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Как часто и сколько выгуливать собаку

Собакам нельзя сидеть взаперти постоянноони стремятся изучать окружающий мир, рвутся на улицу к новым запахам и приключениям. Выводить четверолапых любимцев на прогулку нужно ежедневно, но как и сколько с ними гулять, зависит от возраста, размера, породы и здоровья животного.

 

Сколько раз в день нужно гулять с собакой

Оптимально гулять с собакой 2-3 раза в день. Но просто так гулять с собакой на поводке недостаточно. Прогулку должны дополнять активные физические упражнения. Ими могут быть такие активности:

 

  • бег трусцой (по полосе препятствий, за велосипедом хозяина);
  • бег и игра с другими собаками на собачьей площадке;
  • игра с мячиком или летающей тарелкой.

 

Например, можно неспешно гулять с питомцем до собачьей площадки, а тамотпускать его порезвиться.

 

Сколько по времени нужно гулять с собакой

Средняя здоровая взрослая собака нуждается в прогулках по 30-120 минут в день. Насколько длительной будет прогулка, зависит от множества факторов.

 

Сколько нужно гулять с разными породами собак

Породам с высоким уровнем энергии (например, пастушьим) идут на пользу долгие пробежки. Собаки с «низким энергопотреблением» (бассет-хаунды, бульдоги) могут ограничиться парой более коротких прогулок.

 

Собаки старше 7-8 лет могут испытывать дискомфорт, а не удовольствие от слишком долгих и активных нагрузок. Щенкам же, наоборот, необходимо достаточное количество прогулок и активные игры, но их время и активность должны зависеть от возраста.  

 

Малые и декоративные породы

Если завести маленькую или декоративную собаку, можно получать удовольствие от коротких прогулок. К таким породам, например, относятся:

 

  • пекинес;
  • чихуахуа;
  • папильон;
  • бишон фризе;
  • померанский шпиц;
  • йоркширский терьер.

 

Им может быть достаточно гулять 30 минут плюс уделять немного времени на активную работу.

 

Охотничьи и пастушьи породы

Охотничьи и пастушьи породы относятся к высокоэнергичным. Это значит, что с ними заниматься нужно дольше всего. Некоторые собаки будут бегать и играть, даже когда человек вымотается. Это, например:

 

  • австралийские пастушьи собаки;
  • немецкие овчарки;
  • сибирские хаски;
  • бордер-колли;
  • лабрадоры;
  • боксеры.

 

Им нужно гулять минимум 2 часа, а также какое-то время интенсивно упражняться.

 

Гулять до еды или после

Кормление сильно влияет на время прогулок. Наиболее важно оно для больших собак. Их особенностьповышенный риск заворота желудка. Поэтому их кормят маленькими порциями и ограничивают излишнюю активность до и после еды.

 

В какое время лучше гулять с собакой:

 

  • минимум через 1-2 часа после еды;
  • за 30-40 минут перед кормлением.

 

С собой на прогулку можно взять воду и тренировочные лакомства.

 

Где лучше гулять

Как выгуливать собаку в большом городе, если поблизости нет уединенных парков:

 

  • на поводке;
  • в пределах видимости;
  • по не травмирующей поверхности.

 

Не отпускайте собаку с поводкаона может испугаться и убежать, потеряться или попасть под машину.

 

Что будет, если не гулять с собакой

С помощью прогулок собака тратит энергию, может удовлетворить любопытство и пообщаться с другими животными и людьми. Если нарушать правила выгула собак, последствия для здоровья будут заметными:

 

  1. Набор веса. Во время прогулок собака тратит калории. Если она не гуляет, то набирает лишний вес, а ожирение провоцирует диабет, проблемы с суставами и сердцем, другие заболевания и общее снижение качества и продолжительности жизни.
  2. Разрушительное поведение. Чаще всего усталая собака не будет громить дом. Хорошие интенсивные прогулки в некоторых случаях помогают собакам стать спокойными и справиться с  определенными поведенческими отклонениями.
  3. Асоциальность. Собака, которая не общается ни с кем, кроме хозяина, становится тревожной, у нее чаще наблюдаются стрессы и поведенческие проблемы, особенно когда она попадает в неизвестную среду.

 

Если собака совсем не хочет гулять, например, в плохую погоду, ей нужно обеспечить физическую нагрузку дома. Это могут быть прыжки, игра в перетягивание каната, прогулка по комнатам с собачьими гантелями. Справлять нужду дома можно в лоток или на пеленку.

 

Довольная усталая собака после прогулки будет отдыхать и не будет назойливой. Главноеобеспечить подходящий индивидуальный уровень упражнений и следить, чтобы питомец тратил энергию и не скучал.

 

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