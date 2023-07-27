Hairball Care Gravy
влажный корм для котов
Хейрбол Кер соус. Полнорационный влажный корм (кусочки в соусе) для взрослых кошек в возрасте от 12 месяцев, склонных к накоплению в желудочно-кишечном тракте комочков шерсти.
Доступные размеры
12 x 85g
1 x 85g
Контроль образования комочков шерсти
Стимулируя кишечный транзит, способствует выведению проглоченной шерсти.
Здоровье пищеварительной системы
Высокая переваримость.
Поддержание оптимального веса
Помогает поддерживать оптимальный вес
Мясо и субпродукты животного происхождения, злаки, субпродукты растительного происхождения, экстракты растительных протеинов, минеральные вещества, масла и жиры, углеводы, дрожжи.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин D3: 150 MЕ, E1 (железо): 2 мг, E2 (йод) 0,3 мг, E4 (медь): 2,3 мг, E5 (марганец): 0,6 мг, E6 (цинк ) 6 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения: 2 г.
Аналитические компоненты: сырой протеин 7%; сырой жир 2,7%; сырая зола 1,6%; сырая клетчатка 1%; влажность 82%.
|Вес
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|Только влажный корм
|2 + 1/2
|3 + 1/4
|3 + 3/4
|4 + 1/4
|Влажный корм + сухой корм Royal Canin Hairball Care
|1 пауч + 28 г
|1 пауч + 38 г
|1 пауч + 48 г
|1 пауч + 57 г