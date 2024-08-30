Поговорим о боксерах
Боксеры известны своим игривым и дружелюбным характером и энтузиазмом. Они всегда полны энергии, жизнерадостны и иногда любят похулиганить. Если начать дрессировку в раннем возрасте, боксеры становятся преданными компаньонами и сильно привязываются к своим хозяевам. Настолько сильно, что для них нет ничего лучше, чем быть рядом с вами. Если вы разрешите, они даже будут спать у вас на коленях.
Официальное название: боксер
Другие названия: немецкий боксер, дойчер-боксер, американский боксер
Происхождение: Германия
Склонность к слюнотечению3 out of 5
Потребность в груминге1 out of 5
Степень линьки4 out of 5
Склонность к лаянию3 out of 5
Уровень энергии *4 out of 5
Уживчивость с другими питомцами3 out of 5
Переносимость жары1 out of 5
Переносимость холода1 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире3 out of 5
Способность оставаться без присмотра *1 out of 5
Способность стать семейным питомцем *4 out of 5
|Самец
|Самка
|Рост
|Рост
|58.5 - 63.5 cm
|54.5 - 59.5 cm
|Вес
|Вес
|30 - 31 kg
|25 - 26 kg
|Этапы жизни
|Возраст щенка
|Взрослый возраст
|2–15 месяцев
|От 15 месяцев до 5 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 5 до 8 лет
|От 8 до 18 лет
|Возраст новорожденного
|От рождения до 2 месяцев
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Знакомство с боксером
Все, что нужно знать о породе
Боксеры известны своей безграничной энергией, обладают дружелюбным и жизнерадостным темпераментом и с энтузиазмом относятся к окружающему миру. В жизни так много интересного! По крайней мере, так они считают, и никто их не убедит в обратном.
Но при этом собаки данной породы очень кроткие, ласковые и сильно привязываются к своим хозяевам. После надлежащей дрессировки боксеры также хорошо ладят с детьми и обычно очень осторожно и уважительно ведут себя с окружающими. Однако иногда они могут немного увлекаться, поэтому на всякий случай лучше не оставлять их с маленькими детьми. Тем не менее они известны как очень надежные собаки.
Ревностные и преданные боксеры бесстрашно лают на любые кажущиеся угрозы для их человеческой стаи. Однако незнакомцам нечего бояться: в худшем случае ваш питомец их просто лизнет. Как бы то ни было, из них получаются хорошие сторожевые псы.
Эта порода произошла от немецких охотничьих собак, которые помогали загонять добычу. Позже боксеров скрестили с более мелкой английской породой, похожей на мастифа. Название породы связано с тем, как они машут передними лапами (буквально как бойцы) во время игр. Это означает, что они могут быть склонны к прыжкам, но эту проблему помогут решить тренировки.
Что касается внешнего вида, у боксеров короткая гладкая шерсть, характерная короткая морда и умные темно-карие глаза. Поскольку их окрас может варьироваться от пятнисто-тигрового до насыщенно-рыжего и чисто белого, у каждой собаки есть свой характерный внешний вид. Благодаря мускулистому атлетичному телосложению они двигаются изящно и мощно.
При этом важно отметить, что боксерам необходимо как минимум по два часа физических нагрузок в день. Их также полезно начинать дрессировать с раннего возраста, чтобы контролировать характерную для боксеров энергичность. При соблюдении этих двух условий и заботливом отношении хозяев боксеры отвечают взаимностью и преданностью. Не зря их считают одними из лучших домашних питомцев.
Два факта о боксерах
1. Питер Пэн среди собак
Один из множества интересных фактов о боксерах: это порода с одной из самых больших продолжительностей детства. Хотя они считаются взрослыми примерно с 15 месяцев, им нужно около трех лет, чтобы достичь полной зрелости. Пожалуй, неудивительно, что они сохраняют свой щенячий энтузиазм на всю жизнь.
