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Instinctive Jelly

Instinctive Jelly

Влажный корм для кошек

Инстинктив желе. Полнорационный влажный корм (кусочки в желе) для взрослых кошек в возрасте от 12 месяцев.

Доступные размеры

1 x 85g

12 x 85g

Инстинктивное предпочтение

Формула соответствует макронутриентному профилю, инстинктивно предпочитаемому взрослыми кошками.

Здоровье мочевыделительной системы

Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.

Поддержание оптимального веса

Рацион помогает поддерживать оптимальный вес.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году