Здоровое питание, учитывающее уникальные потребности
Уже 50 лет наши научные разработки помогают обеспечивать здоровье и хорошее самочувствие домашних питомцев. Компания Royal Canin, основанная ветеринарным врачом в 1968 году, всегда была экспертом в области здорового питания животных. Мы разрабатываем диетологические решения с тщательно подобранными компонентами, основываясь на индивидуальных потребностях кошек и собак.
Понимание потребностей питомца в питательных веществах
В Royal Canin знают, что персидские кошки используют нижнюю часть своего языка, чтобы подбирать крокеты, а йоркширские терьеры обычно привередливы в том, что касается корма. Далматины не могут усвоить поступающие с кормом пурины, как другие собаки, а мэйн-кунам из-за их веса необходимо дополнительно укреплять суставы. Понимая такие нюансы, связанные со здоровьем и поведением, мы можем подбирать специальные рационы для каждого питомца и удовлетворять его уникальные нужды.
Подбор правильного питания
Даже безопасный и питательный корм может оказаться не лучшим вариантом для вашей кошки или собаки. Правильный корм отвечает определенным потребностям конкретного животного. В нем должны учитываться особенности здоровья питомца. Его формула призвана поддерживать здоровье, соответствовать пищевым предпочтениям и оставаться привлекательным на вкус по мере развития потребностей животного.
Научное обоснование здорового питания
В Royal Canin разрабатывают диету, когда видят в ней необходимость. В результате получается набор питательных веществ, адаптированный под размер, породу, возраст, образ жизни и особенности здоровья домашнего питомца. Помимо точно подобранных питательных веществ, новые разработки также учитывают факторы вкусовой привлекательности, в том числе форму, размер и текстуру крокеты, соответствующую форме и размеру челюстей питомца. Узнайте больше о специальных диетах Royal Canin.
Питание, подобранное для вашего чистопородного питомца
Чистокровные представители породы всегда уникальны. Поэтому мы изучаем особенности чистопородных кошек и собак и разрабатываем питание, учитывающее их индивидуальные потребности и поддерживающее здоровье.
Точное балансирование питания для чистопородных питомцев — это не просто поиск оптимального сочетания питательных веществ. Наши технические специалисты в сотрудничестве с опытными профессионалами по уходу за домашними животными разработали крокеты особой формы и текстуры для чистопородных питомцев. Вот лишь несколько примеров такой адаптации.
Крокета для собак породы лабрадор-ретривер
Лабрадор-ретриверы склонны быстро есть и плохо разгрызать корм. Особая форма помогает снизить скорость потребления пищи. Рацион содержит нужное количество калорий для поддержания идеального веса и обогащен ЭПК и ДГК для сохранения здоровья костей и суставов.
Крокета Persian
У персидской кошки широкая голова, что придает ее морде уникальный плоский вид и создает трудности с захватом корма. Миндалевидная форма обладает оптимальной поверхностью соприкосновения, позволяя захватывать и разгрызать корм. Кроме того, эта диета обогащена жирными кислотами омега-3 и омега-6, чтобы укрепить уникальную шерсть персидской кошки, а также особой смесью волокон, стимулирующей прохождение через кишечник и помогающей контролировать волосяные комочки.
Питание, соответствующее размеру питомца
В отличие от многих других видов животных, собаки бывают абсолютно разных размеров, от миниатюрных чихуахуа до очень крупных немецких догов. Даже если различия в размерах домашних питомцев минимальны, их питание должно учитывать эти факторы.
Размеры собаки влияют на различные аспекты: продолжительность и объемы роста, размер челюстей, потребность в энергии и физической активности, относительный размер пищеварительного тракта, предрасположенность к определенным заболеваниям и среднюю продолжительность жизни. Поэтому важно учитывать все эти факторы при выборе корма.
Программа питания Size Health Nutrition от Royal Canin была специально разработана для собак всех размеров. В ней учитываются различия в величине челюсти, расходе энергии, скорости роста, продолжительности жизни и поведении животных, например:
Крокеты для взрослых миниатюрных собак
Наша диета для взрослых собак миниатюрных пород включает сбалансированное соотношение волокон и легкоусвояемых белков, которые способствуют прохождению пищи по пищеварительному тракту мелких собак. Оригинальные вкусовые качества корма стимулируют аппетит у привередливых едоков.
Крокета для взрослых собак очень крупных пород
Рацион для взрослых собак очень крупных пород обогащен легкоусвояемыми белками, обладает адаптированным содержанием питательных веществ для укрепления здоровья сердца и количеством калорий, способным обеспечить энергией большой организм.
Питание, соответствующее возрасту питомца
На протяжении всей своей жизни организм вашего питомца меняется. От первых недель жизни до пожилого возраста: именно возраст является ключевым фактором при определении потребностей вашего питомца в питании. Независимо от породы, потребность в энергии, белках, минералах и витаминах у щенков и котят намного выше, чем у взрослых кошек и собак. Работа пищеварительной системы также отличается, так как способность переваривать пищу у щенков и котят еще недостаточно сформирована.
