Diabetic
влажный корм для котов
Диабетик Фелин. Полнорационный корм для кошек при сахарном диабете
Доступные размеры
12 x 85g
1 x 85g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Контроль уровня глюкозы
Специальная формула, которая помогает контролировать уровень глюкозы после приема корма у кошек с сахарным диабетом.
Высокое содержание белка
Высокое содержание белка в рационе для поддержания мышечной массы (важный показатель для кошек с сахарным диабетом)
Низкий уровень крахмала
Формула с пониженным уровнем крахмала.
|Вес
|Недостаточный вес (г)
|Паучи
|Нормальный вес (г)
|Паучи
|Избыточный вес (г)
|Паучи
|2
|195
|2+1/2
|165
|2
|130
|1+1/2
|2,5
|230
|2+1/2
|190
|2
|155
|2
|3
|260
|3
|220
|2+1/2
|175
|2
|3,5
|290
|3+1/2
|245
|3
|195
|2+1/2
|4
|320
|4
|270
|3
|215
|2+1/2
|4,5
|350
|4
|290
|3+1/2
|235
|3
|5
|375
|4+1/2
|315
|3+1/2
|250
|3
|5,5
|405
|5
|335
|4
|270
|3
|6
|430
|5
|355
|4
|285
|3+1/2
|6,5
|455
|5+1/2
|380
|4+1/2
|300
|3+1/2
|7
|480
|5+1/2
|400
|4+1/2
|320
|4
|7,5
|500
|6
|420
|5
|335
|4
|8
|525
|6
|440
|5
|350
|4
|8,5
|550
|6+1/2
|460
|5+1/2
|365
|4+1/2
|9
|570
|6+1/2
|475
|5+1/2
|380
|4+1/2
|9,5
|595
|7
|495
|6
|395
|4+1/2
|10
|615
|7
|515
|6
|410
|5
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Diabetic – это полнорационный диетический корм для кошек, способствующий регуляции уровня глюкозы в крови. Корм содержит углеводы с низким гликемическим индексом. Показания: Сахарный диабет и кондиция тела ≤ 6/9; Сахарный диабет и кондиция тела ≤ 7/9 до достижения контроля гликемии. Противопоказания: Рост, беременность/лактация.