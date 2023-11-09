С приходом ранней весны активизируется жизнедеятельность иксодовых клещей. Паразиты не обитают на животных в течение всего жизненного цикла, а являются их временными «спутниками». Присасываясь к телу млекопитающего, клещ может провести на нем около десяти дней, питаясь кровью четверолапого.

Кроме того, паразиты являются переносчиками многочисленных бактериальных и вирусных заболеваний, в том числе такого, как пироплазмоз. Вот почему для многих владельцев так актуален вопрос «Как уберечь собаку от клещей».

Симптомы укуса клеща у собаки

К сожалению, нет безусловного признака, по которому можно молниеносно определить, что животное было атаковано паразитом. Первые симптомы укуса могут проявиться и через несколько дней:

· Общее недомогание питомца. Собака становится менее подвижной, слабо реагирует на привычные возбудители. Может также отмечаться ухудшение аппетита и повышение жажды.

· Вероятно появление зуда в области укуса – животное будет чесать пораженный участок кожи.

· Рост температуры тела до 40-41оС.

Изменение цвета мочи (темно-желтого или даже бордового цвета)

· В сложных случаях отмечается пожелтение белков глаз и слизистых оболочек.

Если вы заметили какой-то из вышеперечисленных симптомов, как можно скорее отправляйтесь к ветеринарному врачу. Промедление может стоить не только здоровья, но и жизни питомца!

Как обнаружить клеща у собаки

Ветеринары рекомендуют ежедневно осматривать собаку после прогулки на улице. Это поможет своевременно выявить нежданного гостя. Наиболее частыми местами скопления паразитов считается голова и шея животного, области за ушами, паховая и локтевая зона.

Если вы не знаете, как выглядит клещ на собаке, то не стоит переживать – увидеть его можно даже невооруженным глазом. Размер клеща колеблется от 2-3 мм до 1 и более сантиметра!

Что делать, если вы нашли клеща

Паразит проводит на теле млекопитающего порядка десяти дней, за это время вы можете выявить и удалить нежелательного соседа. Сделать это можно самостоятельно в домашних условиях, если вы обладаете достаточным запасом знаний и практического опыта.

Если владелец питомца не имеет представления о том, как достать клеща у собаки, то рекомендуем обратиться к ветеринарному врачу. Специалист проведет манипуляцию без развития возможных рисков для здоровья животного.

Как удалить клеща у собаки

Если у вас нет возможности обратиться за помощью в ветеринарную клинику, то удалением насекомого можно заняться самостоятельно. Клещ у собаки - удаление в домашних условиях:

Ввиду того, что клещ может быть переносчиком опасных для человека заболеваний (таких, как энцефалит или болезнь Лайма), перед процедурой владельцу животного рекомендуется надеть перчатки. Успокойте питомца и разместите его в хорошо освещенном месте. Хоботок клеща оснащен микроскопическими крючками, которые позволяют паразиту плотно удерживаться в тканях. Не стоит бездумно тянуть клеща - это может привести к тому, что хоботок оторвется от тельца и останется под кожей собаки. «Забытый» фрагмент насекомого может вызвать нагноение и воспалительную реакцию. Не нужно капать на паразита подсолнечным маслом или другой жидкостью. Кроме того, не рекомендуется крепко сжимать тело насекомого пальцами или пинцетом — это может привести к заражению собаки. Для безопасного удаления клеща лучше всего использовать «выкручиватель клещей» - инструмент, который подводят под тельце паразита, фиксируют и медленно вращают, пока не покажется голова насекомого.

Что делать, если на собаке много клещей, а вы не знаете, как правильно удалить паразитов? Рекомендуем обратиться за квалифицированной помощью к ветеринарному врачу.

В чем опасность клещей для собаки

Фактический укус паразита не так страшен для животных, как риск заражения рядом вирусных и бактериальных заболеваний. Клещи являются частыми переносчиками опасных болезней. Возбудители попадают в кровь млекопитающего вместе со слюной паразита после укуса.

Какие болезни переносят клещи

Клещ способен «заразить» животное такими заболеваниями как эрлихиоз и пироплазмоз. Важно своевременно обратиться за квалифицированной помощью к специалисту – промедление может стоить животному жизни.

Ветеринары акцентируют внимание владельцев на необходимости контроля состояния собаки после удаления паразита. Если вы заметили такие симптомы как апатия, отсутствие аппетита, изменение цвета мочи и гипертермия, то срочно покажите животное врачу!

Где собака может подцепить клеща

Риски подцепить паразита появляются вместе с первыми весенними проталинами. Ранней весной клещи просыпаются после зимней спячки и, чувствуя потребность в питании, начинают охоту на млекопитающих.

Наиболее высока активность паразитов весенне-осенний период: с марта по май и с августа по октябрь. Но иногда случаи заболевания отмечаются даже зимой. Летом при высоких температурах риски встретить членистоногое ниже, но не исключены полностью.

Подцепить кровососущего можно во влажной и тенистой местности: в лесу, на газонах и клумбах, в парках, скверах и садах. В сезон встретиться с членистоногим можно даже на открытых кустарниковых зонах в полях.

Профилактика собаки от клещей

Многих владельцев животных мучит один и тот же вопрос – как бороться с клещами у собак. На сегодняшний день нет более действенного и рационального способа борьбы с паразитами, чем своевременная профилактика.

Для того чтобы предотвратить атаки паразитов, достаточно воспользоваться акарицидными препаратами. Это специальные средства, которые бывают в виде капель на холку, спреев, ошейников или таблеток.

На современном рынке ветеринарных препаратов существует огромное множество компаний, которые занимаются реализацией профилактических средств от паразитов. Аэрозоли, капли и ошейники – вы можете выбрать любой продукт, который будет отвечать индивидуальному запросу.

Использовать препараты стоит всем, вне зависимости от того, проживаете ли вы в сельской местности или в черте города – профилактика от паразитов должна стать регулярным ритуалом. Кроме того, не забывайте осматривать тело животного после каждой прогулки, дабы своевременно выявить появление нежданного «соседа».