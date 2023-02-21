Diabetic Special Low Carbohydrate (в паштете)

Показания:<ul> Сахарный диабет Запоры Диарея при заболеваниях толстого отдела кишечника Нарушение моторики желудка</ul> Внимание: при назначении этого корма у собак значительно повышается чувствительность к инсулину. В начале применения диеты рекомендуется контролировать уровень гликемии для уточнения дозы инсулина. Противопоказания: Беременность, лактация, рост Длительность курса применения: Данный корм рекомендуется для постоянного применения собакам, страдающим cахарным диабетом, в течение всей жизни. Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции. При производстве влажных кормов используются только определенные злаковые с низким содержанием крахмала, что чрезвычайно важно для питания собак, страдающих сахарным диабетом. Эта диета способствует созданию в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для формирования как струвитных, так и оксалатных кристаллов.