2. Две разновидности
Не все знают, что на самом деле существует две разновидности боксеров. Помимо обычных боксеров, есть американская разновидность, которая немного отличается по физическим характеристикам. Например, корпус американского боксера менее массивный с более подтянутыми чертами и выгнутой шеей. Кроме того, у американской породы морда и уши длиннее.
История породы
Трудно поверить, что боксеры, которых мы знаем и любим, произошли от свирепых охотничьих собак. Но если изучить их историю, можно убедиться, что это именно так.
Являясь дальними потомками бойцовских собак древнего Тибета, современные боксеры происходят из Западной Европы. Продолжая историю, обратимся к Германии 1800-х годов и породе булленбейсер («кусающий быков»). Немецкие аристократы использовали этих собак для выслеживания и поимки добычи. Эти полезные животные охотились на различных животных: от оленей и кабанов до медведей.
Позже, когда времена изменились и поместья развалились, традиционная охота вышла из моды. На самом деле некоторое время дальнейшая судьба булленбейсеров оставалась под вопросом. Но все изменилось, когда их скрестили с более мелкой британской породой, похожей на мастифов. К концу 1800-х годов появились первые современные боксеры.
В 1904 году порода была зарегистрирована в Американском клубе собаководства. После этого она стала одной из самых популярных пород в стране и по сей день часто входит в списки 10 лучших пород.
Тем временем в Германии боксеры стали одной из первых пород, используемых полицией, а также применялись в армии во время обеих мировых войн. Сегодня, несмотря на свое воинственное происхождение, боксер считается одной из самых дружелюбных пород.
От головы до кончика хвоста
Физические характеристики боксеров
1.Тело
2.Голова
3.Шерсть
4.Осанка
5.Хвост
На что стоит обращать внимание
От характерных черт породы до общих сведений о здоровье: интересные факты о боксерах
Возможны проблемы с дыханием.
Боксеры относятся к брахицефальному семейству пород, поэтому обладают широким черепом, плоской мордой и коротким носом. Это может приводить к некоторым проблемам со здоровьем. В частности, при сильном возбуждении могут возникать проблемы с дыханием (скажем прямо, это нередкое явление для боксеров), а в жаркую погоду возможен тепловой удар. В крайних случаях это может приводить к обмороку. Рекомендуем найти ответственного заводчика, который постарается обеспечить здоровое развитие боксера. Кроме того, следите за весом питомца, поскольку он может усугубить проблему. При необходимости обратитесь за советом к ветеринарному врачу.
Регулярно проверяйте, не появились ли какие-либо бугорки.
Еще одна потенциальная проблема боксеров заключается в подверженности раковым заболеваниям. На самом деле это одна из наиболее распространенных серьезных проблем со здоровьем, с которыми они могут столкнуться в своей жизни. С другой стороны, заблаговременное выявление поможет остановить развитие заболевания. Поэтому следует обращать внимание на любые изменения здоровья боксера, например проблемы с дыханием (признак рака легких) или хромоту (симптом рака костей). Кроме того, обсудите с ветеринарным врачом регулярный осмотр собаки. Белые боксеры также склонны к раку кожи (как и боксеры других окрасов с белыми отметинами), поэтому старайтесь свести к минимуму пребывание собаки на солнце.
Они также могут быть подвержены характерному для собак сердечному заболеванию.
Это генетическое заболевание желудочков, которое называется кардиомиопатией боксеров, поскольку чаще встречается у боксеров, чем у каких-либо других пород.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья собаки
Выбирая корм для боксера, следует учитывать множество факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, заболевания и состояние здоровья, в том числе потенциальные болезни и чувствительность. Корм дает энергию для жизненно важных функций собаки. В формуле полнорационного корма должны быть правильно сбалансированы необходимые питательные вещества, чтобы избежать любого дефицита или избытка в диете, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного. Для регулярного мочеиспускания у животного всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду и особенно во время физических упражнений возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила. Потребление калорий, возможно, также придется адаптировать к климатическим условиям. Собаке, живущей зимой на улице, нужно больше энергии. Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету.
