Давайте поговорим о ши тцу
Именем, которое с китайского (мандарин) означает «маленький лев», можно было назвать некоторых других собак, которым оно больше подходит, нежели ши тцу. Помимо великолепной гривы с длинными блестящими локонами, они также обладают гордой, почти царственной осанкой, которая соответствует их происхождению как питомцев китайских императоров. Но на этом сходство заканчивается. Выведенные, чтобы быть животными-компаньонами, ши тцу являются кроткими домашними собаками, которые сильно привязываются к своим владельцам. Все, что им действительно нужно, — это не дворец, а дом, где их любят.
Официальное название: ши тцу
Другие названия: шитсу, тибетская собачка-лев, китайская собачка-лев, собачка-хризантема
Происхождение: Тибет/Китай
Склонность к слюнотечению1 out of 5
Потребность в груминге4 out of 5
Степень линьки3 out of 5
Склонность к лаянию3 out of 5
Уровень энергии *5 out of 5
Уживчивость с другими питомцами4 out of 5
Переносимость жары1 out of 5
Переносимость холода2 out of 5
Способность оставаться без присмотра *2 out of 5
Способность стать семейным питомцем *4 out of 5
|Самец
|Самка
|Рост
|Рост
|23 - 26.5 cm
|23 - 26.5 cm
|Вес
|Вес
|4.5 - 8 kg
|4.5 - 8 kg
|Этапы жизни
|Возраст щенка
|Взрослый возраст
|2–10 месяцев
|От 10 месяцев до 8 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 8 до 12 лет
|От 12 до 20 лет
|Возраст новорожденного
|От рождения до 2 месяцев
Питание, учитывающее индивидуальные потребности ши тцу
Знакомство с ши тцу
Все, что нужно знать о породе
Благодаря своему высокому происхождению ши тцу всегда отличались некой экзотичностью. После жизни во дворце китайских императоров в течение нескольких столетий многие люди считали ши тцу священными. Поэтому их всегда окружало благоговение.
Конечно, у этой бодрой породы есть особый шарм. Обладая преданным, ласковым и кротким темпераментом, ши тцу также имеет природный интеллект. А также великолепный львиный силуэт.
Ши тцу известны своими длинными шелковистыми прядями, поэтому они действительно нуждаются в достаточном груминге. Но все это часть удовольствия, которое приносит жизнь с ши тцу. Кроме того, поскольку им необходима минимальная физическая нагрузка по сравнению со многими собаками, они требуют меньшего ухода в других аспектах их жизни. Достигая в весе максимум 8 кг (17,5 фунта), ши тцу имеют компактный размер, который помогает им вписаться в большинство домашних помещений.
Они независимы, так что дрессировка ши тцу поначалу может быть немного сложной. Но благодаря мягкому убеждению и поощрению в процессе дрессировки они вырастают в послушных взрослых. Ши тцу также имеет хорошую продолжительность жизни, достигая максимального возраста 20 лет.
Учитывая все это, неудивительно, что они также пользуются популярностью среди знаменитостей. Среди множества известных личностей, владевших ши тцу, — Мэрайя Кэри, Бейонсе, Колин Фаррелл, Билл Гейтс и даже королева Елизавета II. Таким образом, это очень царственная маленькая собака, которая действительно подходит императору.
Два факта о ши тцу
1. Что скрывает название породы?
Не знаете, как произнести название «ши тцу»? На западе название этой породы произносится как «шид-зоо» или «шит-су» — не подразумевая ни одного матерного слова. При этом в Китае то же слово произносится как «шер-зер».
2. Собака среди цветов
Еще один интересный факт о ши тцу заключается в том, что их иногда называют собаками-хризантемами. Это отчасти из-за их сходства с цветком, а также потому что хризантемы являются важным культурным символом в Китае.
История породы
Как порода, которая существует более 1000 лет, ши тцу имеет длинную и яркую историю, а также впечатляющее наследие. На протяжении многих веков они принадлежали исключительно императорам Китая, и никому за пределами дворца не разрешалось иметь их.
Заглядывая еще дальше в прошлое, можно предположить, что происхождение ши тцу берет начало в соседнем Тибете. История гласит, что эти элегантные собаки «игрушечной» породы были выведены тибетскими монахами, которые, вероятно, преподнесли их в дар китайским императорам. В любом случае, ши тцу, видимо, являются помесью двух китайско-тибетских пород, лхаса апсо и пекинеса, и другой тибетской разновидности.
Балуемые сменявшими друг друга императорами, ши тцу вели светскую жизнь во дворце на протяжении сотен лет, но были мало известны за пределами императорского двора. На самом деле порода практически исчезла к началу 1900-х годов. Возвращенные к жизни, однако, ши тцу наконец привлекли внимание внешнего мира в 1930-х годах и с тех пор не оглядывались в прошлое.
Первоначально клубы породы были созданы в Пекине, а затем в Англии, где порода еще более усовершенствовалась. К 1940-м и 1950-м годам их популярность распространилась на США, и в 1969 году они были признаны Американским клубом собаководства. Сегодня они являются одними из самых популярных «игрушечных» собак в мире.
