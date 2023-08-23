*Під спеціальною пропозицією «Купуйте 1 упаковку сухого корму для собак та отримуйте контейнер для зберігання корму у подарунок» мається на увазі придбання контейнеру для зберігання сухого корму за ціною 0,01 грн. Набір складається з однієї упаковки сухого корму із акційного асортименту** та контейнеру для зберігання корму. Зовнішній вигляд подарунку може відрізнятись від зображення на стікері.

Роздрібна ціна набору і остаточна знижка в точках роздрібної торгівлі може відрізнятися та визначається суб’єктами господарювання у сфері роздрібної та оптової торгівлі самостійно. Ціна кожного акційного продукту окремо, чинна до початку дії пропозиції, зазначена на цінниках на сайті інтернет-магазину або іншим чином, доступним для перегляду споживачем. Місце пропозиції – торговельна мережа України (у тому числі роздрібна та дрібнороздрібна торговельна мережа), крім тимчасово окупованих територій та територій, на яких органи влади України тимчасово не здійснюють повноважень. Пропозиція діє з 19 жовтня по 19 листопада 2020 року за умови наявності акційного товару у відповідній торговельній мережі. Кількість акційного товару обмежена. Всю необхідну інформацію про готовий корм, у тому числі про конкретну назву, отриману під час реєстрації, назву та зареєстроване місце здійснення діяльності власника реєстраційного посвідчення, якісний та кількісний склад компонентів, інструкцію для застосування та всі рекомендації стосовно безпечності, номер реєстраційного посвідчення, виданого Державним департаментом ветеринарної медицини, номер партії (серії), дату закінчення терміну придатності та іншу необхідну інформацію дивіться на споживчій тарі.

**Акційний асортимент: сухий корм для собак:

повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи німецька вівчарка віком від 15 місяців GERMAN SHEPHERD ADULT (Джерман Шеперд Едалт) 11 кг;

повнораціонний сухий корм для цуценят породи німецька вівчарка віком до 15 місяців GERMAN SHEPHERD PUPPY (Джерман Шеперд Паппі) 12 кг;

повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи лабрадор-ретривер віком від 15 місяців LABRADOR ADULT (Лабрадор Ретривер Едалт) 12 кг;

повнораціонний сухий корм для цуценят породи лабрадор-ретривер від 2 до 15 місяців LABRADOR PUPPY (Лабрадор Ретривер Паппі) 12 кг;

повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи ротвейлер віком від 18 місяців ROTTWEILER ADULT (Ротвейлер Едалт) 12 кг;

повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи золотистий ретривер віком від 15 місяців GOLDEN RETRIEVER ADULT (Голден Ретривер Едалт) 12 кг;

повнораціонний сухий корм для цуценят породи золотистий ретривер віком від 2 до 15 місяців GOLDEN RETRIEVER PUPPY (Голден Ретривер Паппі) 12 кг;

повнораціонний сухий корм для собак вагою від 26 до 44 кг із чутливою шкірою, схильною до подразнень MAXI DERMACOMFORT (Максі Дермакомфорт) 10 кг;

повнораціонний сухий корм для собак вагою від 26 до 44 кг із підвищеною чутливістю суглобів MAXI JOINT CARE (Максі Джоінт Кер) 10 кг;

повнораціонний сухий корм для собак вагою від 26 до 44 кг, схильних до набору зайвої ваги MAXI LIGHT WEIGHT CARE (Максі Лайт Вейт Кер) 10 кг;

повнораціонний сухий корм для собак вагою від 26 до 44 кг із чутливою системою травлення MAXI DIGESTIVE CARE (Максі Дайджестів Кер) 10 кг.