Потребности щенка боксера в энергии, белках, минералах и витаминах намного выше, чем у взрослой собаки. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. Иммунная система щенков боксера постепенно развивается на протяжении первых 15 месяцев жизни животного. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, поможет поддержать их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств. Пищеварение щенков и взрослых боксеров также отличается: для еще незрелой пищеварительной системы важны легкоусвояемые белки, которые будут эффективно использоваться организмом. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, поддерживают здоровье пищеварительной системы, содействуя здоровому балансу микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, улучшает качество стула.
Важно выбрать крокеты с соответствующим размером, формой и текстурой, чтобы животному было легче захватывать его и разгрызать. Фаза роста также означает умеренные потребности в энергии. У щенков крупных пород, например лабрадора-ретривера, период роста продолжительный и интенсивный. Поэтому они особенно подвержены проблемам со скелетом и суставами, в том числе дефектам конечностей, деформации костей и поражению суставов. Первый этап роста в основном связан с развитием костей, хотя мышцы начинают расти тоже. Ограничение энергетической ценности корма для щенков породы лабрадор-ретривер и кормление правильным суточным количеством помогает контролировать скорость роста и свести к минимуму риск появления избыточного веса. Кастрация — одна из причин избыточного веса собак.
Брахицефальная природа боксера является важным фактором, который необходимо учитывать при выборе размера, формы и текстуры крокет, чтобы ему было легче их подбирать, а также для стимулирования разгрызания. Фаза роста также означает умеренные потребности в энергии. Щенки крупных пород, например боксера, у которых период роста продолжительный и интенсивный, особенно подвержены проблемам со скелетом и суставами, включая дефекты конечностей, деформации костей и поражения суставов. Первый этап роста в основном связан с развитием костей, хотя мышцы начинают расти тоже. Это означает, что щенок, который ест больше нормы и получает излишек энергии, будет набирать лишний вес и расти слишком быстро. Избыточная нагрузка на скелет повышает риск деформации костей и проблем с суставами, или дисплазии. Ограничение энергетической концентрации корма для щенков боксера и кормление с соблюдением правильной суточной нормы поможет контролировать скорость роста и минимизировать эти риски. Корректирование содержания белка и L-карнитина способствует развитию мышц. В специально разработанном для периода роста корме концентрация других питательных веществ должна быть выше обычной нормы. Содержание кальция в корме нужно увеличить, но следует помнить, что щенки крупных пород более чувствительны к избыточному потреблению кальция. Важно понимать, что добавление любых ингредиентов в разработанный для периода роста полнорационный корм абсолютно не нужно, а иногда и опасно для животного, если это не предписано ветеринарным врачом. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление.
Основными целями в области питания взрослого боксера являются:
поддержание идеального веса тела и мышечной массы за счет адаптированного содержания белка и L-карнитина, способствующего сжиганию жира;
поддержание нормальной работы сердца благодаря скорректированному содержанию минералов, ЭПК/ДГК, таурина, L-карнитина и антиоксидантов;
поддержание здоровья костей и суставов за счет глюкозамина, хондроитина и антиоксидантов;
обеспечение оптимальной усвояемости благодаря высококачественному белку и сбалансированному содержанию клетчатки;
сохранение здоровья и красоты кожи и шерсти благодаря добавлению незаменимых жирных кислот (в частности, ЭПК и ДГК), незаменимых аминокислот и витаминов группы B.
После 5 лет у боксеров появляются первые признаки старения. Обогащенная антиоксидантами формула помогает поддерживать жизненный тонус собаки, а ряд питательных веществ, например хондроитин и глюкозамин, — здоровье костей и суставов. Старение также сопровождается изменением способностей пищеварительной системы и особыми потребностями в питании, поэтому корм для боксеров старшего возраста должен обладать следующими характеристиками:
Более высокое содержание витаминов C и E. Эти питательные вещества обладают антиоксидантными свойствами, помогая защитить клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, связанного со старением.
