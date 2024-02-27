Необходимые питательные вещества для кошек и собак

В Royal Canin мы знаем, что ценность ингредиентов кормов для домашних животных заключается в питательных веществах, которые они содержат. Вот почему при разработке наших уникальных кормов мы отдаем предпочтение нутриентному подходу.

При таком подходе пищевые потребности животного оцениваются путем подробного исследования и наблюдения. Затем для кошек и собак создается оптимальный диетологический профиль, основанный как на стандартных рекомендациях по видам, так и на уникальных наблюдениях с учетом породы, возраста, образа жизни, особенностей и состояния здоровья. После этого подбираются высококачественные и легкоусвояемые ингредиенты, которые можно комбинировать для каждого конкретного профиля адаптированного питания.

Опираясь на этот подход, мы можем получать высококачественные питательные вещества из более экологичных источников с меньшим углеродным следом. Таким образом, мы можем выбирать формулы с наименьшим воздействием на окружающую среду и общество, в то же время обеспечивая домашних животных наиболее полезным и безопасным питанием высочайшего качества.

Подробный подход компании Royal Canin к питанию преследует четыре цели, которые лежат в основе всех наших разработок в этой области.