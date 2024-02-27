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Черно-белое изображение афганской борзой и русской голубой кошки

Необходимые питательные вещества для кошек и собак

Более 50 лет наши группы исследователей изучают пищевые потребности кошек и собак, чтобы понять, какую роль играет питание для поддержания здорового образа жизни. Таким образом, каждый из наших рационов включает не менее 50 отдельных питательных веществ, адаптированных к уникальным потребностям питомца.

Нутриентный подход к корму для домашних животных

В Royal Canin мы знаем, что ценность ингредиентов кормов для домашних животных заключается в питательных веществах, которые они содержат. Вот почему при разработке наших уникальных кормов мы отдаем предпочтение нутриентному подходу.

При таком подходе пищевые потребности животного оцениваются путем подробного исследования и наблюдения. Затем для кошек и собак создается оптимальный диетологический профиль, основанный как на стандартных рекомендациях по видам, так и на уникальных наблюдениях с учетом породы, возраста, образа жизни, особенностей и состояния здоровья. После этого подбираются высококачественные и легкоусвояемые ингредиенты, которые можно комбинировать для каждого конкретного профиля адаптированного питания.

Опираясь на этот подход, мы можем получать высококачественные питательные вещества из более экологичных источников с меньшим углеродным следом. Таким образом, мы можем выбирать формулы с наименьшим воздействием на окружающую среду и общество, в то же время обеспечивая домашних животных наиболее полезным и безопасным питанием высочайшего качества.

Подробный подход компании Royal Canin к питанию преследует четыре цели, которые лежат в основе всех наших разработок в этой области.


10 иллюстраций, демонстрирующих источники жиров

Все пищевые источники липидов — это продукты, богатые животными и растительными жирами. В число таких источников входят:

  1. Соевое масло
  2. Кукурузное масло
  3. Масло огуречника
  4. Сафлоровое масло
  5. Сливочное масло
  6. Топленое сало
  7. Смалец
  8. Яйца
  9. Жир домашней птицы
  10. Рыбий жир
Иллюстрация с разными образами жизни собаки

Для здорового физического развития и поддержания сил, следите, чтобы ваш питомец получал следующие питательные вещества в нужном количестве:

  • Аминокислоты
  • Минеральные вещества
  • Витамины
  • Жирные кислоты
Иллюстрация с владельцем, выгуливающим собаку, на зеленом фоне

Долгосрочное укрепление здоровья при учете распространенных проблем, включая старение, нарушения пищеварения и кожные заболевания, за счет точного дозирования ключевых компонентов:

  • антиоксиданты;
  • клетчатка;
  • пребиотики;
  • незаменимые жирные кислоты.
Изображение идущих собаки и кошки рядом с красными мисками

Содержание отдельных питательных веществ может быть ограничено или увеличено в определенных формулах, которые предназначены для кошек и собак с определенными проблемами со здоровьем.

Благодаря достижению всех этих целей мы можем предоставлять адаптированные рационы, отвечающие уникальным потребностям кошек и собак.

Понимание роли питательных веществ

Разобравшись в ключевых полезных качествах каждого типа питательных веществ, вы сможете принимать обоснованные решения о рационе своего питомца. В Royal Canin знают, как сложно бывает понять, какие питательные вещества важны для вашего питомца и почему. Мы рассмотрели пять важнейших питательных веществ, их возможные источники и роль в рационе кошек и собак, чтобы вы могли уверенно выбрать правильный корм для своего питомца.

Роль белков в питании домашнего питомца

Белок является одним из основных макронутриентов в питании домашнего питомца, наряду с углеводами и жирами. Кошкам и собакам требуется много белка, являющегося источником энергии и важным компонентом для здорового роста, заживления ран и вынашивания плода. Щенки и котята, а также беременные и страдающие некоторыми заболеваниями животные, нуждаются в большем объеме белка, чем здоровые взрослые питомцы.

Если общий объем белка, содержащийся в питании, содержит все необходимые аминокислоты в правильных количествах, то количество источников пищевого белка не играет особой роли.

