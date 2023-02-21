Satiety Weight Management

Полноценный корм для снижения лишнего веса у взрослых собак. Корм имеет низкую энергетическую плотность.

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