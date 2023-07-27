Urinary Care Gravy

Urinary Care Gravy

влажный корм для котов

Уринари Кер соус. Полнорационный влажный корм (кусочки в соусе) для взрослых кошек в возрасте от 12 месяцев до 12 лет, способствующий поддержанию здоровья мочевыделительной системы.

Доступные размеры

12 x 85g

1 x 85g

Баланс минеральных веществ в моче

Формула рациона помогает поддерживать баланс минеральных веществ в моче.

Поддержание оптимального веса

Помогает поддерживать оптимальный вес.

Инстинктивное предпочтение

Нутриентний профиль, которому кошки инстинктивно отдают предпочтение.

Références produitsDénomination emballageIncorporation de matière recycléeRecyclabilitéPossibilité de réemploi de l’emballagePrésence de substances dangereusesBonus éco-organisme CITEOMalus éco-organisme CITEO
Emballage primaireEmballageCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage X% recyclableNon0BonusMalus
Emballage secondaireEmballageCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage X% recyclableNon0 BonusMalus

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году