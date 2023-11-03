Давайте поговорим о мопсах
Мопс, популярный представитель группы тоев, — это целая бочечка собачьей радости. Благодаря своей уникальной внешности он становится душой любой компании, особенно если учесть его добродушный и игривый характер. Кроме того, за шерстью мопсов легко ухаживать, они не нуждаются в больших физических нагрузках и не слишком много лают. Мопс — живая иллюстрация к латинской поговорке «Multum in Parvo», которая переводится как «многое в малом».
Официальное название: Мопс
Другие названия: китайский мопс
Происхождение: Китай
Склонность к слюнотечению1 out of 5
Потребность в груминге2 out of 5
Степень линьки4 out of 5
Склонность к лаянию1 out of 5
Уровень энергии *1 out of 5
Уживчивость с другими питомцами4 out of 5
Переносимость жары1 out of 5
Переносимость холода2 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире5 out of 5
Способность оставаться без присмотра *1 out of 5
Способность стать семейным питомцем *4 out of 5
|Самец
|Самка
|Рост
|Рост
|25.5 - 33 cm
|25.5 - 33 cm
|Вес
|Вес
|6.3 - 8.1 kg
|6.3 - 8.1 kg
|Этапы жизни
|Возраст щенка
|Взрослый возраст
|2–10 месяцев
|От 10 месяцев до 8 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 8 до 12 лет
|От 12 до 20 лет
|Возраст новорожденного
|От рождения до 2 месяцев
Узнать о мопсе
Все, что нужно знать о породе
Милые, забавные и своеобразные мопсы внешне напоминают «малыша Йоду». Собаки этой породы пользуются большой популярностью, особенно в качестве семейных питомцев, и славятся уравновешенным и послушным нравом. После дрессировки они отлично ладят с другими домашними питомцами и детьми благодаря игривости их характера. Кроме того, мопсы — довольно умные маленькие собаки.
Еще одно их преимущество — относительная неприхотливость в уходе. Их короткая гладкая шерсть легко поддается уходу, и у этих собак умеренные потребности в физических нагрузках. Кроме того, мопс — довольно тихая порода, которая не склонна к частому лаю.
Мопсы уже 2000 лет являются любимцами собаководов. Эта порода была выведена в Китае, где курносые собаки всегда были в моде. С тех пор как этих собак завезли в Европу в XVI веке, они стали популярными домашними питомцами по обе стороны света.
Мопсы отличаются от других декоративных пород тем, что у них есть общие предки с мастифами. Что примечательно, для обеих пород характерна морщинистая кожа.
Мелкие, но крепкие, мопсы обладают мягкой гладкой шерстью различных цветов: от серебристого и абрикосового до рыжеватого и черного. Кроме того, у них особенно выразительная морда. Они также известны своим бочкообразным телом, а дополняет силуэт характерный закрученный хвост.
Следует помнить, что приземистая фигура и не особая спортивность мопсов могут означать их склонность набору веса. Но не беспокойтесь: при условии правильного питания и достаточного количества физических нагрузок мопса несложно поддерживать в идеальной форме. Кстати, у мопсов неплохая средняя продолжительность жизни — 12–15 лет.
Мопсы также часто появляются на кино- и телеэкранах. Пожалуй, одним из самых ярких примеров является говорящий мопс Фрэнк из серии фильмов «Люди в черном». Кроме того, в телесериале «Спин-Сити» ручной мопс Картера, Рэгс, часто оказывается в центре внимания, а в сериале «Западное крыло» есть мопс по кличке Бесс. Все до единого — звезды!
2 факта о мопсах
1. Не чихайте на него
В перевозбужденном состоянии мопсы склонны к так называемому «обратному чиханию», из-за которого они испытывают трудности с дыханием и фыркают. Однако это обычно не приносит вреда. Массаж горла и успокаивающие слова могут помочь сократить продолжительность приступа.
2. Французская связь
Жозефина Бонапарт, жена Наполеона, была любительницей этой породы, и у нее был мопс по кличке Фортуна. Более того, находясь под стражей в Париже, она передавала послания, пряча их под ошейником своей собаки. Другие факты из истории мопсов вы найдете ниже…
История породы
Мопс считается одной из древнейших пород собак: предполагается, что она появилась как минимум 2000 лет назад, а может и раньше. У этой породы долгая и славная история. Количество мопсов в Англии еще больше возросло после штурма Императорского дворца в Пекине в 1860 году.
Когда британцы вернулись домой, они привезли с собой некоторых собак. Впоследствии эта порода также обрела популярность в США, и в 1885 г. мопс был официально признан Американским клубом собаководства. В последнее время популярность этой породы продолжает расти, и мопс остается одной из самых желанных декоративных собак.
