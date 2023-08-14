Скільки часу потрібно гуляти з хаскі

Всіх собак потрібно виводити на вулицю, проте певні породи потребують особливо тривалих та активних прогулянок. Якщо ви вирішили завести цуценя хаскі, важливо не тільки прикупити нашийник і повідець, але й знати нюанси того, як правильно вигулювати вихованця.

З якого віку можна вигулювати хаскі

Нещодавно забрали до себе додому цуценя породи хаскі? Пам'ятайте, що виводити активне цуценя на вулицю можна не одразу. Робити це дозволяється, коли собака буде щеплена від найпоширеніших інфекційних захворювань. Рекомендований період вакцинації для цуценят — до настання тримісячного віку.

Коли можна починати вигулювати на вулиці хаскі, якщо всі щеплення зроблено? Якщо ви купили вже щеплене цуценя, особливих вимог до віку немає. У цьому випадку можна поступово привчати тварину до піших прогулянок на вулиці вже з 8-тижневого віку.

Бажано виводити щеплене цуценя на прогулянку через 15 хвилин після годування. У цей час у тварин активізується система травлення і зазвичай виникає необхідність справити потребу.

Скільки потрібно гуляти з хаскі

Собаки породи хаскі потребують регулярних вигулів як мінімум двічі на день. Тривалість ранкової прогулянки становить близько 30 хвилин. За цей час тварина зазвичай встигає справити природну потребу, поспілкуватися з родичами та витратити накопичену енергію.

Щоб вихованець міцно спав уночі, йому треба втомитися. Тому вечірня прогулянка зазвичай триваліша — не менше 60 хвилин. За цей час собака встигає зробити таке:







справити потребу;

поспілкуватись з іншими собаками;

провести час із господарем;

виконати кілька команд за нагороду у вигляді ласощів;

побігати без повідця на спеціально призначеному для цього майданчику.

Періодичність вигулу багато в чому залежить від віку тварини. Цуценята не можуть довго стримувати потребу, тому їх слід вигулювати часто — кожні 2-3 години. Якщо вихованець випорожнився вдома, не лайте його. Він робить це не через шкідливість, а через фізіологічні особливості організму, що росте.

Через кілька місяців тварина звикне до режиму і справлятиме потребу через 5-6 годин. Більшість дорослих тварин можуть терпіти між вигулами по 10-12 годин.

Що потрібно для прогулянок

Якщо ви вже знаєте, коли можна гуляти на вулиці зі цуценятами породи хаскі, підготуйтеся до цієї події заздалегідь. Після вакцинації потрібно витримати карантин приблизно 10-14 днів. Витратьте цей час на покупку необхідного собачого екіпірування.

Вибір нашийника

На ринку представлено безліч моделей нашийників. Кожен із них має свої особливості та переваги, тому остаточний вибір залишається за власником собаки. Якщо вас зацікавили нашийники із натуральної шкіри, вибирайте дорогі, якісні варіанти. У цьому випадку виріб повільніше зношуватиметься і прослужить довше. Бюджетні шкіряні моделі зазвичай дуже швидко стираються та рвуться.

Хаскі — це їздові тварини, тому краще підбирати для вихованця шлейку. У ньому собаці буде досить комфортно. Такий аксесуар не заважає рухам, а навантаження приходиться на грудну клітку собаки, а не на шию.

Повідець

Виріб має бути досить міцним, оскільки хаскі — це також собаки-мандрівники. Вони можуть погнатися за білкою або вуличним котом, повідець повинен легко проходити такі випробування на міцність.

Існує безліч варіантів повідців. Всі вони різняться за низкою параметрів, тому слід уважно вибирати відповідну модель, враховуючи такі критерії:







кільця для карабіна повинні бути цільними чи звареними;

рулетки підходять для спокійних міських прогулянок, але не годяться для дресирування, тому що з таким повідцем важче контролювати дії вихованця;

повідці з екошкіри та нейлону досить міцні та зносостійкі, тому підходять для тварин породи хаскі;

місця кріплення ручок для карабіна повинні бути надійно прошиті.

Намордник

Амуніція підбирається для кожного вихованця індивідуально, тому примірки не уникнути. Навіть якщо модель підходить за розміром, тварині може бути дискомфортно в наморднику. Щоб виправити ситуацію, надягайте на собаку цей аксесуар при кожній прогулянці хоча б на 15 хвилин. Згодом вихованець звикне й легше реагуватиме на намордник.

Особливості вигулу хаскі

Не чекайте, що цуценя, яке вперше опинилося на вулиці, буде слухняним. Швидше за все, тварина рватиметься на всі боки, намагаючись вивчити все навколо. Виявляйте терпіння та не перестарайтеся зі строгими командами.

Особливість собак породи хаскі у тому, що вони дуже допитливі. Їх може захопити будь-яка деталь. Вихованець здатний легко загубитися, вибігти на проїжджу частину або викликати інші неприємності. Тому в юному віці відпускати з повідця навіть слухняне цуценя породи хаскі не рекомендується.