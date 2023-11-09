Ушной клещ у собаки
Собака неожиданно начала тереть или чесать уши, скулить и трясти головой. Такое поведение может быть признаком ушного клеща. Паразитируя в ухе, клещ может спровоцировать осложнения — отит, нервное расстройство и даже глухоту. Важно вовремя понять, о чем сигнализирует питомец, и обратиться к врачу.
Что такое ушной клещ, или отодектоз
Ушной клещ (который часто называют ушной чесоткой) — достаточно распространенное собачье заболевание. Его научное название — отодектоз. Оно происходит от названия возбудителя — клеща Otodectes cynotis.
Обитая в ухе собаки, клещ использует в качестве питания жидкость из тканей и лимфу. Размеры паразита составляют 200-300 мкм в ширину и 300-500 мкм в длину.
Понять, что у собаки отодектоз, можно по следующим симптомам:
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раздражение кожи и царапины;
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внутриушные раны, нанесенные когтями;
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частое чесание ушей и встряхивание головой;
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густые темные выделения из ушной раковины;
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неприятный запах, исходящий от пораженных областей.
Первые признаки для определения отодектоза — темные ушные выделения и зуд. Но точный диагноз может установить исключительно ветврач — заниматься самолечением при подозрении на ушного клеща крайне не рекомендуется.
Лечение ушного клеща может дать видимые результаты на самых ранних стадиях. Но бросать терапию при первых признаках облегчения нельзя — важно до конца пройти назначенный план лечения, следуя врачебным рекомендациям.
Запущенный ушной клещ у любых пород собак может привести к полной потере слуха.
Причины заражения
Ушной клещ чаще всего попадает к собакам от других зараженных животных.
В окружающей среде (не на собаках и других животных) клещи могут жить до 20 дней. Поэтому нужно тщательно следить за чистотой места отдыха питомца и предметов ухода за ним.
Способен ли клещ залезть в ухо собаке? Да, паразитирует клещ чаще всего именно в этой области. Чаще всего заражаются собаки со слабым иммунитетом и питомцы до 1 года.
Как лечить отодектоз у собаки
Заподозрив, что питомца мог поразить ушной клещ, отправляйтесь в ветклинику на осмотр. Ветеринар сможет точно выявить причину болезни и дать рекомендации. Точный диагноз ставится врачом по результатам клинико-лабораторных и инструментальных данных. Наличие клещей в ушной раковине собаки подтверждается с помощью микроскопического метода, когда из уха берут анализ и размещают материал для исследования на предметном стекле. Если паразиты есть, их видно в микроскоп.
Для избавления от клещей обычно используется ряд различных специфических противопаразитарных препаратов. Но также в период лечения важно качественно очищать ушную раковину от загрязнений.
Как правильно закапать уши собаке
Чтобы очистить слуховой проход от загрязнений, используются специализированные ветеринарные препараты — ушные лосьоны. Благодаря особой формуле они хорошо размягчают выделения, в том числе подсохшие до состояния жесткой корки. Размягченная субстанция выходит из слухового канала естественным способом. Пользоваться борной кислотой и перекисью водорода крайне не рекомендуется — препараты раздражают кожу.
Обычно собаки спокойно позволяют обрабатывать уши лосьоном. Для качественной очистки нужно:
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наклонить голову питомца так, чтобы обрабатываемое ухо оказалось сверху;
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крепко зафиксировать голову, чтобы собака не могла ей потрясти;
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влить лосьон в слуховой канал (именно в это время животное может трясти головой);
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основание ушной раковины сложить вдвое, мягко массировать примерно 20-30 секунд (в это время лосьон оказывает размягчающее действие);
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опустить голову собаки, чтобы она потрясла ушами;
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ватным диском или ватной палочкой удалить остатки выделений и лосьона с внутренней поверхности уха;
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при обильных выделениях провести очистку снова.
Щадящая формула лосьона не опасна для собак — можно не бояться, что остатки препарата останутся в собачьем ухе. Они выйдут при встряхивании ушей.
При очищении слухового прохода важно помнить:
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Заливать в слуховой проход нужно достаточное количество лосьона, согласно инструкции. Пары капель недостаточно — они ничего не растворят, а сразу впитаются в застывшую массу выделений. Оптимальный объем препарата для крупного пса — около 5 мл.
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Даже спокойное дружелюбное животное может резко отреагировать на процедуру. Прикосновения к пораженным ушам бывают болезненными, и собака может начать кусаться и вырываться. Чтобы избежать повреждений и контролировать питомца, возможно, придется надеть на него намордник.
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Разные лосьоны могут иметь особенности применения. Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием препарата.
Чтобы питомцу было комфортно, лосьон должен быть комнатной температуры. Можно ли греть препарат, рекомендуется уточнить у ветеринара.
Во время обработки слухового прохода рекомендуется хвалить питомца, а после окончания чистки ушей стоит предложить ему поощрительное угощение. Эти действия помогут закрепить в мозгу собаки позитивную ассоциацию, и следующая обработка ушей пройдет легче.
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