Hypoallergenic Moderate Calorie

Hypoallergenic Moderate Calorie

Сухой корм для собак

Полнорационный диетический корм для собак, склонных к избыточному весу, при нежелательной реакции на корм

Доступные размеры

1.5kg

7kg

14kg

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ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
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ВЫГОДА

Гидролизованные белки

Гидролизованные белки, имеющие низкую молекулярную массу, максимально снижают риск развития аллергических реакций.

Умеренное содержание калорий

Рацион Hypoallergenic Moderate Calorie помогает поддерживать оптимальный вес.

Барьерная функция кожи

Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.

Адаптированное содержание фосфора

Адаптированное содержание фосфора способствует поддержанию функции почек.

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