Gastrointestinal Kitten
влажный корм для котов
Гастроинтестинал Киттен Фелин. Полнорационный специальный корм для котов при расстройствах пищеварения
Доступные размеры
1 x 195g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Поддержание пищеварительной системы
Высокоусвояемая формула со сбалансированным содержанием различных типов клетчатки, в т.ч. пребиотики, для поддержания здорового пищеварения и кишечного транзита.
Здоровый рост
Формула с высоким уровнем энергии и адаптированным содержанием нутриентов (включая протеин и кальций) для удовлетворения пищевых потребностей котят.
Адаптированная текстура
Специальная текстура мусса облегчает потребление корма котятами, у которых снижен аппетит. Помогает осуществить переход от молока к твердому корму.
|Котенок
|Вес во взрослом возрасте
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3 кг
|-
|4 кг
|-
|5 кг
|-
|Возраст котенка (в месяцах)
|грамм
|банки
|грамм
|банки
|грамм
|банки
|1
|136
|1/2
|147
|1
|180
|1
|2
|158
|1
|186
|1
|211
|1
|3
|202
|1
|235
|1
|274
|1+1/2
|4
|218
|1
|254
|1+1/2
|300
|1+1/2
|5
|225
|1
|265
|1+1/2
|313
|1+1/2
|6
|218
|1
|257
|1+1/2
|304
|1+1/2
|7
|208
|1
|247
|1+1/2
|291
|1+1/2
|8
|196
|1
|235
|1
|276
|1+1/2
|9
|184
|1
|222
|1
|262
|1+1/2
|10
|174
|1
|211
|1
|248
|1+1/2
|11
|165
|1
|202
|1
|236
|1
|12
|159
|1
|195
|1
|229
|1
|Лактирующая кошка
|Минимальная норма для беременных (3 неделя)
|Максимальная норма для беременных (9я неделя)
|Лактация
|Вес (кг)
|grams
|банки
|grams
|банки
|grams
|банки
|3
|210
|1
|324
|1+3/4
|191
|1
|4
|257
|1+1/4
|397
|2
|234
|1+1/4
|5
|301
|1+1/2
|466
|2+1/2
|274
|1+1/2
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Gastrointestinal Kitten – это полнорационный диетический корм для кошек. Рекомендуется для котят в период отлучения и до взрослого возраста (и для беременных/лактирующих кошек) в случаях: Острая и хроническая диарея (в т.ч. диарея при отлучении); Гастрит; Воспалительные заболевания кишечника (IBD); Колит; Пролиферация микробов в узком кишечном тракте (SIBO); нарушение пищеварения/абсорбции питательных веществ; Нарушение аппетита, возобновление питания после хирургических вмешательств.