привередливым в питании собакам.<p>Забота о гигиене ротовой полости – важный фактор, который следует учитывать при выборе корма для собаки. ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult помогает замедлить образование зубного камня благодаря наличию в составе хелаторов кальция.<p>Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой собаки ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult выпускается также в виде влажного корма – в форме нежного аппетитного паштета. <p>Если вы выбрали для своей собаки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.
Здоровье шерсти
Эксклюзивная формула рациона способствует поддержанию здоровья длинной шерсти йоркширского терьера. Рацион обогащен жирными кислотами Омега-3 (ЭПК и ДГК) и Омега-6, маслом огуречника и биотином.
Высокая вкусовая привлекательность
Удовлетворяет аппетит даже самых привередливых питомцев благодаря комбинации эксклюзивных ароматов.
Поддержание здоровья в зрелом возрасте
Содержит особый комплекс питательных веществ для поддержания здоровья собак зрелого возраста.
Эксклюзивная крокета: здоровье зубов
Рацион помогает уменьшить образование зубного камня благодаря содержанию хелаторов кальция.
|Вес взрослой собаки
|Нормальная активность
|Повышенная активность
|2 кг
|40 г (4/8)
|47 г (4/8)
|3 кг
|55 г (5/8)
|63 г (6/8)
|4 кг
|68 г (6/8)
|79 г (7/8)
|мерный стакан 240 мл - 86 г