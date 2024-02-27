Необходимые питательные вещества для кошек и собак
Нутриентный подход к корму для домашних животных
В Royal Canin мы знаем, что ценность ингредиентов кормов для домашних животных заключается в питательных веществах, которые они содержат. Вот почему при разработке наших уникальных кормов мы отдаем предпочтение нутриентному подходу.
При таком подходе пищевые потребности животного оцениваются путем подробного исследования и наблюдения. Затем для кошек и собак создается оптимальный диетологический профиль, основанный как на стандартных рекомендациях по видам, так и на уникальных наблюдениях с учетом породы, возраста, образа жизни, особенностей и состояния здоровья. После этого подбираются высококачественные и легкоусвояемые ингредиенты, которые можно комбинировать для каждого конкретного профиля адаптированного питания.
Опираясь на этот подход, мы можем получать высококачественные питательные вещества из более экологичных источников с меньшим углеродным следом. Таким образом, мы можем выбирать формулы с наименьшим воздействием на окружающую среду и общество, в то же время обеспечивая домашних животных наиболее полезным и безопасным питанием высочайшего качества.
Подробный подход компании Royal Canin к питанию преследует четыре цели, которые лежат в основе всех наших разработок в этой области.
Все пищевые источники липидов — это продукты, богатые животными и растительными жирами. В число таких источников входят:
- Соевое масло
- Кукурузное масло
- Масло огуречника
- Сафлоровое масло
- Сливочное масло
- Топленое сало
- Смалец
- Яйца
- Жир домашней птицы
- Рыбий жир
Для здорового физического развития и поддержания сил, следите, чтобы ваш питомец получал следующие питательные вещества в нужном количестве:
- Аминокислоты
- Минеральные вещества
- Витамины
- Жирные кислоты
Долгосрочное укрепление здоровья при учете распространенных проблем, включая старение, нарушения пищеварения и кожные заболевания, за счет точного дозирования ключевых компонентов:
- антиоксиданты;
- клетчатка;
- пребиотики;
- незаменимые жирные кислоты.
Содержание отдельных питательных веществ может быть ограничено или увеличено в определенных формулах, которые предназначены для кошек и собак с определенными проблемами со здоровьем.
Благодаря достижению всех этих целей мы можем предоставлять адаптированные рационы, отвечающие уникальным потребностям кошек и собак.
Понимание роли питательных веществ
Роль белков в питании домашнего питомца
Белок является одним из основных макронутриентов в питании домашнего питомца, наряду с углеводами и жирами. Кошкам и собакам требуется много белка, являющегося источником энергии и важным компонентом для здорового роста, заживления ран и вынашивания плода. Щенки и котята, а также беременные и страдающие некоторыми заболеваниями животные, нуждаются в большем объеме белка, чем здоровые взрослые питомцы.
Если общий объем белка, содержащийся в питании, содержит все необходимые аминокислоты в правильных количествах, то количество источников пищевого белка не играет особой роли.
Белки часто представляют собой крупные, сложные молекулы, состоящие из цепочки аминокислот. Они играют важную роль почти во всех процессах жизнедеятельности организма, включая следующие:
- Наращивание и поддержание мышечной массы
- Синтез ферментов, которые участвуют во многих биохимических процессах в организме
- Поддержание сильного иммунитета, включая производство кровяных клеток
- Обеспечение здорового роста и развития
Белки, полученные из разных ингредиентов, могут отличаться длиной полипептидной цепи, отдельными аминокислотами в составе и скручиванием цепочек. К источникам белка относятся:
- мясо;
- зерновые;
- семена;
- бобовые;
- овощи.
Роль углеводов в кормах для домашних животных
Углеводы — это термин для обозначения молекул, состоящих из атомов углерода, кислорода и водорода, которые имеют определенные общие химические свойства.
Кошки и собаки могут обходиться без углеводов в корме, поскольку их организм синтезирует некоторые виды необходимых для клеток углеводов из аминокислот. Однако употребление углеводов значительно улучшает работу организма домашних животных. Недавние исследования показали, что в процессе приручения организм собаки претерпел генетические изменения, поэтому питание с большим содержанием углеводов может позитивно повлиять на состояние здоровья животного.*
* Axelsson et al. The genomic signature of dog domestication reveals adaptation to a starch-rich diet. Nature. 2013;495(7441):360-4
Использование углеводов в качестве источника энергии означает, что другие калорийные макронутриенты могут использоваться для других целей. Например, белки и жиры могут служить для работы других органов, для роста или даже, в случае необходимости, заживления ран. Вот еще несколько полезных качеств углеводов:
- Поддержание здоровья и микрофлоры пищеварительного тракта
- Обеспечение питомцев быстрой энергией
- Создание чувства сытости у животных, что особенно полезно для домашних питомцев, склонных к избыточному весу
Углеводы имеют преимущественно растительное происхождение, за исключением глюкозы в крови, гликогена в мышцах и печени и лактозы в молоке. К источникам углеводов относятся:
- рис;
- кукуруза;
- пшеница;
- ячмень;
- картофель;
- молоко;
- фруктовые, ягодные, корнеплодные или клубнеплодные растения.
