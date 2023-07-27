СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Gastrointestinal Kitten – это полнорационный диетический корм для кошек. Рекомендуется для котят в период отлучения и до взрослого возраста (и для беременных/лактирующих кошек) в случаях: Острая и хроническая диарея (в т.ч. диарея при отлучении); Гастрит; Воспалительные заболевания кишечника (IBD); Колит; Пролиферация микробов в узком кишечном тракте (SIBO); нарушение пищеварения/абсорбции питательных веществ; Нарушение аппетита, возобновление питания после хирургических вмешательств.

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