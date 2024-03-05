Здоровое питание, учитывающее уникальные потребности

Чистокровные представители породы всегда уникальны. Поэтому мы изучаем особенности чистопородных кошек и собак и разрабатываем питание, учитывающее их индивидуальные потребности и поддерживающее здоровье.

Точное балансирование питания для чистопородных питомцев — это не просто поиск оптимального сочетания питательных веществ. Наши технические специалисты в сотрудничестве с опытными профессионалами по уходу за домашними животными разработали крокеты особой формы и текстуры для чистопородных питомцев. Вот лишь несколько примеров такой адаптации.