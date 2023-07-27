Intense Beauty Jelly
влажный корм для котов
Интенс Бьюти Кер желе. Полнорационный влажный корм (кусочки в желе) для взрослых кошек в возрасте от 12 месяцев для поддержания здоровья кожи и красоты шерсти.
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
Здоровье кожи и шерсти: омега-3 и -6
Помогает поддерживать красоту шерсти благодаря жирным кислотам омега-3 и омега-6.
Здоровье мочевыделительной системы
Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.
Поддержание оптимального веса
Рацион помогает поддерживать оптимальный вес.
Мясо и субпродукты животного происхождения, рыба и рыбные субпродукты, злаковые, экстракты растительных протеинов, масла и жиры, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, углеводы.
Добавки на 1 кг): пищевые добавки: витамин D3: 100 MЕ, E1 (железо): 7 мг, E2 (йод): 0,23 мг, E4 (медь): 1,8 мг, E5 (марганец): 2,1 мг, E6 (цинк ): 21 мг.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 10,5%; сырой жир - 4%; сырая зола - 1,5%; сырая клетчатка - 1%; влажность - 81%; омега-3 жирные кислоты - 0,16%; омега-6 жирные кислоты- 0,94%.
|Вес
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|Только влажный корм
|2 + 1/4
|2 + 3/4
|3 + 1/4
|3 + 3/4
|Влажный корм + сухой корм Royal Canin Hair and Skin Care
|1 пауч + 22 г
|1 пауч + 32 г
|1 пауч + 40 г
|1 пауч + 48 г