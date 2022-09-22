Клички для серой кошки

Серый или голубовато-серый окрас шерсти считается аристократическим и благородным. И неважно, шерсть животного монохромного серого оттенка или присутствуют пятна другого цвета на лапках и морде. Такой питомец всегда смотрится роскошно. Как назвать серого кота или кошку, чтобы подчеркнуть красоту окраса, а, возможно, и ярко выраженные черты характера животного?

Голубой, или серый окрас является одним из самых распространенных среди кошек. По этой причине серые кошки не раз становились героями сказок, мультфильмов и рассказов. Например, достаточно вспомнить всемирно известного кота Тома из «Тома и Джерри». Или Матроскина из «Простоквашино», который заворожил зрителей своим темпераментом. Даже в сказке «Алиса в стране чудес» одним из персонажей является серый Чеширский кот. По некоторым данным, Льюис Кэрролл, автор книги, был поражен красотой британской короткошерстной кошки, поэтому использовал ее прообраз в своем произведении.

Если вы не можете или не хотите искать имена для котов и кошек серого цвета в литературных произведениях, поиграйте всей семьей в ассоциации. Подумайте, какое слово ассоциируется у вас с серым оттенком, и возьмите его за основу клички. Например, можно подобрать следующие прозвища для питомца: Дымка, Серый, Зола, Смокки, Смоук, Туман, Дым, Заяц, Мышка, Маус, Микки, Минни, Слон, Тучка. Ваша фантазия способна подсказать вам совершенно неожиданный вариант.

Еще один интересный вариант подбора клички – перевод слова «серый» на другие языки. Например, вы можете получить следующие имена: Грей, Сива, Рамади, Гри, Гриджо, Грау. Добавляйте разные окончания, склоняйте или видоизменяйте слово как вам угодно. При этом смотрите, как реагирует на кличку котенок: поворачивает голову, подходит или не откликается.

Обратите внимание на характер питомца, его привычки и манеру поведения. Все это тоже может стать основой для оригинальной клички. Если животное у вас недавно, понаблюдайте за ним несколько дней, чтобы понять, кто перед вами: спокойный аристократ, весельчак, задира, обжора, любитель поспать. Спокойным вальяжным котам подойдут аристократические имена, а вот непоседам выберите что-то более энергичное.





Ваши поиски должны закончиться простой, но звучной и легко произносимой кличкой. Считается, что в имени для животного должно быть не более трех слогов: такую кличку легко выговаривать, а питомец может быстрее к ней привыкнуть.