Роль липидов (жиров) в кормах для домашних животных
Липиды — это семейство органических веществ, широко известных как жиры. Жиры — основной источник энергии для собак и кошек, которая вырабатывается путем окисления жиров в организме. Грамм липидов содержит примерно 8,5 ккал метаболической энергии, что почти в два с половиной раза больше, чем в одном грамме углеводов или белков.
Как и в случае с белками и углеводами, жиры в правильных пропорциях являются важным источником энергии для кошек и собак. Некоторые жирные кислоты, называемые «незаменимыми», играют роль строительного материала для клеток и веществ-предшественников для определенных гормонов. Вот еще несколько полезных качеств жиров:
- Улучшение вкусовых качеств.
- Помощь в усвоении животными важных витаминов.
- Развитие метаболических путей и нервной системы.
- Поддержка иммунных функций и воспалительного процесса, возникающего при повреждении тканей или заражении.
Все пищевые источники липидов — это продукты, богатые животными и растительными жирами. В число таких источников входят:
- Соевое масло
- Кукурузное масло
- Масло огуречника
- Сафлоровое масло
- Сливочное масло
- Топленое сало
- Смалец
- Яйца
- Жир домашней птицы
- Рыбий жир
Роль минералов в кормах для питомцев
Минералы, которые присутствуют в большом количестве (кальций, фосфор, калий, натрий, магний), называются макроэлементами. Микроэлементы присутствуют в очень малых количествах (считаные миллиграммы на килограмм или части на миллион), но они необходимы для функционирования организма. Например, к ним относятся железо, цинк, марганец, медь, йод, селен.
Избыток минеральных солей отрицательно сказывается на усвояемости и может даже вызвать эффекты, противоречащие ожиданиям. Вот почему точный подход, основанный на питательных веществах, имеет жизненно важное значение при выборе рациона для кошек и собак.
Каждый минерал участвует в нескольких различных функциях. Среди некоторых наиболее важных ролей, которые минералы играют в организме, можно выделить следующие:
- формирование костей;
- преобразование энергии;
- поддержание ионного баланса клеток;
- передача сенсорных импульсов;
- синтез гемоглобина эритроцитов;
- поддержание здоровья кожи;
- формирование хрящевой ткани и клеток кожи, а также синтез пигментов кожи;
- работа щитовидной железы;
- антиоксидантные функции.
Минералы содержатся в различных ингредиентах, но они могут входить в рацион и в виде очищенных солей: сульфата железа, оксида цинка, оксида марганца, сульфата меди, селенита натрия, йодата кальция и других.
Богатыми источниками минералов являются следующие ингредиенты:
- мясо, например баранина, свинина, утка или печень;
- авокадо;
- рыба;
- пшеница, крупы и злаки;
- горох, чечевица и соя.
Роль витаминов в кормах для питомцев
Витамины делятся на две группы: растворимые в жирах (жирорастворимые витамины) и растворимые в воде (водорастворимые витамины). Жирорастворимые витамины при чрезмерном употреблении накапливаются в организме и становятся токсичными.
Каждый витамин участвует в нескольких различных функциях. Как и в случае с минералами, мы выделили основные из них:
- Регуляция обмена кальция и фосфора
- Защита от окисления клеток
- Формирование клеток крови и коагуляция
- Синтез гормонов как часть репродуктивного процесса
- Регуляция роста клеток эпидермиса (внешний слой кожи) и выделение кожного секрета
- Нейтрализация свободных радикалов (антиокислительное стрессовое воздействие): витамин C способствует регенерации витамина E, самого мощного природного антиоксиданта
Витамины содержатся в различных ингредиентах, а также в чистом виде. Витамины хрупки в природе, подвержены окислению, воздействию света и тепла, поэтому они требуют дополнительной защиты в процессе приготовления корма.
- Мясо, почки и печень
- Рыбий жир
- Яйца
- Молочные продукты
- Злаки
- Овощи
- Цитрусовые
- Ягоды
Определение диетологического профиля вашего питомца
Когда дело доходит до определения питательных веществ в любом рационе, важно помнить, что избыток может быть не менее вредным, чем недостаток. Поэтому основным критерием правильного и сбалансированного рациона является надлежащее содержание каждого питательного вещества в форме, легко усваиваемой питомцами.
Точное соотношение питательных веществ может быть уникальным и зависеть от породы, возраста, образа жизни, чувствительности и проблем со здоровьем вашего питомца. Если вы не уверены, какие питательные вещества необходимы вашему питомцу для здоровья и хорошего самочувствия, обратитесь к своему ветеринарному врачу. Специалист по уходу за питомцами сможет комплексно взглянуть на рацион и провести осмотр, необходимый для определения правильного диетологического профиля кошки или собаки.
Здоровое питание, учитывающее уникальные потребности
В Royal Canin мы используем научные знания в области пищевых технологий, чтобы обеспечить домашним питомцам здоровье и хорошее самочувствие. Мы разрабатываем диетологические решения с учетом индивидуальных потребностей кошек и собак. Узнайте, какую роль особенности породы, возраст, образ жизни и потребности питомцев в уходе играют при разработке рациона.
Философия питания Royal Canin
Компания Royal Canin находится в авангарде научно-исследовательского подхода к питанию уже более 50 лет. С первого дня наш подход к питанию основывался на научных фактах и определялся исследованиями диетологов, ветеринарных врачей и ученых со всего мира.