По мере того как кошки и собаки переходят во взрослый возраст, а затем стареют, хорошее питание остается ключевым для их здоровья. Потребление ими энергии должно соответствовать их уровню активности, который часто зависит от заболеваний, связанных с возрастом. Например, домашнее животное с артритом будет меньше двигаться и тратить меньше энергии.
Вот несколько примеров уникальных диет, разработанных нами с учетом возраста домашнего питомца:
Крокета для котенка
Наши рационы для котят содержат легкоусвояемые белки и пребиотики, которые поддерживают их пищеварительную систему и способствуют быстрому росту, а также антиоксиданты, укрепляющие иммунную систему. Размер, форма и твердость приспособлены для небольшого рта.
Крокеты для пожилых собак
Наши сухие корма в виде крокет отличаются великолепным вкусом, легко размачиваются и содержат смесь волокон, помогающих пищеварению. Адаптированный уровень фосфора помогает поддерживать здоровье почек у пожилых собак.
Питание, соответствующее образу жизни питомца
Образ жизни разных домашних питомцев может сильно отличаться. Некоторые кошки постоянно содержатся в помещении; другим нравится выходить на улицу и изучать мир. У одних собак очень активная жизнь; другие же живут в центре города. Но как эти различия в поведении влияют на их потребности в питании? В зависимости от образа жизни, у животных сильно отличается уровень затрат энергии, и если должным образом не учесть это в питании вашего питомца, то могут возникнуть проблемы с пищеварением и ожирение.
Рассмотрим пример. Если кошка постоянно содержится в помещении и испытывает недостаточно физических нагрузок, прохождение корма по кишечному тракту может замедлиться, а каловые массы приобретут сильный и неприятный запах. Собаки, живущие в городских условиях, могут испытывать стресс из-за своего перегруженного окружения, проявлять меньше физической активности или иметь меньше места, чем их сородичи, живущие в сельских районах.
Продукты Royal Canin создаются таким образом, чтобы идеально вписаться в образ жизни вашего питомца и помочь сохранить его здоровье на долгие годы. Вот лишь несколько примеров.
Крокета для домашних кошек
Наше питание для домашних кошек содержит определенные волокна, которые помогают стимулировать вывод из организма проглоченной шерсти, а адаптированное содержание калорий для кошек с низкой активностью и легкоусвояемые белки помогают уменьшить количество каловых масс и устранить неприятный запах.
Крокета Relax Care Canine Care Nutrition
Тщательно сбалансированная диета, содержащая такие питательные вещества, как активные молекулы белков, известные своими успокаивающими свойствами, поможет вашей собаке чувствовать себя расслабленной в неспокойной или изменяющейся обстановке.
Питание, соответствующее особенностям здоровья питомца
Питание кошек и собак должно поддерживать их здоровье и хорошее самочувствие. Диета вашего питомца может содержать определенные питательные вещества, добавление которых помогает улучшить работу пищеварительной и мочевыделительной систем, сохранить здоровье кожи и шерсти питомца и т. д.
Ниже приведено несколько примеров того, как Royal Canin адаптирует рационы для поддержания здоровья питомцев с учетом их особенностей.
Крокеты Dermacomfort Canine Care Nutrition
Рацион Dermacomfort обогащен жирными кислотами омега-3 и омега-6, а также эйкозапентаеновой (ЭПК), докозагексаеновой (ДГК) и гамма-линоленовой (ГЛК) кислотами, которые необходимы для здоровья шерсти и помогают избежать раздражения кожи.
Крокета Oral Care для кошек
Размер, текстура и форма крокеты Oral Care способствует чистке зубов кошки во время приема пищи. Эта диета богата питательными веществами, специально подобранными для поддержания здоровья зубов.
Меняющиеся потребности вашего питомца
На разных этапах жизни вашего питомца его потребности в питательных веществах меняются под влиянием множества различных факторов. От вашей реакции на эти изменения зависит его здоровье в долгосрочной перспективе. Вот почему так важно регулярно посещать ветеринарного врача.
Прежде чем вносить какие-либо изменения в рацион питания кошки или собаки, специалист по уходу за домашними животными должен провести оценку их питания. Это нужно для изучения образа жизни вашего питомца, истории его кормления, особенностей здоровья и всего, что может повлиять на его потребности в питании. После этого вы с ветеринарным врачом сможете вместе принять решение о питании кошки или собаки на основе научных фактов, в строгом соответствии с особыми потребностями питомца.
Философия питания Royal Canin
Наш подход к питанию домашних животных всегда основывался на научных фактах и определялся исследованиями диетологов, ветеринарных врачей и ученых со всего мира. Узнайте больше о нашей философии питания, о том, как мы ставим на первое место потребности кошек и собак и как точно балансируем питательные вещества в наших продуктах, полагаясь на инновации и тщательное, непрерывное наблюдение.
Подробнее о питательных веществах
Разбираясь в питательных веществах и их полезных свойствах, вы сможете принимать обоснованные решения о питании своего питомца. Сотрудники компании Royal Canin провели много времени, изучая пищевые потребности кошек и собак. Таким образом, каждый из наших рационов включает не менее 50 отдельных питательных веществ, адаптированных к уникальным потребностям питомца. Узнайте больше об отдельных питательных веществах и их пользе для кошек и собак.