Hypoallergenic Small Dog

Hypoallergenic Small Dog

Сухой корм для собак

Полнорационный диетический корм для собак весом до 10 кг, при нежелательной реакции на корм

Доступные размеры

50g

1kg

3.5kg

Какова правильная часть?

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
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ВЫГОДА

Гидролизованные белки

Гидролизованные белки, имеющие низкую молекулярную массу, максимально снижают риск развития аллергических реакций.

Низкий уровень относительного перенасыщения мочи (ОПМ)

Помогает снизить концентрацию ионов, которые являются предшественниками образования кристаллов в моче.

Барьерная функция кожи

Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.

Здоровье зубов

Содержит специфические нутриенты, которые способствуют поддержанию здоровья зубов и ротовой полости.

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