Высококачественный белок. Вопреки широко распространенному заблуждению, снижение уровня содержания белка в корме особо не способствует предотвращению развития почечной недостаточности. Кроме того, у пожилых собак белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Снижение уровня содержания фосфора — хороший способ замедлить постепенное ухудшение функция
Увеличенная доля микроэлементов железа, меди, цинка и марганца помогает поддерживать кожу и шерсть в хорошем состоянии.
Повышенное содержание полиненасыщенных жирных кислот (масло бурачника, рыбий жир) для поддержания качества шерсти. Организм собаки обычно сам вырабатывает эти жирные кислоты, но старение может отрицательно повлиять на этот физиологический процесс.
С возрастом у собак начинают все чаще возникать проблемы с зубами. Чтобы они потребляли достаточное количество корма, размер, форма и текстура крокет должны соответствовать строению челюстей животного.
На протяжении всей жизни важно не кормить боксеров едой, предназначенной для человека, или жирными лакомствами. Вместо этого вознаграждайте своих питомцев крокетами из их суточной порции корма и строго следуйте рекомендациям по кормлению на упаковке, чтобы предотвратить чрезмерный набор веса.
Уход за боксером
Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке
Учитывая избыток энергии, боксерам необходимо как минимум по два часа физических нагрузок в день. Да, два. Их можно распределить между регулярным выгулом, играми на свежем воздухе и прогулками в парке. На самом деле эта порода идеально подходит для тех, кому нужен партнер для пробежек. В любом случае ежедневные прогулки предпочтительнее, чем одна длительная пробежка в выходные. Кроме того, благодаря своему игривому характеру боксеры любят играть на свежем воздухе. Следует помнить, что боксеры плохо переносят жару. Будучи представителями брахицефальной породы, они иногда испытывают проблемы с дыханием. Перед физическими нагрузками необходимо подождать как минимум час после приема пищи.
Благодаря короткой лоснящейся шерсти одним из преимуществ боксеров является минимальная потребность в груминге. Однако поскольку она склонны линять круглый год, а их короткая колючая шерсть пристает к коврам и обивке, ежедневный груминг и разглаживание перчаткой помогут уменьшить потребность в уборке. Им не требуется частое купание, но нужно быть готовыми к небольшому слюнотечению. Как и собакам большинства пород, боксерам необходимо регулярно чистить зубы (желательно, каждый день), а время от времени требуется профессиональная чистка у стоматолога. Советуем подрезать когти по мере отрастания и еженедельно проверять уши. В остальном у них все должно быть в порядке.
Учитывая игривый характер боксеров и их склонность к прыжкам, рекомендуется начинать дрессировку в раннем возрасте. Занятия для щенков являются важной частью процесса социализации. В частности, самцы боксеров особенно любят самоутверждаться перед другими собаками, поэтому такие занятия помогут им стать уживчивей. Умные и услужливые (по крайней мере, обычно), боксеры быстро учатся и хорошо воспринимают мягкое поощрение. Им идет на пользу постоянная интеллектуальная стимуляция, поскольку скука ведет к деструктивному поведению, например разгрызанию. Следует отметить, что они не очень хорошо переносят одиночество. Из боксеров также получаются отличные собаки-терапевты.
Все о боксерах
Хотя в прошлом это были свирепые бойцовские и охотничьи собаки, боксеры являются кроткими животными с дружелюбным и ласковым характером. Они могут ревностно заступаться за своих хозяев, но в данном случае лай — их основное «оружие». На самом деле боксеры очень редко кого-нибудь кусают.
Хотя боксеры любят подурачиться, на самом деле это очень умные собаки, которым очень полезна интеллектуальная стимуляция. Они также любят компанию людей и отлично чувствуют себя в центре внимания. Чем больше времени и усилий вы вложите, тем больше вы получите в ответ.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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