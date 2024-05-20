Ці товариські коти надзвичайно грайливі та полюбляють бігати, полювати й гратися з іграшками. Їм подобається бути в компанії дітей, собак та інших домашніх тварин.

Вони не одразу зможуть застрибнути на книжкову шафу, але завдяки своєму розуму придумають, як туди дістатися.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)