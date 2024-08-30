Давайте поговорим о французских бульдогах
Официальное название: Французский бульдог
Другие названия: француз
Происхождение: Англия, Франция
Склонность к слюнотечению1 out of 5
Потребность в груминге1 out of 5
Степень линьки3 out of 5
Склонность к лаянию2 out of 5
Уровень энергии *3 out of 5
Уживчивость с другими питомцами5 out of 5
Переносимость жары1 out of 5
Переносимость холода2 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире5 out of 5
Способность оставаться без присмотра *1 out of 5
Способность стать семейным питомцем *5 out of 5
|Самец
|Самка
|Рост
|Рост
|27 - 34 cm
|24 - 32 cm
|Вес
|Вес
|9 - 14 kg
|8 - 13 kg
|Этапы жизни
|Возраст щенка
|Взрослый возраст
|2–10 месяцев
|От 10 месяцев до 8 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 8 до 12 лет
|Старше 12 лет
|Возраст новорожденного
|От рождения до 2 месяцев
Питание, учитывающее индивидуальные потребности французского бульдога
Знакомство с французским бульдогом
Все, что нужно знать о породе
Французский бульдог! Любимец Парижа перевернул мир с ног на голову и стал одной из самых популярных пород. Он седьмой в британском рейтинге Kennel Club и четвертый — в американском. Небольшой размер делает французского бульдога идеальной породой собак для горожан, а благодаря приветливому нраву он стал всеобщим любимцем.
Следует признать, что французский бульдог действительно хороший питомец, особенно для начинающих владельцев. Он готов и просто дремать рядом с вами (одно из его любимых занятий), и резвиться весь день напролет, а после необходимой дрессировки он прекрасно ладит как с детьми, если они находятся под присмотром взрослых.
На первый взгляд недовольная мордочка и уши летучей мыши — полная противоположность его жизнерадостному характеру. Когда он рядом, перед вами разворачивается настоящая комедия: французские бульдоги склонны к забавным выходкам.
Но шутки в сторону: дрессировка на послушание французскому бульдогу явно не помешает. И ему необходима социализация, поскольку в силу особенностей породы он может быть очень привязан к своему хозяину. Именно миниатюрность французского бульдога делает его своего рода ребенком, который испытывает сильную потребность в поддержке. Он не спасатель и не охранник; его самая привлекательная черта — общительность.
2 факта о французских бульдогах
1. Увесистый милашка
Французский бульдог — очаровательный компаньон, но с учетом его конституции следует помнить о некоторых вещах: физическая активность должна соответствовать его способностям, и плавать ему определенно не следует, поскольку из-за плотности тела он практически не может держаться на воде. Придерживайтесь правильного кормления, чтобы французский бульдог не набирал лишний вес.
2. Следите за тем, чтобы он не заигрывался
За ним увлекательно наблюдать, но поведение французского бульдога следует контролировать. Он, безусловно, игривый, но веселье может быстро перейти в своеволие или даже в непослушание. Его замашки порой напоминают клоунаду. Дрессируйте его и за все успехи вознаграждайте лакомством. Но не забывайте: лакомства должны быть частью дневного рациона!
История породы
История развития породы французский бульдог долгая и увлекательная. Считается, что предками французских бульдогов были собаки, которых использовали молоссы, — древнегреческое племя, которое в конечном итоге перебралось в Англию. Говорят, что собака этой породы стала родоначальником английских мастифов и их подвида — булленбейсеров. Булленбейсеры, первоначально использовавшиеся для травли быков, стали больше использоваться как собаки-компаньоны после того, как в 1835 году этот вид спорта был объявлен незаконным.
Затем с этим предком французского бульдога скрестили терьера — широко распространенную в Англии породу, — чтобы получить его мини-версию (той-бульдог); эти собаки использовались как крысоловы и охранники. Ранние французские бульдоги стали очень популярны в Ноттингеме (центральная Англия), особенно в кружевной промышленности, где их ценили за их способность уничтожать грызунов.
К 60-м годам XIX века представители этого нового типа французского бульдога стали участвовать в собачьих выставках в Англии и приобрели большую популярность. Когда кружевоплетение переместилось во Францию после его упадка в Англии, кружевницы переехали в Нормандию и привезли с собой своих собак.
Французские бульдоги получили широкое распространение во Франции, постепенно становясь породой, которую мы знаем сегодня. Они были очень модными и популярными, особенно среди членов королевской семьи и знати. Они стали неотъемлемой частью Парижа, и их нередко можно было увидеть в парижских кафе. Известные французские художники Тулуз-Лотрек и Дега часто изображали французских бульдогов на своих полотнах.
