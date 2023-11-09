Собакам нельзя сидеть взаперти постоянно — они стремятся изучать окружающий мир, рвутся на улицу к новым запахам и приключениям. Выводить четверолапых любимцев на прогулку нужно ежедневно, но как и сколько с ними гулять, зависит от возраста, размера, породы и здоровья животного.

Сколько раз в день нужно гулять с собакой

Оптимально гулять с собакой 2-3 раза в день. Но просто так гулять с собакой на поводке недостаточно. Прогулку должны дополнять активные физические упражнения. Ими могут быть такие активности:

бег трусцой ( по полосе препятствий , за велосипедом хозяина );

бег и игра с другими собаками на собачьей площадке ;

игра с мячиком или летающей тарелкой .

Например, можно неспешно гулять с питомцем до собачьей площадки, а там — отпускать его порезвиться.

Сколько по времени нужно гулять с собакой

Средняя здоровая взрослая собака нуждается в прогулках по 30-120 минут в день. Насколько длительной будет прогулка, зависит от множества факторов.

Сколько нужно гулять с разными породами собак

Породам с высоким уровнем энергии (например, пастушьим) идут на пользу долгие пробежки. Собаки с «низким энергопотреблением» (бассет-хаунды, бульдоги) могут ограничиться парой более коротких прогулок.

Собаки старше 7-8 лет могут испытывать дискомфорт, а не удовольствие от слишком долгих и активных нагрузок. Щенкам же, наоборот, необходимо достаточное количество прогулок и активные игры, но их время и активность должны зависеть от возраста.

Малые и декоративные породы

Если завести маленькую или декоративную собаку, можно получать удовольствие от коротких прогулок. К таким породам, например, относятся:

пекинес ;

чихуахуа ;

папильон ;

бишон фризе ;

померанский шпиц ;

йоркширский терьер .

Им может быть достаточно гулять 30 минут плюс уделять немного времени на активную работу.

Охотничьи и пастушьи породы

Охотничьи и пастушьи породы относятся к высокоэнергичным. Это значит, что с ними заниматься нужно дольше всего. Некоторые собаки будут бегать и играть, даже когда человек вымотается. Это, например:

австралийские пастушьи собаки ;

немецкие овчарки ;

сибирские хаски ;

бордер - колли ;

лабрадоры ;

боксеры .

Им нужно гулять минимум 2 часа, а также какое-то время интенсивно упражняться.

Гулять до еды или после

Кормление сильно влияет на время прогулок. Наиболее важно оно для больших собак. Их особенность — повышенный риск заворота желудка. Поэтому их кормят маленькими порциями и ограничивают излишнюю активность до и после еды.

В какое время лучше гулять с собакой:

минимум через 1-2 часа после еды ;

за 30-40 минут перед кормлением .

С собой на прогулку можно взять воду и тренировочные лакомства.

Где лучше гулять

Как выгуливать собаку в большом городе, если поблизости нет уединенных парков:

на поводке ;

в пределах видимости ;

по не травмирующей поверхности .

Не отпускайте собаку с поводка — она может испугаться и убежать, потеряться или попасть под машину.

Что будет , если не гулять с собакой

С помощью прогулок собака тратит энергию, может удовлетворить любопытство и пообщаться с другими животными и людьми. Если нарушать правила выгула собак, последствия для здоровья будут заметными:

Набор веса . Во время прогулок собака тратит калории . Если она не гуляет , то набирает лишний вес , а ожирение провоцирует диабет , проблемы с суставами и сердцем , другие заболевания и общее снижение качества и продолжительности жизни . Разрушительное поведение . Чаще всего усталая собака не будет громить дом . Хорошие интенсивные прогулки в некоторых случаях помогают собакам стать спокойными и справиться с определенными поведенческими отклонениями . Асоциальность . Собака , которая не общается ни с кем , кроме хозяина , становится тревожной , у нее чаще наблюдаются стрессы и поведенческие проблемы , особенно когда она попадает в неизвестную среду .

Если собака совсем не хочет гулять, например, в плохую погоду, ей нужно обеспечить физическую нагрузку дома. Это могут быть прыжки, игра в перетягивание каната, прогулка по комнатам с собачьими гантелями. Справлять нужду дома можно в лоток или на пеленку.

Довольная усталая собака после прогулки будет отдыхать и не будет назойливой. Главное — обеспечить подходящий индивидуальный уровень упражнений и следить, чтобы питомец тратил энергию и не скучал.