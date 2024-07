Необходимые питательные вещества для кошек и собак

Углеводы — это термин для обозначения молекул, состоящих из атомов углерода, кислорода и водорода, которые имеют определенные общие химические свойства.

Кошки и собаки могут обходиться без углеводов в корме, поскольку их организм синтезирует некоторые виды необходимых для клеток углеводов из аминокислот. Однако употребление углеводов значительно улучшает работу организма домашних животных. Недавние исследования показали, что в процессе приручения организм собаки претерпел генетические изменения, поэтому питание с большим содержанием углеводов может позитивно повлиять на состояние здоровья животного.*

* Axelsson et al. The genomic signature of dog domestication reveals adaptation to a starch-rich diet. Nature. 2013;495(7441):360-4