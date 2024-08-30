Все, что нужно знать о породе



Благодаря своему высокому происхождению ши тцу всегда отличались некой экзотичностью. После жизни во дворце китайских императоров в течение нескольких столетий многие люди считали ши тцу священными. Поэтому их всегда окружало благоговение.

Конечно, у этой бодрой породы есть особый шарм. Обладая преданным, ласковым и кротким темпераментом, ши тцу также имеет природный интеллект. А также великолепный львиный силуэт.

Ши тцу известны своими длинными шелковистыми прядями, поэтому они действительно нуждаются в достаточном груминге. Но все это часть удовольствия, которое приносит жизнь с ши тцу. Кроме того, поскольку им необходима минимальная физическая нагрузка по сравнению со многими собаками, они требуют меньшего ухода в других аспектах их жизни. Достигая в весе максимум 8 кг (17,5 фунта), ши тцу имеют компактный размер, который помогает им вписаться в большинство домашних помещений.

Они независимы, так что дрессировка ши тцу поначалу может быть немного сложной. Но благодаря мягкому убеждению и поощрению в процессе дрессировки они вырастают в послушных взрослых. Ши тцу также имеет хорошую продолжительность жизни, достигая максимального возраста 20 лет.

Учитывая все это, неудивительно, что они также пользуются популярностью среди знаменитостей. Среди множества известных личностей, владевших ши тцу, — Мэрайя Кэри, Бейонсе, Колин Фаррелл, Билл Гейтс и даже королева Елизавета II. Таким образом, это очень царственная маленькая собака, которая действительно подходит императору.