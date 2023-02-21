Hypoallergenic

Hypoallergenic

Сухой корм для собак

Полнорационный сухой корм для собак при нежелательной реакции на корм

Доступные размеры

50g

2kg

7kg

14kg

Какова правильная часть?

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.

Найти ветеринара
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
pa.productDetails.productDetailsImageAlt
ВЫГОДА

Гидролизованные белки

Гидролизованные белки, имеющие низкую молекулярную массу, максимально снижают риск развития аллергических реакций.

Барьерная функция кожи

Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.

ЭПК/ДГК

Жирные кислоты, которые помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы и кожи.

Здоровье пищеварительной системы

Нутриенты в составе рациона помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы.

ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