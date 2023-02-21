Diabetic Special Low Carbohydrate (в паштете)
Влажный корм для собак
Корм консервированный полнорационный диетический для взрослых собак, разработанный для регулирования уровня глюкозы при сахарном диабете. Ветеринарная диета.
Доступные размеры
1 x 195g
1 x 410g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.
Показания:<ul> Сахарный диабет Запоры Диарея при заболеваниях толстого отдела кишечника Нарушение моторики желудка</ul> Внимание: при назначении этого корма у собак значительно повышается чувствительность к инсулину. В начале применения диеты рекомендуется контролировать уровень гликемии для уточнения дозы инсулина. Противопоказания: Беременность, лактация, рост Длительность курса применения: Данный корм рекомендуется для постоянного применения собакам, страдающим cахарным диабетом, в течение всей жизни. Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции. При производстве влажных кормов используются только определенные злаковые с низким содержанием крахмала, что чрезвычайно важно для питания собак, страдающих сахарным диабетом. Эта диета способствует созданию в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для формирования как струвитных, так и оксалатных кристаллов.
Пониженное содержание крахмала
Пониженное содержание крахмала снижает уровень постпрандиальной гипергликемии.
Контроль содержания сахаров
Смесь из злаковых с низким гликемическим индексом (кукуруза), снижает постпрандиальную гипергликемию.
Пищевая клетчатка
Пищевая клетчатка замедляет переваривание пищи в тонком отделе кишечника и позволяет контролировать концентрацию глюкозы в крови у собак, больных диабетом.
|Вес собаки
|Недостаточный вес
|Нормальный вес
|Избыточный вес
|Кол-во банок
|Кол-во банок
|Кол-во банок
|грамм
|410 г
|195 г
|грамм
|410 г
|195 г
|грамм
|410 г
|195 г
|2 кг
|289
|3/4
|11/2
|254
|1/2
|11/4
|220
|1/2
|11/4
|3 кг
|392
|1
|2
|345
|3/4
|13/4
|298
|3/4
|11/2
|4 кг
|486
|11/4
|21/2
|428
|1
|21/4
|370
|1
|2
|5 кг
|575
|11/2
|3
|506
|11/4
|21/2
|437
|1
|21/4
|6 кг
|659
|11/2
|31/2
|580
|11/2
|3
|501
|11/4
|21/2
|7 кг
|740
|13/4
|33/4
|651
|11/2
|31/4
|562
|11/4
|3
|8 кг
|818
|2
|41/4
|720
|13/4
|33/4
|622
|11/2
|31/4
|9 кг
|893
|21/4
|41/2
|786
|2
|4
|679
|13/4
|31/2
|10 кг
|967
|21/4
|5
|851
|2
|41/4
|735
|13/4
|33/4
|15 кг
|1311
|31/4
|-
|1153
|23/4
|996
|21/2
|20 кг
|1626
|4
|-
|1431
|31/2
|1236
|3
|25 кг
|1922
|43/4
|-
|1692
|41/4
|1461
|31/2
|30 кг
|2204
|51/2
|-
|1940
|43/4
|1675
|4
|35 кг
|2474
|6
|-
|2177
|51/4
|1880
|41/2
|40 кг
|2735
|63/4
|-
|2407
|53/4
|2078
|5