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Поговорим об английском кокер-спаниеле

Английский кокер-спаниель постоянно занимает высокие места в списках самых популярных собак и является объектом обожания, особенно в родной Англии. В отличие от своего заокеанского брата, американского кокер-спаниеля, английский характеризуется более длинной головой и мордой, а также немного более крупным телосложением. Их уши только выглядят так, как будто бьются об пол. Добродушный и довольно послушный, английский кокер-спаниель уже давно является одним из самых популярных домашних любимцев.

Официальное название: Английский кокер-спаниель

Другие названия: Кокер-спаниель, английский кокер, кокер

Происхождение: Испания

Черно-белый портрет сидящего черного английского кокер-спаниеля

  • Склонность к слюнотечению

    2 out of 5

  • Потребность в груминге

    5 out of 5

  • Степень линьки

    3 out of 5

  • Склонность к лаянию

    3 out of 5

  • Уровень энергии *

    5 out of 5

  • Уживчивость с другими питомцами

    4 out of 5

  • Переносимость жары

    3 out of 5

  • Переносимость холода

    3 out of 5

  • Приспособленность к проживанию в квартире

    4 out of 5

  • Способность оставаться без присмотра *

    2 out of 5

  • Способность стать семейным питомцем *

    4 out of 5
* Мы не рекомендуем оставлять домашних животных одних надолго. Общение с людьми помогает предотвратить эмоциональное расстройство, деструктивное поведение. Обратитесь к своему ветеринарному врачу за рекомендациями. Все домашние животные, даже одной породы, разные; данный обзор особенностей этой породы следует рассматривать в качестве ориентира. Чтобы ваш питомец был счастлив, здоров и хорошо воспитан, рекомендуем обучать и социализировать его, а также удовлетворять его основные жизненные потребности (включая социальные и поведенческие). Домашних животных никогда не следует оставлять с детьми без присмотра. Обратитесь к своему заводчику или ветеринарному врачу для получения дополнительных рекомендаций. Все домашние животные общительны и предпочитают компанию. Однако их можно научить справляться с одиночеством с раннего возраста. Обратитесь к ветеринарному врачу или дрессировщику, который поможет вам в этом.
Изображение стоящего английского кокер-спаниеля
СамецСамка
39 - 41 cm38 - 39 cm
ВесВес
13 - 14.5 kg13 - 14.5 kg
Три английских кокер-спаниеля выглядывают из-за стены
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Узнайте об английском кокер-спаниеле

Все, что нужно знать о породе

Не позволяйте шикарной шерсти обмануть вас: английский кокер-спаниель имеет не только обаятельный вид, но и крепкое телосложение, и приспособлен к жизни во дворе, так как это охотничья собака. Этот верный компаньон всегда готов к длительной прогулке или даже походу, независимо от погоды. Что его привлекает, помимо возможности побродить на природе? Вы. Будь то на природе или уютно устроившийся у костра, представитель этой породы всегда доволен тем, что находится рядом со своими людьми. Они преданы от природы.

Мягкая, но настойчивая дрессировка с раннего возраста поможет доверить вашего английского кокер-спаниеля. Представитель породы может иметь собственное мнение, и с охотой в качестве инстинкта они иногда могут не решиться прийти, когда их зовут. Лай английского кокер-спаниеля может быть проблемой, как и для любой охотничьей породы, но и здесь может помочь дрессировка.

Английский кокер-спаниель заработал репутацию опытного охотника на пернатую дичь, поэтому его называют работающей по птице или подружейной собакой. Это самые маленькие представители охотничьей группы. Их инстинктивное стремление находить и приносить дичь может привести к тому, что они будут подбирать предметы дома и переносить их в другое место. Попробуйте поиграть в апорт, если собака кажется беспокойной. Равномерность движения является отличительной чертой этой породы, и их крепкие тела будут с легкостью парить по полю или двору.

Крупный план черного английского кокер-спаниеля, смотрящего вдаль
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Два факта об английских кокер-спаниелях

1. Эти шелковистые уши подвержены инфекциям

Обязательным условием ухода за этой и другими длинноухими породами является поддержание чистоты ушных каналов. Чистите их дома и тщательно проверяйте в ветеринарном кабинете.

2. Происхождение названия 

Английский
кокер-спаниель получил свое название от английского слова woodcock, т. е. вальдшнеп:
эти собаки являются мастерами в ловле этих птиц.

Черно-белый портрет сидящего английского кокер-спаниеля
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История породы

Английский кокер-спаниель имеет охотничье прошлое. Выведенная в качестве подоружейной собаки для охоты на птиц, эта порода приобрела популярность в Англии и Европе среди охотников на некрупную пернатую дичь, в частности на вальдшнепа (woodcock), откуда и происходит название породы. В качестве служебных собак английские кокеры известны давно.

