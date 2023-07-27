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Sensory™ Feel Morsels in jelly

Sensory™ Feel Morsels in jelly

Влажный корм для кошек

Сенсори Фил (кусочки в желе). Полнорационный влажный корм для взрослых котов, стимулирующий вкусовые рецепторы для распознавания уникальных текстур.

Доступные размеры

1 x 85g

12 x 85g

Стимуляция вкусовых рецепторов ротовой полости

Стимулирует вкусовые рецепторы для распознавания уникальных текстур.

Стимуляция органов чувств

Благополучие котов улучшается, если рацион обеспечивает сенсорные вариации. ROYAL CANIN® SENSORY стимулирует вкусовые рецепторы у котов и улучшает распознавание на уникальных текстур

Инстинктивное предпочтение

Формула соответствует оптимальному макронутриентному профилю, которому взрослые коты инстинктивно отдают предпочтение.

Здоровье мочевыделительной системы

Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году