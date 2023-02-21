Hypoallergenic

Hypoallergenic

Влажный корм для собак

Полнорационный диетический корм для собак при нежелательной реакции на корм

Доступные размеры

1 x 200g

1 x 400g

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ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
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ВЫГОДА

Гидролизованные белки

Гидролизованные белки, имеющие низкую молекулярную массу, максимально снижают риск развития аллергических реакций.

Барьерная функция кожи

Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.

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