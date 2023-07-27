Sensory™ Feel Morsels in jelly
Влажный корм для кошек
Сенсори Фил (кусочки в желе). Полнорационный влажный корм для взрослых котов, стимулирующий вкусовые рецепторы для распознавания уникальных текстур.
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
Стимуляция вкусовых рецепторов ротовой полости
Стимулирует вкусовые рецепторы для распознавания уникальных текстур.
Стимуляция органов чувств
Благополучие котов улучшается, если рацион обеспечивает сенсорные вариации. ROYAL CANIN® SENSORY стимулирует вкусовые рецепторы у котов и улучшает распознавание на уникальных текстур
Инстинктивное предпочтение
Формула соответствует оптимальному макронутриентному профилю, которому взрослые коты инстинктивно отдают предпочтение.
Здоровье мочевыделительной системы
Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.
Мясо и субпродукты животного происхождения, злаки, минеральные вещества, экстракты растительных протеинов, производные растительного происхождения, масло и жиры, углеводы.
Добавки (на кг): витамин D3 – 140 МЕ; железо (3b103) – 2 мг; йод (3b202) – 0,26 мг; медь (3b405, 3b406) – 2,1 мг; марганец (3b502, 3b503, 3b504) – 0,7 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) – 7 мг. Технологические добавки: камедь кассии – 3,445
Аналитические компоненты: сырой протеин – 10,5%; сырой жир – 3%; сырая зола – 1,9%; сырая клетчатка – 0,4%; безазотистые экстрактивные вещества – 2,9%.
|Вес кошки
|Паучей
|Пауч + сухой корм
|4
|1+36г