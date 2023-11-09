Собака неожиданно начала тереть или чесать уши, скулить и трясти головой. Такое поведение может быть признаком ушного клеща. Паразитируя в ухе, клещ может спровоцировать осложнения — отит, нервное расстройство и даже глухоту. Важно вовремя понять, о чем сигнализирует питомец, и обратиться к врачу.

Что такое ушной клещ, или отодектоз

Ушной клещ (который часто называют ушной чесоткой) — достаточно распространенное собачье заболевание. Его научное название — отодектоз. Оно происходит от названия возбудителя — клеща Otodectes cynotis.

Обитая в ухе собаки, клещ использует в качестве питания жидкость из тканей и лимфу. Размеры паразита составляют 200-300 мкм в ширину и 300-500 мкм в длину.

Понять, что у собаки отодектоз, можно по следующим симптомам:

раздражение кожи и царапины;

внутриушные раны, нанесенные когтями;

частое чесание ушей и встряхивание головой;

густые темные выделения из ушной раковины;

неприятный запах, исходящий от пораженных областей.

Первые признаки для определения отодектоза — темные ушные выделения и зуд. Но точный диагноз может установить исключительно ветврач — заниматься самолечением при подозрении на ушного клеща крайне не рекомендуется.

Лечение ушного клеща может дать видимые результаты на самых ранних стадиях. Но бросать терапию при первых признаках облегчения нельзя — важно до конца пройти назначенный план лечения, следуя врачебным рекомендациям.

Запущенный ушной клещ у любых пород собак может привести к полной потере слуха.

Причины заражения

Ушной клещ чаще всего попадает к собакам от других зараженных животных.

В окружающей среде (не на собаках и других животных) клещи могут жить до 20 дней. Поэтому нужно тщательно следить за чистотой места отдыха питомца и предметов ухода за ним.

Способен ли клещ залезть в ухо собаке? Да, паразитирует клещ чаще всего именно в этой области. Чаще всего заражаются собаки со слабым иммунитетом и питомцы до 1 года.

Как лечить отодектоз у собаки

Заподозрив, что питомца мог поразить ушной клещ, отправляйтесь в ветклинику на осмотр. Ветеринар сможет точно выявить причину болезни и дать рекомендации. Точный диагноз ставится врачом по результатам клинико-лабораторных и инструментальных данных. Наличие клещей в ушной раковине собаки подтверждается с помощью микроскопического метода, когда из уха берут анализ и размещают материал для исследования на предметном стекле. Если паразиты есть, их видно в микроскоп.

Для избавления от клещей обычно используется ряд различных специфических противопаразитарных препаратов. Но также в период лечения важно качественно очищать ушную раковину от загрязнений.





Как правильно закапать уши собаке

Чтобы очистить слуховой проход от загрязнений, используются специализированные ветеринарные препараты — ушные лосьоны. Благодаря особой формуле они хорошо размягчают выделения, в том числе подсохшие до состояния жесткой корки. Размягченная субстанция выходит из слухового канала естественным способом. Пользоваться борной кислотой и перекисью водорода крайне не рекомендуется — препараты раздражают кожу.

Обычно собаки спокойно позволяют обрабатывать уши лосьоном. Для качественной очистки нужно:

наклонить голову питомца так, чтобы обрабатываемое ухо оказалось сверху;

крепко зафиксировать голову, чтобы собака не могла ей потрясти;

влить лосьон в слуховой канал (именно в это время животное может трясти головой);

основание ушной раковины сложить вдвое, мягко массировать примерно 20-30 секунд (в это время лосьон оказывает размягчающее действие);

опустить голову собаки, чтобы она потрясла ушами;

ватным диском или ватной палочкой удалить остатки выделений и лосьона с внутренней поверхности уха;

при обильных выделениях провести очистку снова.

Щадящая формула лосьона не опасна для собак — можно не бояться, что остатки препарата останутся в собачьем ухе. Они выйдут при встряхивании ушей.

При очищении слухового прохода важно помнить:

Заливать в слуховой проход нужно достаточное количество лосьона, согласно инструкции. Пары капель недостаточно — они ничего не растворят, а сразу впитаются в застывшую массу выделений. Оптимальный объем препарата для крупного пса — около 5 мл. Даже спокойное дружелюбное животное может резко отреагировать на процедуру. Прикосновения к пораженным ушам бывают болезненными, и собака может начать кусаться и вырываться. Чтобы избежать повреждений и контролировать питомца, возможно, придется надеть на него намордник. Разные лосьоны могут иметь особенности применения. Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием препарата.

Чтобы питомцу было комфортно, лосьон должен быть комнатной температуры. Можно ли греть препарат, рекомендуется уточнить у ветеринара.

Во время обработки слухового прохода рекомендуется хвалить питомца, а после окончания чистки ушей стоит предложить ему поощрительное угощение. Эти действия помогут закрепить в мозгу собаки позитивную ассоциацию, и следующая обработка ушей пройдет легче.