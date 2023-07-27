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Neutered Maintenance

Neutered Maintenance

Влажный корм для кошек

ньютерд Мейнтененс. Полнорационный диетический корм для взрослых кошек с момента кастрации/стерилизации до 7 лет

Доступные размеры

12 x 85g

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

Мышечная масса тела

Поддержание мышечной массы благодаря высокому содержанию белка.

Здоровье системы пищеварения

Высокоусвояемая формула с пребиотиками способствует поддержанию здорового пищеварения.

С/О индекс

Этот рацион способствует созданию в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для формирования как струвитных, так и оксалатных кристаллов.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

NEUTERED MAINTENANCE Ньютерд Мейнтененс – полнорационный диетический корм для кошек, разработанный для снижения образования струвитных камней. Способствует ненасыщению мочи или созданию метастабильной среды для струвитных камней и/или способствует подкислению мочи. Показания: Стерилизованные/кастрированные кошки с момента операции до 7 лет.

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году