Порода берет свое начало в Испании — собственно, слово «спаниель» и означает «испанская собака». Английские кокер-спаниели приобрели огромную популярность в Европе благодаря своей сообразительности на охоте и при обращении с птицами до изобретения ружья. Спаниели делятся на водных и наземных — каждый тип специализируется на тонкостях охоты в своей среде, английские являются самыми маленькими из наземных спаниелей. Эти собаки переживали расцвет в Англии XIX века — именно тогда стали популярными выставки и начали устанавливаться стандарты породы. Своим темпераментом и характером английский кокер-спаниель выгодно выделялся на фоне других спаниелей.

В XX веке порода разделилась на две разновидности — английскую и американскую. В 1946 году Американский клуб собаководства признал обе породы официальными. Англичане отличаются более длинной головой и носом и более короткой шерстью.

Порода также приобрела огромную популярность благодаря диснеевскому фильму «Леди и Бродяга» 1955 года, где Леди — элегантный и нежный кокер-спаниель.

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От головы до кончика хвоста

Физические характеристики английских кокер-спаниелей

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1.Уши

Длинные шелковистые уши

2.Голова

Крепкая, но мягкая голова с характерным для породы выражением бдительности

3.Тело

Тело статное, крепкое и компактное, но не толстое.

4.Хвост

Хвост расположен немного ниже спины, но не висит вниз, иногда может быть купирован

5.Шерсть

Шерсть может быть гладкой или слегка волнистой, короткой и тонкой на голове, средней длины на теле
Золотистый щенок английского кокер-спаниеля лижет ухо старшего черного спаниеля
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На что стоит обращать внимание

От характерных черт породы до общих сведений о здоровье: интересные факты о вашем английском кокер-спаниеле

Укротите независимый характер

У английского кокер-спаниеля есть много черт, достойных восхищения. Одной из них является их волевой характер. Однако они легко отвлекаются на происходящее вокруг. Ранняя дрессировка поможет им усвоить, кто альфа, а кто нет.

Иногда представителей этой породы трудно приучить находиться дома

Английский кокер-спаниель является упрямой охотничьей породой, поэтому могут возникнуть проблемы с дрессировкой. Для поощрения хорошего поведения и препятствования плохому хорошо подойдет клетка.

Под нежным экстерьером скрывается тело спортсмена-чемпиона

Это хоть и одомашненная, но охотничья порода. Физическая нагрузка для английского кокер-спаниеля жизненно необходима. Они любят прогулки на свежем воздухе и никогда не отказываются от игр во дворе.

Здоровый рацион — залог крепкого здоровья собаки

При выборе корма для английского кокер-спаниеля следует учитывать множество факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, заболевания и состояние здоровья, в том числе потенциальные болезни и предрасположенности. Питание обеспечивают энергию для жизненно важных функций собаки. В формуле полнорационного корма должны быть правильно сбалансированы необходимые питательные вещества, чтобы избежать любого дефицита или избытка в диете, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного.

У животного всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду и особенно во время физических упражнений возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила.

Потребление энергии всегда необходимо адаптировать к климатическим условиям. Собаке, живущей зимой на улице, нужно больше энергии.

Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету.

У щенков английского кокер-спаниеля потребность в энергии, белках, минеральных веществах и витаминах намного больше, чем у взрослых собак. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. До 12-месячного возраста иммунная система щенков английского кокер-спаниеля развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, поможет поддержать их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств. Их пищеварительная система работает не так, как у взрослого английского кокер-спаниеля: для еще не до конца сформированной пищеварительной системы важны легкоусвояемые белки, которые будут эффективно использоваться организмом. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, поддерживают здоровье пищеварительной системы, содействуя здоровому балансу микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, улучшает качество стула.

Аналогично, зубы щенка — сначала молочные (или первые), а затем постоянные — важный фактор, который необходимо учитывать при выборе размера, формы и твердости крокет. Для поддержания здоровья кожи и шерсти английских кокер-спаниелей необходим ряд ключевых питательных веществ, например жирные кислоты омега-3, эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты (ЭПК и ДГК), витамин A и масло огуречника. Кроме того, на этой короткой фазе роста требуется много энергии, поэтому корм для растущих собак должен иметь высокое содержание энергии (выраженное в килокалориях на 100 г корма). Концентрация всех других питательных веществ также должна быть выше, чем в обычных кормах. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию хотя бы на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление.

Основными целями в области питания взрослого английского кокер-спаниеля являются:

Поддержание здоровья кожи за счет укрепления кожного барьера благодаря обогащению диеты собаки незаменимыми жирными кислотами (в частности ЭПК/ДГК), незаменимыми аминокислотами и витаминами группы B.

