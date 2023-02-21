Anallergenic
Сухой корм для собак
Полнорационный диетический корм для собак при нежелательной реакции на корм
Доступные размеры
Какова правильная часть?
1.5kg
3kg
8kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА
Олигопептиды
Низкомолекулярные пептиды для снижения риска возникновения нежелательных реакций на корм.
Исключение аллергенов
Формула и производственный процесс направленные на исключение источников пищевых аллергенов.
Барьерная функция кожи
Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.
Комплекс антиоксидантов
Комплекс антиоксидантов синергического действия помогает нейтрализовать свободные радикалы.
ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ
Кукурузный крахмал, пирьевий гидролизат малой молекулярной массы (источник L-аминокислот и олигопептидов), кокосовое масло, соевое масло, минеральные вещества, растительная клетчатка, экстракт цикория, фруктоолигосахариды, рыбий жир, моно- и диглицериды пальмитиновой и стеариновой кислот, этерифицированные лимонной кислотой, животный жир, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина). Источник протеинов: пирьевий гидролизат малой молекулярной массы. Источник углеводов: кукурузный крахмал.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 36500 MЕ; витамин D3 -800 MЕ; E1 (железо) - 42 мг; E2 (йод) - 3,8 мг; E4 (медь) - 15 мг; E5 (марганец) - 55 мг; E6 (цинк) - 154 мг; E8 (селен) - 0,26 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 8,48 г. Консерванты. Антиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 18,0%; сырой жир - 16,5%; сырая зола - 6,5%; сырая клетчатка - 1,7%; незаменимые жирные кислоты (линолевая кислота) - 27,2 г / кг.
|Вес (кг)
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.с)
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес (г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|53
|5.8
|46
|4/8
|40
|4/8
|4
|88
|1
|78
|7/8
|67
|6/8
|6
|120
|1+3/8
|105
|1+1/8
|91
|1
|8
|149
|1+5/8
|131
|1+3/8
|113
|1+2/8
|10
|176
|1+7/8
|155
|1+6/8
|133
|1+4/8
|15
|238
|2+5/8
|209
|2+2/8
|181
|2
|20
|295
|3+2/8
|260
|2+7/8
|224
|2+4/8
|25
|349
|3+7/8
|307
|3+3/8
|265
|2+7/8
|30
|400
|4+3/8
|352
|3+7/8
|304
|3+3/8
|35
|449
|4+7/8
|395
|4+3/8
|341
|3+6/8
|40
|497
|5+4/8
|437
|4+6/8
|377
|4+1/8
|45
|543
|6
|477
|5+2/8
|412
|4+4/8
|50
|587
|6+3/8
|517
|5+5/8
|446
|4+7/8
|55
|631
|6+7/8
|555
|6+1/8
|479
|5+2/8
|60
|673
|7+3/8
|592
|6+4/8
|512
|5+5/8
|70
|756
|8+2/8
|665
|7+2/8
|574
|6+2/8
|80
|835
|9+1/8
|735
|8
|635
|7
|*м.с - мерных стаканов