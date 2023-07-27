Urinary Care Gravy
влажный корм для котов
Уринари Кер соус. Полнорационный влажный корм (кусочки в соусе) для взрослых кошек в возрасте от 12 месяцев до 12 лет, способствующий поддержанию здоровья мочевыделительной системы.
Доступные размеры
12 x 85g
1 x 85g
Баланс минеральных веществ в моче
Формула рациона помогает поддерживать баланс минеральных веществ в моче.
Поддержание оптимального веса
Помогает поддерживать оптимальный вес.
Инстинктивное предпочтение
Нутриентний профиль, которому кошки инстинктивно отдают предпочтение.
Мясо и субпродукты животного происхождения, злаки, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, углеводы.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин D3: 330 MЕ, E1 (железо): 3 мг, E2 (йод) 0,2 мг, E4 (медь): 2 мг, E5 (марганец): 0,9 мг, E6 (цинк): 9 мг.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 9,2%; сырой жир - 3%; сырая зола - 1,4%; сырая клетчатка - 0,9%.
|Вес
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|влажный корм
|2 + 1/2
|3
|3 + 1/2
|4
|влажный корм + сухой корм Royal Canin Urinary Care
|1 пауч + 26 г
|1 пауч + 37 г
|1 пауч + 46 г
|1 пауч + 55 г