Поддержание оптимальной массы тела благодаря использованию легкоусвояемых ингредиентов и разумному содержанию жиров. Английские кокер-спаниели известны своей прожорливостью. Поэтому поддержание нормального веса имеет жизненно важное значение.

Поддержание нормальной работы сердца благодаря скорректированному содержанию минералов, ЭПК/ДГК, таурина, L-карнитина и антиоксидантов

Обеспечение оптимальной усвояемости благодаря высококачественному белку и сбалансированному содержанию клетчатки.

Чтобы поддержать естественную защиту собаки, рекомендуется формула с антиоксидантным комплексом и маннанолигосахаридами.

Начиная с 7-летнего возраста у английских кокер-спаниелей появляются первые признаки старения. Обогащенная антиоксидантами формула помогает поддерживать жизненный тонус собаки, а ряд питательных веществ, например хондроитин и глюкозамин, — здоровье костей и суставов. Старение также сопровождается изменением способностей пищеварительной системы и особыми потребностями в питании, поэтому корм для возрастных английских кокер-спаниелей должен обладать следующими характеристиками:

более высокое содержание витаминов C и E. Эти питательные вещества обладают антиоксидантными свойствами, помогая защитить клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, связанного со старением

Высококачественный белок. Вопреки широко распространенному заблуждению, снижение уровня содержания белка в корме особо не способствует предотвращению развития почечной недостаточности. У пожилых животных белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Хороший способ замедлить постепенное ухудшение работы почек — это снизить содержание фосфора.

Увеличенная доля микроэлементов железа, меди, цинка и марганца помогает поддерживать кожу и шерсть в хорошем состоянии.

Повышенное содержание полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6) для здоровья шерсти. Организм собаки обычно сам вырабатывает эти жирные кислоты, но старение может отрицательно повлиять на этот физиологический процесс.

С возрастом у собак начинают все чаще возникать проблемы с зубами. Чтобы количество употребляемого корма было достаточным, размер, форма и текстура крокет должны соответствовать челюстям собаки. Адаптированная форма крокеты может помочь снизить скорость потребления корма для поддержания здорового веса тела собаки.

На протяжении всей жизни английского кокер-спаниеля важно не кормить собаку едой, предназначенной для человека, или жирными лакомствами. Вместо этого вознаграждайте своих питомцев крокетами из их суточной порции корма, и строго следуйте рекомендациям по кормлению на упаковке, чтобы предотвратить чрезмерный набор веса.

Пять щенков английского кокер-спаниеля выстроились в ряд в саду
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Уход за английским кокер-спаниелем

Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке

Английские кокер-спаниели любят пробежки и длительные прогулки и должны получать физические нагрузки каждый день. Как охотничья порода они привыкли жить на открытом воздухе. Шумные игры во дворе с людьми (английский кокер-спаниель прекрасно ладит с детьми!) тоже работают, так как собаки этой породы очень любят играть.

Шерсть английского кокер-спаниеля является их самым отличительным признаком. Блестящая и тонкая, короткая, плотная, волнистая шерсть этой породы десятилетиями делала ее изюминкой выставок собак и много раз приносила ей главный приз. Одного расчесывания и вычесывания в неделю будет достаточно для поддержания шерсти в отличной форме. Профессионал должен выполнять стрижку вашего кокер-спаниеля в труднодоступных местах вокруг морды и лап, а также под шеей, ушами и хвостом, где шерсть может быть длиннее. Ваша собака будет вам за это благодарна.

Как и в случае со многими чистопородными собаками, чьи черты не нарушены, дрессировка должна начинаться рано. Дрессировать высокочувствительных английских кокер-спаниелей лучше всего с терпением и нежностью. Последовательность является ключевым моментом, резкость — нет. Они мягкие как внутри, так и снаружи.

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Всё об английском кокер-спаниеле

Представители этой породой склонны к лаю, особенно когда остаются одни в помещении. Это активная собака, которой полезно быть на свежем воздухе. Кокер-спаниели используют свой лай, просто чтобы что-то сообщить хозяину. Эта чувствительная порода стремится к общению с семьей и будет максимально счастлива с владельцами, которые всегда рядом.

Английские кокер-спаниели милые и ласковые собаки, которые искренне хотят быть рядом со своими владельцами. Они обожают обниматься и стремятся угодить.

Питание, учитывающее индивидуальные потребности английского кокер-спаниеля

Mini Puppy

Mini Adult

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Источники
  1. Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
  2. Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
  3. Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
  4. Книга продуктов BHN Royal Canin
  5. American Kennel Club https://www.akc.org/

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