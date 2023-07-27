SENSORY™ TASTE Chunks in jelly
Влажный корм для кошек
Сенсори Тейст (кусочки в желе). Полнорационный влажный корм для взрослых котов, стимулирующий особое восприятие вкуса.
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
Стимуляция вкусом
Стимулирует особое восприятие вкуса у котов.
Стимуляция органов чувств
Качество жизни котов повышается, если рацион обеспечивает сенсорные вариации. ROYAL CANIN® SENSORY стимулирует органы чувств котов и улучшает их ощущения во время приема корма. Стимулирует распознавание уникальных текстур.
Инстинктивное предпочтение
Формула соответствует оптимальному макронутриентному профилю, которому взрослые коты инстинктивно отдают предпочтение.
Здоровье мочевыделительной системы
Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.
Мясо и мясные субпродукты, экстракты растительных протеинов, злаки, минеральные вещества, субпродукты растительного происхождения, дрожжи, углеводы.
Добавки (на кг): пищевые добавки: витамин D3 – 100 МЕ; железо (3b103) – 5 мг; йод (3b202) – 0,26 мг; медь (3b405, 3b406) – 2,1 мг; марганец (3b502, 3b503, 3b504) – 1,6 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) – 16 мг.
Аналитические компоненты: сырой протеин – 11%; сырой жир – 4,5%; сырая зола – 1,8%; сырая клетчатка – 0,5%; безазотистые экстрактивные вещества – 2%.
|Вес кошки
|Паучей
|Пауч + сухой корм
|4 кг
|2+1/2
|1+34г