Light Weight Care Gravy
влажный корм для котов
Лайт вейт кер. Полнорационный корм для взрослых кошек от 12 месяцев, рекомендованный для ограничения набора лишнего веса.
Доступные размеры
12 x 85g
1 x 85g
Доказанная эффективность
Более 90% кошек вес, которых немного превышала норму, кормили сухим рационом ROYAL CANIN® LIGHT WEIGHT CARE. Они снизили вес за 8 недель *.
Доказанная эффективность 2
Формула содержит точный баланс витаминов и минералов для поддержания оптимального здоровья и самочуствия.
Адаптированное содержание белка
Адаптированное содержание белка помогает поддерживать мышечную массу для достижения оптимального веса. Обогащенный L-карнитином, участвующий в обмене жиров.
Насыщенный вкус
Питание, которое утоляет голод за счет насыщенного вкуса, чтобы поддерживать вашу кошку в оптимальной кондиции.
|Вес взрослой кошки
|Пауч
|Паучи +крокеты
|4 кг
|3 + 1/2 пауч
|1 пауч+ 44г