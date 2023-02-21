Hypoallergenic
Влажный корм для собак
Полнорационный диетический корм для собак при нежелательной реакции на корм
Доступные размеры
Какова правильная часть?
1 x 200g
1 x 400g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА
Гидролизованные белки
Гидролизованные белки, имеющие низкую молекулярную массу, максимально снижают риск развития аллергических реакций.
Барьерная функция кожи
Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.
ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ
Субпродукты растительного происхождения, экстракты растительных протеинов, масла и жиры, мясо и мясные субпродукты, минеральные вещества. Отобранные источники протеинов: гидролизованный концентрат соевого белка, гидролизат субпродуктов мяса птицы. Отобранный источник углеводов: гороховый крахмал.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 3000 MЕ; витамин D3 - 320 MЕ; E1 (железо) - 11 мг; E2 (йод) - 1 мг; E4 (медь) - 3,8 мг; E5 (марганец) - 15 мг; E6 (цинк) - 36 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 2,5 г.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 6,4%; сырой жир - 3,5%; сырая зола - 2,0%; сырая клетчатка - 1,5%; влажность - 74,0%; ЭПК & ДГК - 0,12%; незаменимые жирные кислоты (линолевая кислота) - 1,4%.
|Вес (кг)
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.с)
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес (г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|198
|2/4
|175
|2/4
|151
|2/4
|4
|334
|3/4
|294
|3/4
|253
|3/4
|6
|452
|1+1/4
|398
|1
|344
|3/4
|8
|561
|1+2/4
|494
|1+1/4
|426
|1
|10
|663
|1+3/4
|584
|1+2/4
|504
|1+1/4
|15
|899
|2+1/4
|791
|2
|683
|1+3/4
|20
|1115
|2+3/4
|981
|2+2/4
|848
|2
|25
|1318
|3+1/4
|1160
|3
|1002
|2+2/4
|30
|1512
|3+3/4
|1330
|3+1/4
|1149
|2+3/4
|35
|1697
|4+1/4
|1493
|3+3/4
|1290
|3+1/4
|40
|1876
|4+3/4
|1651
|4+1/4
|1425
|3+2/4
|45
|2049
|5
|1803
|4+2/4
|1557
|4
|50
|2217
|5+2/4
|1951
|5
|1685
|4+1/4
|55
|2382
|6
|2096
|5+1/4
|1810
|4+2/4
|60
|2542
|6+1/4
|2237
|5+2/4
|1932
|4+3/4
|70
|2854
|7+1/4
|2511
|6+1/4
|2169
|5+2/4
|80
|3154
|8
|2776
|7
|2397
|6