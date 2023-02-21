Hypoallergenic Moderate Calorie
Сухой корм для собак
Полнорационный диетический корм для собак, склонных к избыточному весу, при нежелательной реакции на корм
Доступные размеры
Какова правильная часть?
1.5kg
7kg
14kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА
Гидролизованные белки
Гидролизованные белки, имеющие низкую молекулярную массу, максимально снижают риск развития аллергических реакций.
Умеренное содержание калорий
Рацион Hypoallergenic Moderate Calorie помогает поддерживать оптимальный вес.
Барьерная функция кожи
Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.
Адаптированное содержание фосфора
Адаптированное содержание фосфора способствует поддержанию функции почек.
ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ
Рис, гидролизат изолята соевого протеина, животные жиры, гидролизованные печень домашней птицы, минеральные вещества, свекольный жом, соевое масло, рыбий жир, фруктоолигосахариды, масло огуречника, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина). Источники протеинов: гидролизат изолята соевого протеина, гидролизованные печень домашней птицы. Источник углеводов: рис.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 27000 MЕ, витамин D3 - 800 MЕ; E1 (железо) - 41 мг; E2 (йод) - 3,7 мг; E4 (медь) - 15 мг; E5 (марганец) - 54 мг; E6 (цинк) -153 мг; E8 (селен) - 0,26 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения -10 г. Консерванты. Антиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 23,0%; сырой жир - 12,0%; сырая зола - 6,7%; сырая клетчатка - 1,1%; на 1 кг незаменимые жирные кислоты (линолевая кислота) - 31,0 г; фосфор - 6,0 г.
|Вес (кг)
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.с)
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес (г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|56
|5/8
|50
|5/8
|43
|4/8
|4
|95
|1+1/8
|83
|1
|72
|7/8
|6
|128
|1+4/8
|113
|1+2/8
|98
|1+1/8
|8
|159
|1+7/8
|140
|1+5/8
|121
|1+3/8
|10
|188
|2+1/8
|166
|1+7/8
|143
|1+5/8
|15
|255
|2+7/8
|225
|2+5/8
|194
|2+2/8
|20
|317
|3+5/8
|279
|3+1/8
|241
|2+6/8
|25
|374
|4+2/8
|329
|3+6/8
|285
|3+2/8
|30
|429
|4+7/8
|378
|4+3/8
|326
|3+6/8
|35
|482
|5+4/8
|424
|4+7/8
|366
|4+1/8
|40
|533
|6+1/8
|469
|5+3/8
|405
|4+5/8
|45
|582
|6+5/8
|512
|5+7/8
|442
|5
|50
|630
|7+2/8
|554
|6+3/8
|479
|5+4/8
|55
|676
|7+6/8
|595
|6+6/8
|514
|5+7/8
|60
|722
|8+2/8
|635
|7+2/8
|549
|6+1/4
|70
|810
|9+2/8
|713
|8+1/8
|616
|7
|80
|896
|1-+2/8
|788
|9
|681
|7+6/8
|*м.с - мерных стаканов