От головы до кончика хвоста
Внешние данные ши тцу
1.Голова
2.Морда
3.Тело
4.Хвост
5.Шерсть
На что стоит обращать внимание
От характерных черт породы до общих сведений о здоровье: интересные факты о ши тцу
Внимательно следите за возникновением любых проблем со зрением.
Хотя их ярко-карие глаза являются одной из их отличительных черт, ши тцу могут пострадать от нескольких потенциальных проблем со зрением. К ним относятся катаракта, отслойка сетчатки, сухость роговицы, общее воспаление и дегенеративное заболевание, называемое прогрессирующей атрофией сетчатки. Кроме того, из-за выступающей формы их глаза можно легко поцарапать или травмировать. Лучший совет? Ежедневно проверяйте наличие чего-либо необычного и при первых признаках обращайтесь к своему ветеринарному врачу. Важно следить, чтобы шерсть не лезла им в глаза: завязывайте ее узлом или коротко подстригайте.
Ши тцу могут иметь предрасположенность к проблемам с дыхательной системой
Из-за того, как устроены их головы, морды и дыхательные пути, ши тцу известны как «брахицефальная» порода. Это означает, что они могут быть подвержены проблемам с дыханием, а в некоторых случаях и обморокам. По этой причине ши тцу следует избегать повышенной физической активности. Это также означает, что они плохо переносят жару. Ввиду густой шерсти ши тцу плохо справляется с жарой. Поэтому летом прогулки следует совершать либо утром, либо в конце дня, когда температура ниже. Чтобы убедиться, что ваша собака здорова, всегда ищите ответственного и надежного заводчика и при необходимости обращайтесь за советом к своему ветеринарному врачу.
И следите за аллергией у вашей собаки
Еще одна вещь, о которой следует знать: ши тцу входит в число пород, предрасположенных к атопическому дерматиту — это повышенная чувствительность к аллергенам окружающей среды, таким как пыльца, пылевые клещи и т. д. Кроме того, вызванный зуд может затем осложняться вторичными инфекциями. Поэтому рекомендуется внимательно следить за здоровьем кожи вашего ши тцу. Облизывание лап, потирание морды и регулярные ушные инфекции являются наиболее распространенными признаками аллергии. Если у собаки проявляются какие-либо из этих признаков, лучше проконсультироваться с ветеринарным врачом. К сожалению, бороться с аллергией собаки нелегко, но лечебные шампуни, продуманный рацион или специальное лечение могут помочь улучшить ситуацию.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья собаки
При выборе корма для ши тцу следует учитывать множество факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, заболевания и состояние здоровья, в том числе потенциальные болезни и предрасположенности. Корм дает энергию для жизненно важных функций собаки. В формуле полнорационного корма должны быть правильно сбалансированы необходимые питательные вещества, чтобы избежать любого дефицита или избытка в диете, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного. Для здоровья мочевыделительной системы у ши тцу всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду, особенно во время физических упражнений, возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила. Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету.
Потребности щенка ши тцу в энергии, белках, минералах и витаминах намного выше, чем у взрослой собаки. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. До 10-месячного возраста иммунная система щенков ши тцу развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, поможет поддержать их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств. Пищеварительная система щенков также отличается от пищеварительной системы взрослых ши тцу: для еще не до конца сформированной пищеварительной системы важны легкоусвояемые белки, которые будут эффективно использоваться организмом. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, поддерживают здоровье пищеварительной системы, содействуя здоровому балансу микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, улучшает качество стула.
Важным фактором, который необходимо учитывать при выборе размера, формы и текстуры крокет, являются зубы щенка — сначала молочные (первые) зубы, а затем постоянные. Для поддержания здоровья кожи и шерсти необходим ряд питательных веществ, например жирные кислоты омега-3, эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты (ЭПК и ДГК), витамин A и масло огуречника. Кроме того, на этой интенсивной фазе роста требуется много энергии, поэтому корм для растущих собак должен иметь высокое содержание энергии (выраженное в килокалориях на 100 г корма). Концентрация всех других питательных веществ также должна быть выше, чем в обычных кормах. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию хотя бы на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление.
На протяжении всей жизни важно не кормить вашего ши тцу едой, предназначенной для человека, или жирными лакомствами. Вместо этого вознаграждайте своих питомцев крокетами из их суточной порции корма и строго следуйте рекомендациям по кормлению, указанным на упаковке, чтобы предотвратить чрезмерный набор веса.
Основными целями в области питания взрослого ши тцу являются:
Повышенное содержание незаменимых жирных кислот (в частности, ЭПК и ДГК), незаменимых аминокислот и витаминов группы B помогает поддерживать здоровье и красоту кожи и шерсти.
Поддержание оптимальной массы тела благодаря использованию легкоусвояемых ингредиентов и разумному содержанию жиров.
