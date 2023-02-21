Diabetic
Сухой корм для собак
Полноценный корм для собак, предназначенная для регулирования их потребления глюкозы (диабет). В корме понижено содержание быстроусваиваемых углеводов.
Доступные размеры
Какова правильная часть?
50g
1.5kg
7kg
12kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА
Стабилизация уровня сахара в крови
Специальный состав, который помогает регулировать уровень сахара в крови после еды у собак, больных диабетом.
Высокое содержание белка
У собак, больных диабетом, очень важно сохранять мышечную массу.
Низкое содержание крахмала
Рецепт содержит уменьшенное количество крахмала.
ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ
Состав: обезвоженный белок птицы, ячмень, пшеничный глютен*, кукурузный глютен, растительные волокна, гидролизованные животные белки, животные жиры, свекольная пульпа, тапиока, рыбий жир, оболочки и семена подорожника, фруктоолигосахариды, минералы экстракт календулы (источник лютеина). Источники углеводов: ячмень, тапиока.
Добавки (на кг): Питательные добавки: Витамин А: 15 500 МЕ, Витамин D3: 1000 МЕ, Е1 (Железо): 33 мг, E2 (Йод): 3,4 мг, E4 (Медь): 10 мг, E5 (Марганец): 43 мг, E6 (Цинк): 125 мг, E8 (Селен): 0,05 мг – Консерванты – Антиоксиданты.
Аналитический состав: Аналитические компоненты: белок: 37,0% – жиры: 12,0% – зола: 5,3% – клетчатка: 6,5% – Крахмал: 19,1% – Общее содержание сахара: 0,55% – Существенные жирные кислоты: 2,07%.
*L.I.P.: белки, отобранные по принципу их очень высокой усвояемости.
|Вес собаки (кг)
|Худой
|-
|Нормальный
|-
|Избыточный вес
|-
|-
|Граммы
|чашек
|Граммы
|чашек
|Граммы
|чашек
|2
|61
|5/8
|54
|5/8
|46
|4/8
|4
|103
|1 + 1/8
|91
|1
|78
|7/8
|6
|139
|1 + 4/8
|123
|1 + 3/8
|106
|1 + 1/8
|8
|173
|1 + 7/8
|152
|1 + 5/8
|131
|1 + 3/8
|10
|205
|2 + 2/8
|180
|2
|155
|1 + 5/8
|15
|277
|3
|244
|2 + 5/8
|211
|2 + 2/8
|20
|344
|3 + 6/8
|303
|3 + 2/8
|261
|2 + 7/8
|25
|407
|4 + 3/8
|358
|3 + 7/8
|309
|3 + 3/8
|30
|466
|5
|410
|4 + 3/8
|354
|3 + 7/8
|35
|523
|5 + 5/8
|461
|5
|398
|4 + 2/8
|40
|578
|6 + 2/8
|509
|5 + 4/8
|440
|4 + 6/8
|45
|632
|6 + 7/8
|556
|6
|480
|5 + 2/8
|50
|684
|7 + 3/8
|602
|6 + 4/8
|520
|5 + 5/8
|55
|735
|8
|646
|7
|558
|6
|60
|784
|8 + 4/8
|690
|7 + 4/8
|596
|6 + 4/8
|70
|880
|9 + 4/8
|775
|8 + 3/8
|669
|7 + 2/8
|80
|973
|10 + 4/8
|856
|9 + 2/8
|739
|8