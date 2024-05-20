Манчкін
Про котів породи манчкін
Ці товариські коти надзвичайно грайливі та полюбляють бігати, полювати й гратися з іграшками. Їм подобається бути в компанії дітей, собак та інших домашніх тварин.
Вони не одразу зможуть застрибнути на книжкову шафу, але завдяки своєму розуму придумають, як туди дістатися.
Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)
Специфічні характеристики порід
Країна: Сполучені Штати Америки
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 12-14 р.
Грайливий / Дружелюбний / Дружелюбний
Ключові факти
Потребують помірного грумінгу
Ідеально підходить для життя у помешканні
Терпляче ставляться до інших тварин і дітей
Здоровий початок життя
На початку свого життя кошенята проходять через значні фізичні та поведінкові зміни, а їхнім власникам за короткий час доводиться опанувати багато нових знань. Дізнайтеся, як забезпечити кошеняті найкращий початок життя, щоб воно виросло сильним і здоровим.
Як піклуватися про здоров’я кота
Отримайте практичні поради із забезпечення найкращого догляду за котом на кожному етапі його життя.
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