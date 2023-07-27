Hairball Care Gravy

Hairball Care Gravy

влажный корм для котов

Хейрбол Кер соус. Полнорационный влажный корм (кусочки в соусе) для взрослых кошек в возрасте от 12 месяцев, склонных к накоплению в желудочно-кишечном тракте комочков шерсти.

Доступные размеры

12 x 85g

1 x 85g

Контроль образования комочков шерсти

Стимулируя кишечный транзит, способствует выведению проглоченной шерсти.

Здоровье пищеварительной системы

Высокая переваримость.

Поддержание оптимального веса

Помогает поддерживать оптимальный вес

Références produitsDénomination emballageIncorporation de matière recycléeRecyclabilitéPossibilité de réemploi de l’emballagePrésence de substances dangereusesBonus éco-organisme CITEOMalus éco-organisme CITEO
Emballage primaireEmballageCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage X% recyclableNon0BonusMalus
Emballage secondaireEmballageCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage X% recyclableNon0 BonusMalus

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году