4 изображения, иллюстрирующих полезные свойства белков

Белки часто представляют собой крупные, сложные молекулы, состоящие из цепочки аминокислот. Они играют важную роль почти во всех процессах жизнедеятельности организма, включая следующие:

  1. Наращивание и поддержание мышечной массы
  2. Синтез ферментов, которые участвуют во многих биохимических процессах в организме
  3. Поддержание сильного иммунитета, включая производство кровяных клеток
  4. Обеспечение здорового роста и развития
5 изображений с источниками белка

Белки, полученные из разных ингредиентов, могут отличаться длиной полипептидной цепи, отдельными аминокислотами в составе и скручиванием цепочек. К источникам белка относятся:

  1. мясо;
  2. зерновые;
  3. семена;
  4. бобовые;
  5. овощи.

Роль углеводов в кормах для домашних животных

Углеводы — это термин для обозначения молекул, состоящих из атомов углерода, кислорода и водорода, которые имеют определенные общие химические свойства.

Кошки и собаки могут обходиться без углеводов в корме, поскольку их организм синтезирует некоторые виды необходимых для клеток углеводов из аминокислот. Однако употребление углеводов значительно улучшает работу организма домашних животных. Недавние исследования показали, что в процессе приручения организм собаки претерпел генетические изменения, поэтому питание с большим содержанием углеводов может позитивно повлиять на состояние здоровья животного.*

* Axelsson et al. The genomic signature of dog domestication reveals adaptation to a starch-rich diet. Nature. 2013;495(7441):360-4

3 иллюстрации с полезными свойствами углеводов

Использование углеводов в качестве источника энергии означает, что другие калорийные макронутриенты могут использоваться для других целей. Например, белки и жиры могут служить для работы других органов, для роста или даже, в случае необходимости, заживления ран. Вот еще несколько полезных качеств углеводов:

  1. Поддержание здоровья и микрофлоры пищеварительного тракта
  2. Обеспечение питомцев быстрой энергией
  3. Создание чувства сытости у животных, что особенно полезно для домашних питомцев, склонных к избыточному весу
7 изображений с источниками углеводов

Углеводы имеют преимущественно растительное происхождение, за исключением глюкозы в крови, гликогена в мышцах и печени и лактозы в молоке. К источникам углеводов относятся:

  1. рис;
  2. кукуруза;
  3. пшеница;
  4. ячмень;
  5. картофель;
  6. молоко;
  7. фруктовые, ягодные, корнеплодные или клубнеплодные растения.

Роль липидов (жиров) в кормах для домашних животных

Липиды — это семейство органических веществ, широко известных как жиры. Жиры — основной источник энергии для собак и кошек, которая вырабатывается путем окисления жиров в организме. Грамм липидов содержит примерно 8,5 ккал метаболической энергии, что почти в два с половиной раза больше, чем в одном грамме углеводов или белков.

4 иллюстрации с полезными качествами жиров

Как и в случае с белками и углеводами, жиры в правильных пропорциях являются важным источником энергии для кошек и собак. Некоторые жирные кислоты, называемые «незаменимыми», играют роль строительного материала для клеток и веществ-предшественников для определенных гормонов. Вот еще несколько полезных качеств жиров:

  1. Улучшение вкусовых качеств.
  2. Помощь в усвоении животными важных витаминов.
  3. Развитие метаболических путей и нервной системы.
  4. Поддержка иммунных функций и воспалительного процесса, возникающего при повреждении тканей или заражении.
10 иллюстраций, демонстрирующих источники жиров

Все пищевые источники липидов — это продукты, богатые животными и растительными жирами. В число таких источников входят:

  1. Соевое масло
  2. Кукурузное масло
  3. Масло огуречника
  4. Сафлоровое масло
  5. Сливочное масло
  6. Топленое сало
  7. Смалец
  8. Яйца
  9. Жир домашней птицы
  10. Рыбий жир

Роль минералов в кормах для питомцев

Минералы, которые присутствуют в большом количестве (кальций, фосфор, калий, натрий, магний), называются макроэлементами. Микроэлементы присутствуют в очень малых количествах (считаные миллиграммы на килограмм или части на миллион), но они необходимы для функционирования организма. Например, к ним относятся железо, цинк, марганец, медь, йод, селен.

