Urinary S/O Small Dog
Сухой корм для собак
Полнорационный диетический корм для собак весом до 10 кг, при заболеваниях нижних мочевыводящих путей
Доступные размеры
Какова правильная часть?
50g
1.5kg
4kg
8kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА
Растворение струвитных камней
Способствует растворению всех типов струвитных камней.
Низкий уровень относительного перенасыщения мочи (ОПМ)
Снижает концентрацию ионов, участвующих в формировании струвитов и оксалатов кальция. RSS - relative super saturation (относительное перенасыщение мочи) .
Разбавление мочи
Разбавление мочи помогает предотвратить образование струвитных камней и камней оксалата кальция.
Предотвращение отложения зубного камня
Питательные вещества, которые связывают кальций в слюне, уменьшая отложения зубного камня.
ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ
Рис, кукурузная мука, дегидратированные протеины мяса птицы, животные жиры, кукурузный глютен, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, растительная клетчатка, яичный порошок, пшеничный глютен*, соевое масло, рыбий жир, фруктоолигосахариды, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина). Источники протеинов: дегидратированные протеины мяса птицы, кукурузный глютен, гидролизат белков животного происхождения, яичный порошок, пшеничный глютен
Добавки (на 1иг): пищевые добавки: витамин A - 16000 MO; витамин D3 - 1000 MO; E1 (железо) - 47 мг E2 (йод) - 4,7 мг E4 (медь) - 14 мг E5 (марганец) - 61 мг E6 (цинк) - 148 мг E8 (селен) - 0,06 мг технологические добавки: пентанатрий трифосфат - 3,5 г. Консерванты. Aнтиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 20,0%; сырой жир - 17,0%; сырая зола - 7,3%; сырая клетчатка - 2,3%; кальций - 0,7%; фосфор - 0,7%; натрий - 1,2%; калий - 0,8%; магний - 0,05%; хлориды - 2%; сера - 0,5%; ЭПК & ДГК - 0,22%. Вещества, которые подкисляют мочу: кальций сульфат (0,8%); DL-метионин (0,45%).
*L.I.P.- белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
|Вес
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.с)
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес (г)
|Избыточныйвес (м.с)
|2
|55
|5/8
|48
|4/8
|42
|4/8
|2.5
|65
|5/8
|57
|5/8
|49
|4/8
|3
|74
|6/8
|65
|5/8
|56
|5/8
|3.5
|83
|7/8
|73
|6/8
|63
|5/8
|4
|92
|1
|81
|7/8
|70
|6/8
|5
|109
|1 + 1/8
|96
|1
|83
|7/8
|6
|125
|1 + 2/8
|110
|1 + 1/8
|95
|1
|7
|140
|1 + 4/8
|123
|1 + 2/8
|106
|1 + 1/8
|8
|155
|1 + 5/8
|136
|1 + 3/8
|117
|1 + 2/8
|9
|169
|1 + 6/8
|149
|1 + 4/8
|128
|1 + 3/8
|10
|183
|1 + 7/8
|161
|1 + 5/8
|139
|1 + 4/8
|м.с - мерных стаканов