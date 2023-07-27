Neutered Maintenance

ньютерд Мейнтененс. Полнорационный диетический корм для взрослых кошек с момента кастрации/стерилизации до 7 лет

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Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.