В XX веке эта порода завоевала такую же популярность в Америке. Она была признана клубом собаководов Kennel Club в Америке в 1898 году и в Англии в 1905 году.
От головы до кончика хвоста
Физические характеристики французских бульдогов
1.Уши
2.Голова
3.Хвост
4.Хвост
5.Шерсть
На что стоит обращать внимание
От характерных черт породы до общих сведений о здоровье: интересные факты о вашем французском бульдоге
Эта милая мордочка может создавать проблемы
У французских бульдогов обычно не возникает серьезных проблем со здоровьем, но возможны проблемы с дыханием ввиду особенностей строения морды. Французские бульдоги склонны к респираторным заболеваниям из-за брахицефального синдрома, который характеризуется сплющенным носом и ноздрями. Затрудненное дыхание может быть обычным явлением, особенно в слишком жаркую или слишком холодную погоду или при слишком напряженной тренировке. Будьте осторожны, когда очень жарко или холодно. В жару собаку можно перевозить в машине только с кондиционером. У французских бульдогов также нередки проблемы с пищеварительной системой: у многих собак с брахицефальным синдромом обструкции дыхательных путей также проявляются признаки желудочно-кишечного расстройства.
Крепкое тело, склонное к ожирению
Приземистый французский бульдог выглядит очаровательно, но он должен оставаться стройным и подтянутым. Если не контролировать количество еды и лакомств, он может легко набрать лишний вес. Массивная грудная клетка и крепкие ноги создают крепкое мускулистое телосложение, но из-за небольшого размера французские бульдоги требуют более пристального внимания, чем их большие собратья. И они не могут искупаться в океане, озере или бассейне, если вы не держите их крепко: из-за бочкообразной формы тела они часто «перекатываются» вместо того, чтобы плавать, их очень плотное тело мешает им передвигаться в воде. Их лучше тренировать на земле.
Возможен синдром «вишневого глаза»
Это не опасно для жизни, просто плохо выглядит. «Вишневый глаз» случается с французскими бульдогами при выпадении слезной железы третьего века (которая есть у всех собак). Это выглядит как красная округлая припухлость в глазу. Синдром «вишневого глаза» возникает, когда волокна, которые закрепляют железу внутри третьего века, ослабевают. Этого не избежать: внимательно следите (!) за своей собакой, чтобы не упустить такое состояние. Если это произойдет, быстро доставьте французского бульдога к ветеринару. Если вы хотите завести собаку, обращайтесь к ответственному заводчику.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья собаки
При выборе корма для французского бульдога нужно учитывать много факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, заболевания и состояние здоровья, в том числе потенциальные болезни и чувствительность к определенным продуктам. Корм дает энергию для жизненно важных функций собаки. В формуле полнорационного корма должны быть правильно сбалансированы необходимые питательные вещества, чтобы избежать любого дефицита или избытка в диете, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного. Для профилактики многих заболеваний у собаки всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду, особенно во время физических упражнений, возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила. Потребление энергии всегда необходимо адаптировать к климатическим условиям. Собаке, живущей зимой на улице, нужно больше энергии. Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету.
У щенков французского бульдога потребность в энергии, белках, минеральных веществах и витаминах намного больше, чем у взрослых собак. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. До 12-месячного возраста иммунная система щенков французского бульдога развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, может помочь укрепить их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств. Их пищеварительная система тоже работает не так, как у взрослого французского бульдога: для еще не до конца сформированной пищеварительной системы важны легкоусвояемые белки, которые будут эффективно использоваться организмом. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, поддерживают здоровье пищеварительной системы, содействуя здоровому балансу микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, улучшает качество стула.
Брахицефальная природа французского бульдога является важным фактором, который необходимо учитывать при выборе размера и формы крокет, чтобы ему было легче их захватывать, а также для стимулирования жевания. Кожа и шерсть собаки отражают состояние ее здоровья. Для поддержания здоровья французского бульдога его кожа и шерсть нуждаются в питательных веществах, таких как жирные кислоты омега-3 (ЭПК/ДГК) и аминокислоты, и витаминах группы В для усиления защитной функции кожи. Кроме того, на этой короткой фазе роста требуется много энергии, поэтому корм для растущих собак должен иметь высокое содержание энергии (выраженное в килокалориях на 100 г корма). Концентрация всех остальных питательных веществ также должна быть выше, чем в обычных кормах. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию хотя бы на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление.
