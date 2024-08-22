Старше 8 недель
Щенок
Щенки начинают учиться жить в обществе. Поведение, усвоенное на данном этапе, оказывает огромное влияние на дальнейшую жизнь животного. В этот период щенки мелких и средних пород приобретают характеристики взрослого животного. Щенки крупных и очень крупных пород достигают окончательных размеров в возрасте от 18 месяцев до 2 лет.
Питание
Это ключевой этап физического и полового развития щенков. Таким образом, рацион обязательно должен соответствовать потребностям этого особого этапа развития. Для получения дополнительной информации изучите наше руководство по питанию щенков или ознакомьтесь с нашими рационами для щенков.
Здоровье
В этот период рекомендуется приучать питомца к определенному режиму физической активности и нагрузок. Выработка у щенка правильных привычек в раннем возрасте способствует его нормальному развитию и сохранению здоровья в будущем. Обсудите с ветеринарным врачом схему вакцинации и необходимость стерилизации или кастрации щенка.
Развитие
Щенок интенсивно растет и набирает мышечную массу в возрасте от шести до девяти месяцев, в зависимости от размеров породы. Молочные зубы сменяются коренными, а взрослая шерсть заменяет шерсть, характерную для щенков. Примерно в возрасте между 6 и 12 месяцами щенки мужского пола делают попытки метить территорию, а самки вступают в период своей первой течки.
Поведение
На этом этапе очень важны дисциплина, активность и определение границ. Щенки в данном возрасте имеют естественные способности к обучению, поэтому важно поддерживать полученные за это время навыки, а также уделять больше внимания дрессировке и социализации. Это поможет щенку вырасти воспитанной, уверенной в себе собакой.
Окружающая среда
Выделите щенку отдельные зоны для кормления и сна, обеспечьте его разными игрушками. Это поможет естественному развитию питомца и сформирует понимание основных правил, принятых в доме. Изучение разнообразных условий внешней среды и новые впечатления во время прогулок будут стимулировать обучение и воспитывать уверенность в себе, а также создадут тесную связь между щенком и владельцем.
Крупные и гигантские породы
Щенки растут и развиваются по-разному, в зависимости от размеров породы. Собаки крупных пород достигают полной зрелости примерно в возрасте 18 месяцев, а собаки гигантских пород не считаются взрослыми до двухлетнего возраста. В течение 8–9 месяцев у щенков крупных и гигантских пород наблюдается быстрый рост костей, затем у них развивается мускулатура вплоть до достижения ими веса взрослого животного (вес взрослых собак крупных пород в 70 раз превышает вес щенков при рождении; вес собак гигантских пород за период роста может увеличиваться в 100 раз).
Питание, учитывающее индивидуальные потребности вашего щенка
Продукты, поддерживающие формирование естественных механизмов защиты, гармоничное развитие и работу пищеварительной системы в период роста.
4–8 недель
Отъем
Щенки начинают открывать глаза и делают первые шаги — пришло время исследовать новый мир.