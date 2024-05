Mellomstore hunder er fulle av energi. Men for at skal kunne opprettholde den høye treningsintensiteten, kan de trenge støtte for muskelmassen. Det er derfor Size Health Nutrition MEDIUM-hundefôrserien fra ROYAL CANIN® er skreddersydd for å understøtte hundenes spesifikke behov.

Støtte til muskelmasse

Naturlig forsvar