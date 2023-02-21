Satiety Weight Management
Сухой корм для собак
Полноценный корм для снижения лишнего веса у взрослых собак. Корм имеет низкую энергетическую плотность.
Доступные размеры
1.5kg
6kg
12kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.
Эффективное снижение веса
Обеспечивает безопасное снижение веса и предупреждает новый набор веса. 97% собак похудели в течение 3 месяцев.* *Flanagan, J. et.al (2017).
Ограничивает попрошайничество
Специальная комбинация натуральных волокон обеспечивает собаке чувство сытости. Помогает контролировать попрошайничество у 83% собак в период снижения веса.
Поддержание мышечной массы
Высокое содержание белка помогает сохранять мышечную массу во время снижения веса. Низкокалорийный рецепт: Низкое содержание жира и низкая калорийность корма.
Сбалансированный рецепт
Обогащен незаменимыми питательными веществами для обеспечения достаточного получения питательных веществ во время похудения.
|Идеальный вес (кг)
|Начало
|Через 4 недели
|Поддержание
|-
|Граммы
|Граммы
|Граммы
|10
|148
|126
|139
|12
|169
|145
|159
|14
|190
|163
|179
|16
|210
|180
|198
|18
|229
|197
|216
|20
|248
|213
|234
|25
|293
|251
|277
|30
|336
|288
|317
|35
|378
|324
|356
|40
|417
|358
|393
|45
|456
|391
|430
|50
|493
|423
|465
|55
|530
|454
|500
|60
|566
|485
|533
|70
|635
|544
|599
|80
|702
|602
|662
|90
|767
|657
|723