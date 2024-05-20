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Манчкін

Манчкіни відомі своїми унікальними короткими лапами, проте люблять їх не за це. Серця прихильників цієї породи підкорив грайливий характер манчкінів і їхня здатність до адаптації.
Munchkin adult black and white

Про котів породи манчкін

Ці товариські коти надзвичайно грайливі та полюбляють бігати, полювати й гратися з іграшками. Їм подобається бути в компанії дітей, собак та інших домашніх тварин.

Вони не одразу зможуть застрибнути на книжкову шафу, але завдяки своєму розуму придумають, як туди дістатися.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)

Специфічні характеристики порід

Країна: Сполучені Штати Америки
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 12-14 р.
Грайливий / Дружелюбний / Дружелюбний

Ключові факти

Потребують помірного грумінгу
Ідеально підходить для життя у помешканні
Терпляче ставляться до інших тварин і дітей

Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Здоровий початок життя

На початку свого життя кошенята проходять через значні фізичні та поведінкові зміни, а їхнім власникам за короткий час доводиться опанувати багато нових знань. Дізнайтеся, як забезпечити кошеняті найкращий початок життя, щоб воно виросло сильним і здоровим.

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