Собаки мелких пород хорошо известны своей привередливостью в еде. Эксклюзивный состав и ароматизаторы, а также размер и особая текстура крокеты будут стимулировать их аппетит. Собаки мелких пород также склонны к образованию камней в мочевыделительной системе, поэтому для поддержания ее здоровья рекомендуется специальное питание.
Для ши тцу, живущих в основном в помещении, легкоусвояемые белки, достаточное количество клетчатки и высококачественные источники углеводов помогут уменьшить запах и объем стула. Поскольку постоянное содержание в помещении часто означает недостаточную физическую активность, скорректированное содержание калорий в соответствии с уменьшенными потребностями в энергии и включение в рацион L-карнитина, который способствует метаболизму жиров, могут помочь поддерживать идеальный вес. Помимо постоянного содержания в помещении, стерилизация также приводит к избыточному весу собак.
После 8 лет у пожилых ши тцу появляются первые признаки старения. Состав, обогащенный антиоксидантами, поможет сохранить их жизненные силы, а адаптированное содержание фосфора поддержит их мочевыделительную систему. Старение также сопровождается изменением способностей пищеварительной системы и особыми потребностями в питании, поэтому корм для пожилых ши тцу должен обладать следующими характеристиками:
более высокое содержание витаминов C и E. Эти питательные вещества обладают антиоксидантными свойствами, помогая защитить клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, связанного со старением.
Высококачественный белок. Вопреки широко распространенному заблуждению, снижение уровня содержания белка в корме особо не способствует предотвращению развития почечной недостаточности. К тому же у пожилых собак белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Хороший способ замедлить постепенное ухудшение работы почек — это снизить содержание фосфора.
Увеличенная доля микроэлементов (железа, цинка и марганца) помогает поддерживать кожу и шерсть в хорошем состоянии.
Повышенное содержание полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6) для здоровья шерсти. Организм собаки обычно сам вырабатывает эти жирные кислоты, но старение может отрицательно повлиять на этот физиологический процесс.
С возрастом у собак начинают все чаще возникать проблемы с зубами. Чтобы количество употребляемого корма было достаточным, размер, форма и текстура крокет должны соответствовать челюстям собаки.
Уход за ши тцу
Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке
Несмотря на то что ши тцу были выведены, чтобы быть домашними любимцами (это означает, что им требуется меньше физической нагрузки, чем большинству собак), они все еще довольно активные маленькие собаки. Они также довольно социальные животные. Таким образом, ши тцу пойдут на пользу короткие прогулки пару раз в день, чтобы поддерживать их физическую форму и здоровье, а также психическое благополучие. Просто следите за другими более крупными собаками, которые могут быть более резвыми, чем этого хотелось бы. В целях безопасности вашему ши тцу лучше избегать собачьих площадок. Так как это порода, которая плохо переносит жаркую или холодную погоду, физическая активность ши тцу должна быть спланирована соответствующим образом. Игры на улице должны сочетаться с играми в домашних условиях, чтобы удовлетворить игривый нрав ши тцу.
У ши тцу роскошная двухслойная шерсть, и частота груминга будет зависеть от ее длины. Если вы решите оставить их шерсть длинной, она потребует изрядного обслуживания. В идеале вашего ши тцу необходимо расчесывать ежедневно. Чтобы предотвратить образование колтунов, аккуратно касайтесь кожи. Как упоминалось ранее, шерсть на макушке также должна быть завязана в пучок или коротко подстрижена, чтобы защитить глаза. Шерсть средней длины нужно вычесывать каждые два дня, а короткую — каждые три. Линька у ши тцу средней интенсивности и ниже. Рекомендуется каждый месяц принимать ванну и регулярно чистить зубы. Стрижка когтей и чистка ушей также должны быть частью регулярного ухода.
Несмотря на то что ши тцу довольно умные, они также могут быть упрямыми, из-за чего порой их может быть трудно дрессировать. Поэтому дрессировка щенков с ранних лет будет отличным решением. Поскольку они иногда могут испытывать трудности с домашним обучением, это может занять немного больше времени, чем обычно. Тем не менее, проявив немного терпения и активного поощрения, вы поможете им быстро привыкнуть. Когда ты такой маленький, как ши тцу, мир может показаться большим, поэтому рекомендуется ранняя социализация с новыми людьми, домашними животными и местами.
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Все о ши тцу
Это правда, что ши тцу могут быть склонны к лаю. Но это только потому, что им нравится общаться о том, что происходит. Поскольку ши тцу часто лают, когда мимо окон проходят люди или собаки, было бы неплохо установить шторы или ставни. С другой стороны, это также означает, что из этих маленьких собачек получаются хорошие сторожевые псы.
Ответ — да, однозначно. Поскольку ши тцу были выведены как животные-компаньоны и проявляли себя так на протяжении веков, они образуют тесные связи с семьями людей, в которых живут. Кроме того, у ши тцу дружелюбный и ласковый темперамент, и они расцветают от внимания со стороны своих владельцев.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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