От головы до кончика хвоста
Физические характеристики мопсов
1.Голова
2.Морда
3.Тело
4.Шерсть
5.Хвост
На что стоит обращать внимание
От характерных черт породы до общих сведений о здоровье: интересные факты о мопсах
Мопсы могут иметь предрасположенность к проблемам с дыхательной системой
Мопс — так называемая «брахицефальная» порода, которая может страдать затруднением дыхания из-за формы головы, морды и горла. С такими проблемами также сталкиваются французские и английские бульдоги, пекинесы и бостон-терьеры. Что касается мопсов, их дыхательные пути особенно компактны. Это также означает, что мопсы плохо переносят жару и могут относительно легко получить тепловой удар, поэтому время прогулок следует подбирать соответствующим образом. Как и всегда в таких случаях, профилактика лучше лечения, поэтому важно покупать питомцев у ответственных заводчиков, которые заботятся о здоровье собак.
Еще одна важная категория — проблемы с глазами.
Большие шарообразные глаза — одна из самых привлекательных черт мопсов. Но с ними также могут возникать некоторые проблемы. В их число входят катаракта, язвы роговицы и заболевания век или ресниц, а также пигментарная кератопатия, распространенная у брахицефальных собак. Поскольку раннее обнаружение часто помогает предотвратить более серьезные проблемы, рекомендуется регулярно проверять их глаза на наличие тревожных симптомов. Для этого хорошо подходят еженедельные сеансы груминга мопса. Кроме того, для спокойствия можно регулярно проверять зрение собаки у ветеринарного врача.
Разведение лучше доверить профессионалам.
Одна из менее известных проблем, затрагивающих мопсов (причем только самок), — дистоция. По сути, это затруднение родов, поэтому мопсам часто требуется кесарево сечение, чтобы обеспечить безопасные роды. Поскольку это может быть опасно для собаки, настоятельно рекомендуется стерилизовать мопса. В любом случае разведение лучше доверить профессионалам, которые знают, как обеспечить безопасность матери и щенков. Ответственные заводчики также проверяют наличие различных наследственных заболеваний и тщательно отбирают собак, чтобы избежать преувеличения тех или иных черт.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья собаки
При выборе корма для мопса следует учитывать множество факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, заболевания и состояние здоровья, в том числе потенциальные болезни и предрасположенности. Корм дает энергию для жизненно важных функций собаки. В формуле полнорационного корма должны быть правильно сбалансированы необходимые питательные вещества, чтобы избежать любого дефицита или избытка в диете, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного. Для здоровья мочевыделительной системы у собаки всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду и особенно во время физических упражнений возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила. Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету.
Потребности щенка мопса в энергии, белках, минералах и витаминах намного выше, чем у взрослой собаки. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. Иммунная система щенков мопса постепенно развивается на протяжении первых 10 месяцев жизни животного. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, поможет поддержать их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств. Пищеварение щенков и взрослых мопсов также отличается: для еще не до конца сформированной пищеварительной системы важны легкоусвояемые белки, которые будут эффективно использоваться организмом. Пребиотики, такие как фруктоолигосахариды (ФОС), поддерживают здоровье пищеварительной системы, содействуя здоровому балансу микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, повышает качество стула.
Брахицефальная природа мопса является важным фактором, который необходимо учитывать при выборе размера, формы и текстуры крокетов, чтобы ему было легче их подбирать, а также для стимулирования разгрызания. Кроме того, на этой интенсивной фазе роста требуется много энергии, поэтому корм для растущих собак должен иметь высокое содержание энергии (выраженное в килокалориях на 100 г корма). Концентрация всех других питательных веществ также должна быть выше, чем в обычных кормах. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию хотя бы на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление.
На протяжении всей жизни важно не кормить их едой, предназначенной для человека, или жирными лакомствами. Вместо этого вознаграждайте своих питомцев крокетами из их суточной порции корма и строго следуйте рекомендациям по кормлению на упаковке, чтобы предотвратить чрезмерный набор веса.
Вот основные цели в области питания взрослых мопсов:
Поддержание здоровья кожи за счет укрепления кожного барьера благодаря обогащению диеты собаки незаменимыми жирными кислотами (в частности, ЭПК/ДГК), незаменимыми аминокислотами и витаминами группы В.
Поддержание мышечного тонуса с помощью скорректированного содержания белка и антиоксидантов.
Поддержание оптимальной массы тела благодаря использованию легкоусвояемых ингредиентов и разумному содержанию жиров.
