Как часто и сколько выгуливать собаку
Собакам нельзя сидеть взаперти постоянно — они стремятся изучать окружающий мир, рвутся на улицу к новым запахам и приключениям. Выводить четверолапых любимцев на прогулку нужно ежедневно, но как и сколько с ними гулять, зависит от возраста, размера, породы и здоровья животного.
Сколько раз в день нужно гулять с собакой
Оптимально гулять с собакой 2-3 раза в день. Но просто так гулять с собакой на поводке недостаточно. Прогулку должны дополнять активные физические упражнения. Ими могут быть такие активности:
- бег трусцой (по полосе препятствий, за велосипедом хозяина);
- бег и игра с другими собаками на собачьей площадке;
- игра с мячиком или летающей тарелкой.
Например, можно неспешно гулять с питомцем до собачьей площадки, а там — отпускать его порезвиться.
Сколько по времени нужно гулять с собакой
Средняя здоровая взрослая собака нуждается в прогулках по 30-120 минут в день. Насколько длительной будет прогулка, зависит от множества факторов.
Сколько нужно гулять с разными породами собак
Породам с высоким уровнем энергии (например, пастушьим) идут на пользу долгие пробежки. Собаки с «низким энергопотреблением» (бассет-хаунды, бульдоги) могут ограничиться парой более коротких прогулок.
Собаки старше 7-8 лет могут испытывать дискомфорт, а не удовольствие от слишком долгих и активных нагрузок. Щенкам же, наоборот, необходимо достаточное количество прогулок и активные игры, но их время и активность должны зависеть от возраста.
Малые и декоративные породы
Если завести маленькую или декоративную собаку, можно получать удовольствие от коротких прогулок. К таким породам, например, относятся:
- пекинес;
- чихуахуа;
- папильон;
- бишон фризе;
- померанский шпиц;
- йоркширский терьер.
Им может быть достаточно гулять 30 минут плюс уделять немного времени на активную работу.
Охотничьи и пастушьи породы
Охотничьи и пастушьи породы относятся к высокоэнергичным. Это значит, что с ними заниматься нужно дольше всего. Некоторые собаки будут бегать и играть, даже когда человек вымотается. Это, например:
- австралийские пастушьи собаки;
- немецкие овчарки;
- сибирские хаски;
- бордер-колли;
- лабрадоры;
- боксеры.
Им нужно гулять минимум 2 часа, а также какое-то время интенсивно упражняться.
Гулять до еды или после
Кормление сильно влияет на время прогулок. Наиболее важно оно для больших собак. Их особенность — повышенный риск заворота желудка. Поэтому их кормят маленькими порциями и ограничивают излишнюю активность до и после еды.
В какое время лучше гулять с собакой:
- минимум через 1-2 часа после еды;
- за 30-40 минут перед кормлением.
С собой на прогулку можно взять воду и тренировочные лакомства.
Где лучше гулять
Как выгуливать собаку в большом городе, если поблизости нет уединенных парков:
- на поводке;
- в пределах видимости;
- по не травмирующей поверхности.
Не отпускайте собаку с поводка — она может испугаться и убежать, потеряться или попасть под машину.
Что будет, если не гулять с собакой
С помощью прогулок собака тратит энергию, может удовлетворить любопытство и пообщаться с другими животными и людьми. Если нарушать правила выгула собак, последствия для здоровья будут заметными:
- Набор веса. Во время прогулок собака тратит калории. Если она не гуляет, то набирает лишний вес, а ожирение провоцирует диабет, проблемы с суставами и сердцем, другие заболевания и общее снижение качества и продолжительности жизни.
- Разрушительное поведение. Чаще всего усталая собака не будет громить дом. Хорошие интенсивные прогулки в некоторых случаях помогают собакам стать спокойными и справиться с определенными поведенческими отклонениями.
- Асоциальность. Собака, которая не общается ни с кем, кроме хозяина, становится тревожной, у нее чаще наблюдаются стрессы и поведенческие проблемы, особенно когда она попадает в неизвестную среду.
Если собака совсем не хочет гулять, например, в плохую погоду, ей нужно обеспечить физическую нагрузку дома. Это могут быть прыжки, игра в перетягивание каната, прогулка по комнатам с собачьими гантелями. Справлять нужду дома можно в лоток или на пеленку.
Довольная усталая собака после прогулки будет отдыхать и не будет назойливой. Главное — обеспечить подходящий индивидуальный уровень упражнений и следить, чтобы питомец тратил энергию и не скучал.
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