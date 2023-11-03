Все, что нужно знать о породе



Милые, забавные и своеобразные мопсы внешне напоминают «малыша Йоду». Собаки этой породы пользуются большой популярностью, особенно в качестве семейных питомцев, и славятся уравновешенным и послушным нравом. После дрессировки они отлично ладят с другими домашними питомцами и детьми благодаря игривости их характера. Кроме того, мопсы — довольно умные маленькие собаки.

Еще одно их преимущество — относительная неприхотливость в уходе. Их короткая гладкая шерсть легко поддается уходу, и у этих собак умеренные потребности в физических нагрузках. Кроме того, мопс — довольно тихая порода, которая не склонна к частому лаю.

Мопсы уже 2000 лет являются любимцами собаководов. Эта порода была выведена в Китае, где курносые собаки всегда были в моде. С тех пор как этих собак завезли в Европу в XVI веке, они стали популярными домашними питомцами по обе стороны света.

Мопсы отличаются от других декоративных пород тем, что у них есть общие предки с мастифами. Что примечательно, для обеих пород характерна морщинистая кожа.

Мелкие, но крепкие, мопсы обладают мягкой гладкой шерстью различных цветов: от серебристого и абрикосового до рыжеватого и черного. Кроме того, у них особенно выразительная морда. Они также известны своим бочкообразным телом, а дополняет силуэт характерный закрученный хвост.

Следует помнить, что приземистая фигура и не особая спортивность мопсов могут означать их склонность набору веса. Но не беспокойтесь: при условии правильного питания и достаточного количества физических нагрузок мопса несложно поддерживать в идеальной форме. Кстати, у мопсов неплохая средняя продолжительность жизни — 12–15 лет.

Мопсы также часто появляются на кино- и телеэкранах. Пожалуй, одним из самых ярких примеров является говорящий мопс Фрэнк из серии фильмов «Люди в черном». Кроме того, в телесериале «Спин-Сити» ручной мопс Картера, Рэгс, часто оказывается в центре внимания, а в сериале «Западное крыло» есть мопс по кличке Бесс. Все до единого — звезды!