Основные цели в области питания взрослых французских бульдогов:
Поддержание мышечной массы французского бульдога за счет оптимального содержания белка и L-карнитина, способствующего сжиганию жира.
Сохранение здоровья и красоты кожи и шерсти благодаря добавлению незаменимых жирных кислот (в частности, ЭПК и ДГК), незаменимых аминокислот и витаминов группы B.
Обеспечение оптимальной усвояемости за счет высококачественного белка и сбалансированного содержания пищевых волокон, чтобы уменьшить кишечное брожение, которое может вызвать расстройство пищеварения, метеоризм и неприятный запах стула.
Чтобы поддержать естественную защиту собаки, рекомендуется формула с антиоксидантным комплексом и маннанолигосахаридами.
Начиная с 7-летнего возраста у французских бульдогов появляются первые признаки старения. Обогащенная антиоксидантами формула помогает поддерживать жизненный тонус собаки, а ряд питательных веществ, например хондроитин и глюкозамин, — здоровье костей и суставов. Старение также сопровождается изменением возможностей пищеварительной системы и появлением дополнительных потребностей в определенных питательных веществах, поэтому корм для стареющих французских бульдогов должен обладать следующими характеристиками:
более высокое содержание витаминов C и E. Эти питательные вещества обладают антиоксидантными свойствами и помогают защитить клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, спровоцированного старением.
Высококачественный белок. Вопреки широко распространенному заблуждению, снижение уровня содержания белка в корме особо не способствует предотвращению развития почечной недостаточности. К тому же у пожилых собак белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Хороший способ замедлить постепенное ухудшение работы почек — это снизить содержание фосфора.
Увеличенная доля микроэлементов железа, цинка и марганца помогает поддерживать кожу и шерсть в хорошем состоянии.
Большое содержание полиненасыщенных жирных кислот (масло бурачника, рыбий жир) для поддержания качества шерсти. Организм собаки обычно сам вырабатывает эти жирные кислоты, но старение может отрицательно повлиять на этот физиологический процесс.
С возрастом у собак начинают все чаще возникать проблемы с зубами. Чтобы количество корма, который они употребляют, было достаточным, размер, форма и твердость крокет должны соответствовать челюстям собаки.
Уход за французским бульдогом
Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке
Что касается физической нагрузки, французскому бульдогу не нужно много тренировок, чтобы оставаться здоровым. Достаточно ежедневных прогулок. Они также любят играть в доме или во дворе. Однако бульдоги плохо переносят жару, поэтому летом физические нагрузки должны быть умеренными. Игры, развивающие мозг, также приносят пользу умному французскому бульдогу, который никогда не уклоняется от трудностей
Короткая шерсть является одной из самых привлекательных характеристик французского бульдога, но линька у него все же случается. Этих собак полезно еженедельно чистить щеткой со щетиной средней жесткости или резиновой перчаткой для груминга. Морщины и складки на их морде также должны быть чистыми и сухими, чтобы в них не скапливались бактерии. Купайте своего француза ежемесячно (или по мере необходимости) и обязательно после этого полностью высушивайте складки кожи. Еженедельное подстригание когтей также будет поддерживать их крепкое тело в равновесии.
Одна из лучших черт французских бульдогов — их ум. Важно проявлять с ними твердость с раннего возраста, так как французские бульдоги могут быть своевольным, когда захотят. Терпение также является ключевым моментом, и команды, возможно, придется повторять в процессе дрессировки. Порода легко поддается дрессировке и хорошо реагирует на команды, основанные на поощрении, — это означает, что лакомство дается после команды «Сидеть!». Лакомством может быть все, что нравится вашему питомцу: сухой корм или другое угощение, внимание или ласки, забавная игрушка, игра. Важно ограничить употребление лакомств в виде корма, поскольку они могут способствовать чрезмерному увеличению веса. Если собака ела лакомства в течение дня, соответствующим образом скорректируйте ее дневную порцию еды.
Все о французских бульдогах
Очень популярная порода французский бульдог станет отличным питомцем и собакой-компаньоном для семей или одиноких людей, как городских, так и сельских жителей. Ласковые, сдержанные и уравновешенные — эти невероятные собаки ценятся за приветливость. Бульдоги всегда готовы погулять, но любят и свободное время.
Приветливые от природы, французские бульдоги известны своей любознательностью, игривостью и забавностью. Одни из них более энергичные, чем другие, но у них есть одна общая черта — любовь к хорошему времяпрепровождению!
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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