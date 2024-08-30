Все, что нужно знать о породе



Французский бульдог! Любимец Парижа перевернул мир с ног на голову и стал одной из самых популярных пород. Он седьмой в британском рейтинге Kennel Club и четвертый — в американском. Небольшой размер делает французского бульдога идеальной породой собак для горожан, а благодаря приветливому нраву он стал всеобщим любимцем.

Следует признать, что французский бульдог действительно хороший питомец, особенно для начинающих владельцев. Он готов и просто дремать рядом с вами (одно из его любимых занятий), и резвиться весь день напролет, а после необходимой дрессировки он прекрасно ладит как с детьми, если они находятся под присмотром взрослых.

На первый взгляд недовольная мордочка и уши летучей мыши — полная противоположность его жизнерадостному характеру. Когда он рядом, перед вами разворачивается настоящая комедия: французские бульдоги склонны к забавным выходкам.

Но шутки в сторону: дрессировка на послушание французскому бульдогу явно не помешает. И ему необходима социализация, поскольку в силу особенностей породы он может быть очень привязан к своему хозяину. Именно миниатюрность французского бульдога делает его своего рода ребенком, который испытывает сильную потребность в поддержке. Он не спасатель и не охранник; его самая привлекательная черта — общительность.