Ухо не настолько простой орган, как может показаться. Оно отвечает за восприятие звуков, а также чувство равновесия и положение тела в пространстве. Микрофлора уха поддерживается природным образом – железы внутри ушной раковины вырабатывают секрет, который обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Слуховой канал покрыт эпителием, его клетки в процессе роста перемещаются к наружной части уха, вместе с ними выводится наружу и серный секрет.

У многих владельцев собак чистка ушей питомца вызывает опасения, особенно у тех, кто завел четверолапого друга впервые. На самом деле, не стоит пренебрегать этой процедурой, она является обязательной для всех пород. Мы расскажем, чем чистить уши собаке в домашних условиях.

Нужно ли чистить собаке уши

В этой процедуре нуждаются все без исключения питомцы независимо от породы. Но наиболее часто чистку следует проводить псам с висячими ушами (такса, бассет-хаунд, кокер-спаниель) и с узким слуховым каналом (шарпей). Чистить уши нужно только по мере необходимости — это называется гигиеническая чистка. Если между процедурами в ушной раковине собирается чересчур много загрязнений, лучше показать питомца ветеринарному врачу.

Лечебную чистку нужно проводить только после консультации у врача и по его назначению. Самостоятельно можно выполнять гигиеническую чистку. Но помните, что слуховой канал у животных извилистый, а не прямой, как у человека. При несоблюдении правил проведения процедуры его поверхность легко можно травмировать.

Чем чистить собаке уши

Этот процесс у животных и людей кардинально отличается. Необходимо приобрести специальный ушной лосьон, который продается в любом зоомагазине. Если проблем со здоровьем нет, подойдет обычное средство, а если есть воспаления или травмы – с лечебными компонентами. Обязательно проконсультируйтесь с ветеринарным врачом, каким средством чистить уши собаке. Процедура должна проходить так:

Обеспечьте свободный доступ к уху. Если вокруг него растет много шерсти, отведите ее назад при помощи расчески или пальца.

Закапайте необходимое количество лосьона внутрь ушной раковины.

Аккуратными движениями сделайте массаж уха у его основания. При этом вы должны слышать хлюпающие звуки (это указывает на то, что процедура выполняется правильно).

Подержите питомца некоторое время неподвижно, чтобы лосьон глубоко проникнул в ушную раковину.

Отпустите собаку, чтобы она могла вволю покрутить головой. Во время этого из ушей выходят излишки гигиенического средства и сера.

Сотрите остатки лосьона с наружной части ушной раковины, используя ватный диск или салфетку.

Чем нельзя чистить уши

Возможно, вы также находили информацию о том, как чистить уши перекисью водорода собаке. Забудьте все увиденное и услышанное, ведь делать это категорически не рекомендуется. Перекись, а также борная кислота, имеет слишком агрессивные компоненты в составе, которые могут обжечь нежную кожу ушной раковины, пересушить ее или вызвать сильное раздражение.

Чистить уши собаке хлоргексидином тоже не рекомендуется. Это средство стоит использовать только в самом крайнем случае, если вы заметили воспаления, покраснения или чрезмерные выделения серы. И при условии, если ветеринарный врач назначил вашему питомцу этот препарат в определенной концентрации.

Как часто чистить уши собаке

Каждая собака нуждается в индивидуальном подходе в этом вопросе. Регулярность проведения чистки зависит от многих факторов: анатомического строения уха, питания, ежедневной активности и состояния здоровья питомца в целом. Стандартный график выполнения процедуры — один раз или дважды в неделю.

Хотим обратить ваше внимание, что чистку нельзя проводить, используя ватные палочки. Строение уха собаки намного сложнее, чем у человека, оно включает вертикальный и горизонтальный каналы. Во время осуществления процедуры вы никак не сможете полностью вычистить все загрязнения, а вот создать плотную пробку из серы и загрязнений – запросто.

Для проведения чистки используется только специальный лосьон. Он способен глубоко проникать в ушной канал, очищая его от загрязнений и накопившейся серы. В норме чистку проводят не более двух раз в неделю, но если у животного нет проблем с ушами, загрязнения собираются крайне медленно, плановую чистку можно проводить и два раза в месяц, то есть примерно раз в две недели.

Возможные проблемы, если не ухаживать за ушами собаки

Механизм самоочистки уха может нарушаться по ряду разных причин, но самой распространенной является отек. Отек мешает выведению ушного секрета, происходит закупоривание канала, что сказывается на самочувствии и поведении собаки.

Появлению и развитию воспалительных процессов способствуют как внешние факторы (попадание воды, инфекции), так и особенности организма именно вашего питомца:

Врожденный стеноз, то есть сужение слухового канала.

Чрезмерное выделение ушного секрета из-за избыточного количества желез.

Рост шерсти в ушной раковине, что затрудняет естественное выведение загрязнений.

Появление новообразований.

Наиболее подвержены возникновению воспалений собаки с висячими ушами, а также те животные, которые регулярно плавают или бывают в воде. Влажная среда, если она образуется в ушной раковине, способствует размножению микроорганизмов. Чрезмерное или слишком частое использование лосьонов и ушных капель также создает влажную среду, благотворную для развития таких микроорганизмов.

Кроме того, существует породная предрасположенность к отитам как следствие врожденного сужения слухового канала. Это явление отмечено у немецких овчарок и кавалер-кинг-чарльз-спаниелей.

Тримминг или выщипывание растущей в ухе шерсти также часто становится причиной воспаления. Во время процедуры нежная внутренняя поверхность уха может травмироваться. Иногда отит может быть вызван и паразитарной инвазией.

Примерно 20% животных хотя бы раз в жизни имели воспаление ушей. Этой проблемы невозможно избежать, но можно минимизировать риск ее возникновения, соблюдая осторожность во время чистки и проведения регулярного осмотра ушных раковин своего питомца.

Особенности чистки ушей разным породам собак

Существует множество разных форм ушной раковины у собак, но в большинстве случаев они висячего или стоячего типа. Форма образовывается у породы изначально в зависимости от ее предназначения.

Чистку рекомендовано проводить всем питомцам независимо от особенностей ушной раковины один или два раза в неделю. Но животным с короткими ушами эта процедура может потребоваться реже, особенно если у них короткая шерсть. А вот псам с длинной шерстью и висячими ушами чистка нужна гораздо чаще – доступ воздуха к раковине затруднен, поэтому там быстрее собирается кожный жир и сера. При этом осматривать уши любимца, независимо от породы, необходимо каждую неделю.