Все, что нужно знать о породе



Не позволяйте шикарной шерсти обмануть вас: английский кокер-спаниель имеет не только обаятельный вид, но и крепкое телосложение, и приспособлен к жизни во дворе, так как это охотничья собака. Этот верный компаньон всегда готов к длительной прогулке или даже походу, независимо от погоды. Что его привлекает, помимо возможности побродить на природе? Вы. Будь то на природе или уютно устроившийся у костра, представитель этой породы всегда доволен тем, что находится рядом со своими людьми. Они преданы от природы.

Мягкая, но настойчивая дрессировка с раннего возраста поможет доверить вашего английского кокер-спаниеля. Представитель породы может иметь собственное мнение, и с охотой в качестве инстинкта они иногда могут не решиться прийти, когда их зовут. Лай английского кокер-спаниеля может быть проблемой, как и для любой охотничьей породы, но и здесь может помочь дрессировка.

Английский кокер-спаниель заработал репутацию опытного охотника на пернатую дичь, поэтому его называют работающей по птице или подружейной собакой. Это самые маленькие представители охотничьей группы. Их инстинктивное стремление находить и приносить дичь может привести к тому, что они будут подбирать предметы дома и переносить их в другое место. Попробуйте поиграть в апорт, если собака кажется беспокойной. Равномерность движения является отличительной чертой этой породы, и их крепкие тела будут с легкостью парить по полю или двору.