Во взрослом возрасте собаки этой мелкой породы подвержены заболеваниям полости рта и зубов, точнее накоплению зубного налета и зубного камня. Зубы и челюсти мопса нуждаются в серьезной защите. Состав корма с хелаторами кальция поможет уменьшить образование зубного камня и поддерживать ежедневную гигиену полости рта. Форма и размер крокетов должны быть такими, чтобы брахицефальной собаке было легче их захватывать, а текстура должна побуждать их разгрызать корм перед проглатыванием. Собаки мелких пород более склонны к привередливости в еде. Эксклюзивный состав и ароматизаторы, а также размер и особая текстура крокеты будут стимулировать их аппетит. Собаки мелких пород более склонны к образованию камней в мочевыделительной системе, поэтому для поддержания их здоровья рекомендуется специальное питание. Для мопсов, живущих в основном в помещении, легкоусвояемые белки, достаточное количество клетчатки и высококачественные источники углеводов помогут уменьшить запах и объем стула. Поскольку содержание в помещении часто означает недостаточную физическую активность, скорректированное содержание калорий в соответствии с уменьшенными потребностями в энергии и включение в рацион L-карнитина, который способствует здоровому метаболизму жиров, могут помочь поддерживать идеальный вес. Обратите внимание, что, помимо содержания в помещении, к избыточному весу собак также приводит стерилизация.
После 8 лет у мопсов появляются первые признаки старения. Состав, обогащенный антиоксидантами, поможет сохранить их жизненные силы, а адаптированное содержание фосфора поддержит их мочевыделительную систему. Старение также сопровождается изменением возможностей пищеварительной системы и особыми потребностями в питании, поэтому корм для мопсов старшего возраста должен обладать следующими характеристиками:
более высокое содержание витаминов C и E. Эти питательные вещества обладают антиоксидантными свойствами и помогают защитить клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, спровоцированного старением.
Высококачественный белок. Вопреки распространенному мнению снижение содержания белка в пище приносит мало пользы в ограничении почечной недостаточности. Кроме того, у пожилых собак белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Сокращение содержания фосфора — хороший способ замедлить постепенное ухудшение работы почек.
Увеличенная доза микроэлементов: железа, цинка и марганца, — помогает поддерживать хорошее состояние кожи и шерсти.
Повышенное содержание полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6) для здоровой шерсти. Организм собаки обычно сам вырабатывает эти жирные кислоты, но старение может отрицательно повлиять на этот физиологический процесс.
С возрастом собаки все чаще страдают от проблем с зубами. Чтобы они потребляли достаточное количество корма, размер, форма и текстура крокетов должны соответствовать строению челюстей животного.
Уход за мопсом
Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке
Поскольку мопсы любят прохлаждаться на диване и обожают есть, важно, чтобы они получали достаточный объем ежедневной физической нагрузки. Одного часа должно быть достаточно — это могут быть прогулки или посещение собачьей площадки, им также нравится играть в саду.
Однако следует помнить, что мопсы плохо приспособлены к бегу, и это занятие может вызывать у них гипервентиляцию. В жаркую погоду рекомендуется совершать прогулки ранним утром и вечером, избегая полуденного солнца. Так как большинство этих собак не умеют плавать, не следует допускать их к водоемам.
Одним из многих преимуществ мопса является то, что за ним требуется минимальный уход. Их короткая, гладкая шерсть очищается практически сама. Все, что им нужно, — деликатное еженедельное вычесывание щеткой со средней щетиной или рукавицей для груминга. Мопсам даже не нужно купаться, если только они не катались в грязи. Но помните: в сезон линьки мопсы могут довольно сильно линять, поэтому их нужно будет вычесывать дополнительно, чтобы удалить отмершие волоски. Также необходимо регулярно подстригать им когти и проверять уши и глаза на предмет чего-либо необычного. Наконец, важно чистить зубы и проводить регулярные стоматологические осмотры.
Хотя мопс действительно идеальное животное-компаньон, эти маленькие собачки временами могут быть немного упрямыми, особенно когда дело доходит до домашней дрессировки. Поэтому мопсам пойдет на пользу ранняя дрессировка на занятиях для щенков. Как только они во всем разберутся, то станут довольно умными и будут быстро учиться. Им также пойдет на пользу ранняя социализация. Всегда лучше дрессировать мопса, используя вознаграждение и положительное подкрепление, так как они могут быть довольно чувствительными и реагировать на поощрение и похвалу. Позже мопсы могут хорошо проявить себя в такой дисциплине, как обидиенс.
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Все о мопсах
Нет, из всех пород собак мопсы, пожалуй, одни из самых неприхотливых в уходе. У них добродушный характер, и за их короткой шерстью очень легко ухаживать. Кроме того, из-за своего небольшого размера и не особо высокого уровня активности им требуется лишь умеренный объем физической нагрузки.
Да, мопсы — отличный выбор для семьи, поскольку они игривы и ласковы. Как и в случае с другими собаками, мопса очень важно дрессировать, по возможности с привлечением детей. Кроме того, из-за очень специфической формы рта они физически не способны агрессивно кусаться. По этой причине мопсы считаются идеальной собакой для семьи.
Питание, учитывающее индивидуальные потребности мопса
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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