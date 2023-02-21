Satiety Weight Management Small Dog
Сухой корм для собак
Корм сухой полнорационный диетический для взрослых собак мелких размеров весом от 1 до 10 кг, рекомендуемый для снижения веса. Ветеринарная диета.
Доступные размеры
50g
500g
1.5kg
3kg
8kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.
Показания: Для взрослых собак весом меньше 10 кг: ОжирениеИзбыточный весСахарный диабет (при избыточном весе)Гиперлипидемия при избыточном весе. Поддержание веса в пределах нормы. Противопоказания:Беременность, лактация, рост. Хронические заболевания, при которых требуется высококалорийное питание. Длительность курса применения: До назначения диеты необходимо определить, какой вес должна иметь собака в соответствии с индивидуальными особенностями и стандартом породы. В рационной таблице указываются расчетный оптимальный вес. Оптимальное снижение веса: 1–3 % в неделю. Суточный рацион, необходимый для эффективного снижения веса, подбирается индивидуально. Результаты применения диеты следует регулярно контролировать, адаптируя объем порций таким образом, чтобы обеспечить постепенное снижение веса. Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.Насыщающий эффект корма Satiety Small Dog был доказан исследованиями, проведенными в исследовательском центре Royal Canin.Этот продукт препятствует образованию оксалатных и струвитных камней.
Контроль массы тела
Обеспечивает здоровое снижение массы тела и помогает избежать ее повторного увеличения. В течение трех месяцев масса тела снизилась у 97% собак.
Контроль выпрашивания
Высокий уровень содержания натуральной клетчатки позволяет животному сохранять чувство сытости между кормлениями. Помогает контролировать выпрашивание корма у 83% собак в период снижения массы тела.
|Необходимый вес собаки
|Начало курса, г
|Через 4 недели*, г
|Через 4 недели*, г
|2 кг
|44
|38
|42
|3 кг
|60
|51
|56
|4 кг
|74
|64
|70
|5 кг
|88
|75
|83
|6 кг
|101
|86
|95
|7 кг
|113
|97
|106
|8 кг
|125
|107
|118
|9 кг
|136
|117
|129
|10 кг
|148
|126
|139