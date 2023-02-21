Diabetic

Diabetic

Сухой корм для собак

Полноценный корм для собак, предназначенная для регулирования их потребления глюкозы (диабет). В корме понижено содержание быстроусваиваемых углеводов.

Доступные размеры

50g

1.5kg

7kg

12kg

Какова правильная часть?

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
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ВЫГОДА

Стабилизация уровня сахара в крови

Специальный состав, который помогает регулировать уровень сахара в крови после еды у собак, больных диабетом.

Высокое содержание белка

У собак, больных диабетом, очень важно сохранять мышечную массу.

Низкое содержание крахмала

Рецепт содержит уменьшенное количество крахмала.

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