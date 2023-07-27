Kitten Loaf
Влажный корм для кошек
Киттен лоуф. Полнорационный влажный корм для котят в возрасте до 12 месяцев (паштет)
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
Поддержание иммунитета
Помогает поддерживать естественные защитные силы организма котенка 2-й фазы роста.
Легкое разгрызание
Мягкая текстура паштета
Инстинктивное предпочтение
Формула соответствует макронутриентному профилю, инстинктивно предпочитаемому котятами.
Мясо и субпродукты животного происхождения, злаки, экстракты растительных протеинов, минеральные вещества, субпродукты растительного происхождения, масла и жиры, дрожжи, углеводы.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин D3 - 175 MЕ; E1 (железо) - 4 мг; E2 (йод) - 0,36 мг; E4 (медь) - 2,8 мг; E5 (марганец) - 1,3 мг; E6 (цинк) - 13 мг.
Аналитические компоненты: cырой протеин - 12%; сырой жир - 4%; сырая зола - 1,8%; сырая клетчатка - 0,9%; влажность - 78%.
|Возраст котенка
|Влажный корм только
|Сухой и влажный корм
|1,5
|1 + 1/2 - 2
|15 - 25 g + 1
|2
|2 - 2 + 1/2
|20 - 35 g
|3
|2 + 1/2 - 3 + 1/2
|30 - 50 g + 1
|4
|2 + 1/2 - 3 + 1/2
|35 - 60 g + 1
|6
|2 + 1/2 - 3 + 1/2
|35 - 60 g + 1
|9-12
|2 - 3
|25 - 40 g + 1
|Кормящая кошка (3 кг)
|2 + 1/2 - 4
|35 - 60 g + 1
|Беременная кошка (5 кг)
|4 + 1/2 - 6 + 1/2
|70 - 115 g + 1