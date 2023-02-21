Urinary S/O Small Dog

Urinary S/O Small Dog

Сухой корм для собак

Полнорационный диетический корм для собак весом до 10 кг, при заболеваниях нижних мочевыводящих путей

Доступные размеры

50g

1.5kg

4kg

8kg

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ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
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ВЫГОДА

Растворение струвитных камней

Способствует растворению всех типов струвитных камней.

Низкий уровень относительного перенасыщения мочи (ОПМ)

Снижает концентрацию ионов, участвующих в формировании струвитов и оксалатов кальция. RSS - relative super saturation (относительное перенасыщение мочи) .

Разбавление мочи

Разбавление мочи помогает предотвратить образование струвитных камней и камней оксалата кальция.

Предотвращение отложения зубного камня

Питательные вещества, которые связывают кальций в слюне, уменьшая отложения зубного камня.

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