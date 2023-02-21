Diabetic Special Low Carbohydrate (в паштете)

Diabetic Special Low Carbohydrate (в паштете)

Влажный корм для собак

Корм консервированный полнорационный диетический для взрослых собак, разработанный для регулирования уровня глюкозы при сахарном диабете. Ветеринарная диета.

Доступные размеры

1 x 195g

1 x 410g

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ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Показания:<ul> Сахарный диабет Запоры Диарея при заболеваниях толстого отдела кишечника Нарушение моторики желудка</ul> Внимание: при назначении этого корма у собак значительно повышается чувствительность к инсулину. В начале применения диеты рекомендуется контролировать уровень гликемии для уточнения дозы инсулина. Противопоказания: Беременность, лактация, рост Длительность курса применения: Данный корм рекомендуется для постоянного применения собакам, страдающим cахарным диабетом, в течение всей жизни. Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции. При производстве влажных кормов используются только определенные злаковые с низким содержанием крахмала, что чрезвычайно важно для питания собак, страдающих сахарным диабетом. Эта диета способствует созданию в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для формирования как струвитных, так и оксалатных кристаллов.

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ВЫГОДА

Пониженное содержание крахмала

Пониженное содержание крахмала снижает уровень постпрандиальной гипергликемии.

Контроль содержания сахаров

Смесь из злаковых с низким гликемическим индексом (кукуруза), снижает постпрандиальную гипергликемию.

Пищевая клетчатка

Пищевая клетчатка замедляет переваривание пищи в тонком отделе кишечника и позволяет контролировать концентрацию глюкозы в крови у собак, больных диабетом.

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