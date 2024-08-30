Все, что нужно знать о породе



Боксеры известны своей безграничной энергией, обладают дружелюбным и жизнерадостным темпераментом и с энтузиазмом относятся к окружающему миру. В жизни так много интересного! По крайней мере, так они считают, и никто их не убедит в обратном.

Но при этом собаки данной породы очень кроткие, ласковые и сильно привязываются к своим хозяевам. После надлежащей дрессировки боксеры также хорошо ладят с детьми и обычно очень осторожно и уважительно ведут себя с окружающими. Однако иногда они могут немного увлекаться, поэтому на всякий случай лучше не оставлять их с маленькими детьми. Тем не менее они известны как очень надежные собаки.

Ревностные и преданные боксеры бесстрашно лают на любые кажущиеся угрозы для их человеческой стаи. Однако незнакомцам нечего бояться: в худшем случае ваш питомец их просто лизнет. Как бы то ни было, из них получаются хорошие сторожевые псы.

Эта порода произошла от немецких охотничьих собак, которые помогали загонять добычу. Позже боксеров скрестили с более мелкой английской породой, похожей на мастифа. Название породы связано с тем, как они машут передними лапами (буквально как бойцы) во время игр. Это означает, что они могут быть склонны к прыжкам, но эту проблему помогут решить тренировки.

Что касается внешнего вида, у боксеров короткая гладкая шерсть, характерная короткая морда и умные темно-карие глаза. Поскольку их окрас может варьироваться от пятнисто-тигрового до насыщенно-рыжего и чисто белого, у каждой собаки есть свой характерный внешний вид. Благодаря мускулистому атлетичному телосложению они двигаются изящно и мощно.

При этом важно отметить, что боксерам необходимо как минимум по два часа физических нагрузок в день. Их также полезно начинать дрессировать с раннего возраста, чтобы контролировать характерную для боксеров энергичность. При соблюдении этих двух условий и заботливом отношении хозяев боксеры отвечают взаимностью и преданностью. Не зря их считают одними из лучших домашних питомцев.