Neutered Maintenance
Влажный корм для кошек
ньютерд Мейнтененс. Полнорационный диетический корм для взрослых кошек с момента кастрации/стерилизации до 7 лет
Доступные размеры
12 x 85g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Мышечная масса тела
Поддержание мышечной массы благодаря высокому содержанию белка.
Здоровье системы пищеварения
Высокоусвояемая формула с пребиотиками способствует поддержанию здорового пищеварения.
С/О индекс
Этот рацион способствует созданию в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для формирования как струвитных, так и оксалатных кристаллов.
|Вес кошки (кг)
|Оптимальный вес (г)
|Оптимальный вес (м.с.)
|Избыточный вес (г)
|Избыточный вес (м.с.)
|2
|140
|1+1/2
|110
|1+1/2
|3
|185
|2
|145
|1+1/2
|4
|225
|2+1/2
|180
|2
|5
|265
|3
|210
|2+1/2
|6
|300
|3+1/2
|240
|3
|7
|335
|4
|270
|3
|8
|370
|4+1/2
|295
|3+1/2
|9
|400
|4+1/2
|320
|4
|10
|435
|5
|345
|4
|*м.с. - мерные стаканы
|**Таблица кормления на сайте является справочной. Вся информация о продукте представлена непосредственно на упаковке.
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
NEUTERED MAINTENANCE Ньютерд Мейнтененс – полнорационный диетический корм для кошек, разработанный для снижения образования струвитных камней. Способствует ненасыщению мочи или созданию метастабильной среды для струвитных камней и/или способствует подкислению мочи. Показания: Стерилизованные/кастрированные кошки с момента операции до 7 лет.