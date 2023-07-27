Перейди в чат-бот и подбери персональный рацион для кота или собаки

Подробнее
SENSORY™ TASTE Chunks in jelly

SENSORY™ TASTE Chunks in jelly

Влажный корм для кошек

Сенсори Тейст (кусочки в желе). Полнорационный влажный корм для взрослых котов, стимулирующий особое восприятие вкуса.

Доступные размеры

1 x 85g

12 x 85g

Стимуляция вкусом

Стимулирует особое восприятие вкуса у котов.

Стимуляция органов чувств

Качество жизни котов повышается, если рацион обеспечивает сенсорные вариации. ROYAL CANIN® SENSORY стимулирует органы чувств котов и улучшает их ощущения во время приема корма. Стимулирует распознавание уникальных текстур.

Инстинктивное предпочтение

Формула соответствует оптимальному макронутриентному профилю, которому взрослые коты инстинктивно отдают предпочтение.

Здоровье мочевыделительной системы

Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

pa.productDetails.productDetailsImageAlt

Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году