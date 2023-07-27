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Kitten Loaf

Kitten Loaf

Влажный корм для кошек

Киттен лоуф. Полнорационный влажный корм для котят в возрасте до 12 месяцев (паштет)

Доступные размеры

1 x 85g

12 x 85g

Поддержание иммунитета

Помогает поддерживать естественные защитные силы организма котенка 2-й фазы роста.

Легкое разгрызание

Мягкая текстура паштета

Инстинктивное предпочтение

Формула соответствует макронутриентному профилю, инстинктивно предпочитаемому котятами.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году