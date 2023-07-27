Sensory™ Smell Chunks in jelly
влажный корм для котов
Сенсори Смел (кусочки в желе). Полнорационный влажный корм для взрослых котов, стимулирующий нюховые рецепторы в котов.
Доступные размеры
12 x 85g
1 x 85g
Стимуляция запахом
Стимулирует нюховые рецепторы у котов.
Стимуляция органов чувств
Качество жизни котов повышается, если рацион обеспечивает сенсорные вариации. ROYAL CANIN® SENSORY стимулирует органы чувств котов и улучшает их ощущения во время приема корма. Стимулирует распознавание уникальных текстур.
Инстинктивное предпочтение
Формула соответствует оптимальному макронутриентному профилю, которому взрослые коты инстинктивно отдают предпочтение.
Здоровье мочевыделительной системы
Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.
Мясо и субпродукты животного происхождения, рыба и рыбные субпродукты, экстракты растительных протеинов, минеральные вещества, субпродукты растительного происхождения, дрожжи, углеводы.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин D3 – 160 МЕ; железо (3b103) – 4 мг; йод (3b202) – 0,28 мг; медь (3b405, 3b406) – 2,2 мг; марганец (3b502, 3b503, 3b504) – 1,1 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) – 11 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения – 2 г.
Аналитические компоненты: сырой протеин – 11%; сырой жир – 4,5%; сырая зола – 1,7%; сырая клетчатка – 0,5%; безазотистые экстрактивные вещества – 2,3%.
|Вес кошки
|Паучей
|Пауч + сухой корм
|4 кг
|2+1/2
|1+35г