Избыток минеральных солей отрицательно сказывается на усвояемости и может даже вызвать эффекты, противоречащие ожиданиям. Вот почему точный подход, основанный на питательных веществах, имеет жизненно важное значение при выборе рациона для кошек и собак.

9 изображений, иллюстрирующих полезные свойства минералов

Каждый минерал участвует в нескольких различных функциях. Среди некоторых наиболее важных ролей, которые минералы играют в организме, можно выделить следующие:

  1. формирование костей;
  2. преобразование энергии;
  3. поддержание ионного баланса клеток;
  4. передача сенсорных импульсов;
  5. синтез гемоглобина эритроцитов;
  6. поддержание здоровья кожи;
  7. формирование хрящевой ткани и клеток кожи, а также синтез пигментов кожи;
  8. работа щитовидной железы;
  9. антиоксидантные функции.
5 изображений с источниками минералов

Минералы содержатся в различных ингредиентах, но они могут входить в рацион и в виде очищенных солей: сульфата железа, оксида цинка, оксида марганца, сульфата меди, селенита натрия, йодата кальция и других.

Богатыми источниками минералов являются следующие ингредиенты:

  1. мясо, например баранина, свинина, утка или печень;
  2. авокадо;
  3. рыба;
  4. пшеница, крупы и злаки;
  5. горох, чечевица и соя.

Роль витаминов в кормах для питомцев

Витамины делятся на две группы: растворимые в жирах (жирорастворимые витамины) и растворимые в воде (водорастворимые витамины). Жирорастворимые витамины при чрезмерном употреблении накапливаются в организме и становятся токсичными.

6 изображений, иллюстрирующих пользу витаминов

Каждый витамин участвует в нескольких различных функциях. Как и в случае с минералами, мы выделили основные из них:

  1. Регуляция обмена кальция и фосфора
  2. Защита от окисления клеток
  3. Формирование клеток крови и коагуляция
  4. Синтез гормонов как часть репродуктивного процесса
  5. Регуляция роста клеток эпидермиса (внешний слой кожи) и выделение кожного секрета
  6. Нейтрализация свободных радикалов (антиокислительное стрессовое воздействие): витамин C способствует регенерации витамина E, самого мощного природного антиоксиданта
8 изображений с источниками витаминов

Витамины содержатся в различных ингредиентах, а также в чистом виде. Витамины хрупки в природе, подвержены окислению, воздействию света и тепла, поэтому они требуют дополнительной защиты в процессе приготовления корма.

  1. Мясо, почки и печень
  2. Рыбий жир
  3. Яйца
  4. Молочные продукты
  5. Злаки
  6. Овощи
  7. Цитрусовые
  8. Ягоды

Определение диетологического профиля вашего питомца

Когда дело доходит до определения питательных веществ в любом рационе, важно помнить, что избыток может быть не менее вредным, чем недостаток. Поэтому основным критерием правильного и сбалансированного рациона является надлежащее содержание каждого питательного вещества в форме, легко усваиваемой питомцами.

Точное соотношение питательных веществ может быть уникальным и зависеть от породы, возраста, образа жизни, чувствительности и проблем со здоровьем вашего питомца. Если вы не уверены, какие питательные вещества необходимы вашему питомцу для здоровья и хорошего самочувствия, обратитесь к своему ветеринарному врачу. Специалист по уходу за питомцами сможет комплексно взглянуть на рацион и провести осмотр, необходимый для определения правильного диетологического профиля кошки или собаки.

Три вида крокет Royal Canin

Здоровое питание, учитывающее уникальные потребности

В Royal Canin мы используем научные знания в области пищевых технологий, чтобы обеспечить домашним питомцам здоровье и хорошее самочувствие. Мы разрабатываем диетологические решения с учетом индивидуальных потребностей кошек и собак. Узнайте, какую роль особенности породы, возраст, образ жизни и потребности питомцев в уходе играют при разработке рациона.

О здоровом питании
Изображение крокеты Royal Canin

Философия питания Royal Canin

Компания Royal Canin находится в авангарде научно-исследовательского подхода к питанию уже более 50 лет. С первого дня наш подход к питанию основывался на научных фактах и определялся исследованиями диетологов, ветеринарных врачей и ученых со всего мира.

Наша философия питания

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