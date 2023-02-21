Satiety Weight Management

Satiety Weight Management

Сухой корм для собак

Полноценный корм для снижения лишнего веса у взрослых собак. Корм имеет низкую энергетическую плотность.

Доступные размеры

1.5kg

6kg

12kg

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
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ВЫГОДА

Эффективное снижение веса

Обеспечивает безопасное снижение веса и предупреждает новый набор веса. 97% собак похудели в течение 3 месяцев.* *Flanagan, J. et.al (2017).

Ограничивает попрошайничество

Специальная комбинация натуральных волокон обеспечивает собаке чувство сытости. Помогает контролировать попрошайничество у 83% собак в период снижения веса.

Поддержание мышечной массы

Высокое содержание белка помогает сохранять мышечную массу во время снижения веса.  Низкокалорийный рецепт: Низкое содержание жира и низкая калорийность корма.

Сбалансированный рецепт

Обогащен незаменимыми питательными веществами для обеспечения достаточного получения питательных веществ во время похудения.

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