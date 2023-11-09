Клещи у собаки: симптомы и лечение
С приходом ранней весны активизируется жизнедеятельность иксодовых клещей. Паразиты не обитают на животных в течение всего жизненного цикла, а являются их временными «спутниками». Присасываясь к телу млекопитающего, клещ может провести на нем около десяти дней, питаясь кровью четверолапого.
Кроме того, паразиты являются переносчиками многочисленных бактериальных и вирусных заболеваний, в том числе такого, как пироплазмоз. Вот почему для многих владельцев так актуален вопрос «Как уберечь собаку от клещей».
Симптомы укуса клеща у собаки
К сожалению, нет безусловного признака, по которому можно молниеносно определить, что животное было атаковано паразитом. Первые симптомы укуса могут проявиться и через несколько дней:
· Общее недомогание питомца. Собака становится менее подвижной, слабо реагирует на привычные возбудители. Может также отмечаться ухудшение аппетита и повышение жажды.
· Вероятно появление зуда в области укуса – животное будет чесать пораженный участок кожи.
· Рост температуры тела до 40-41оС.
-
Изменение цвета мочи (темно-желтого или даже бордового цвета)
· В сложных случаях отмечается пожелтение белков глаз и слизистых оболочек.
Если вы заметили какой-то из вышеперечисленных симптомов, как можно скорее отправляйтесь к ветеринарному врачу. Промедление может стоить не только здоровья, но и жизни питомца!
Как обнаружить клеща у собаки
Ветеринары рекомендуют ежедневно осматривать собаку после прогулки на улице. Это поможет своевременно выявить нежданного гостя. Наиболее частыми местами скопления паразитов считается голова и шея животного, области за ушами, паховая и локтевая зона.
Если вы не знаете, как выглядит клещ на собаке, то не стоит переживать – увидеть его можно даже невооруженным глазом. Размер клеща колеблется от 2-3 мм до 1 и более сантиметра!
Что делать, если вы нашли клеща
Паразит проводит на теле млекопитающего порядка десяти дней, за это время вы можете выявить и удалить нежелательного соседа. Сделать это можно самостоятельно в домашних условиях, если вы обладаете достаточным запасом знаний и практического опыта.
Если владелец питомца не имеет представления о том, как достать клеща у собаки, то рекомендуем обратиться к ветеринарному врачу. Специалист проведет манипуляцию без развития возможных рисков для здоровья животного.
Как удалить клеща у собаки
Если у вас нет возможности обратиться за помощью в ветеринарную клинику, то удалением насекомого можно заняться самостоятельно. Клещ у собаки - удаление в домашних условиях:
-
Ввиду того, что клещ может быть переносчиком опасных для человека заболеваний (таких, как энцефалит или болезнь Лайма), перед процедурой владельцу животного рекомендуется надеть перчатки.
-
Успокойте питомца и разместите его в хорошо освещенном месте.
-
Хоботок клеща оснащен микроскопическими крючками, которые позволяют паразиту плотно удерживаться в тканях. Не стоит бездумно тянуть клеща - это может привести к тому, что хоботок оторвется от тельца и останется под кожей собаки. «Забытый» фрагмент насекомого может вызвать нагноение и воспалительную реакцию.
-
Не нужно капать на паразита подсолнечным маслом или другой жидкостью. Кроме того, не рекомендуется крепко сжимать тело насекомого пальцами или пинцетом — это может привести к заражению собаки.
-
Для безопасного удаления клеща лучше всего использовать «выкручиватель клещей» - инструмент, который подводят под тельце паразита, фиксируют и медленно вращают, пока не покажется голова насекомого.
Что делать, если на собаке много клещей, а вы не знаете, как правильно удалить паразитов? Рекомендуем обратиться за квалифицированной помощью к ветеринарному врачу.
В чем опасность клещей для собаки
Фактический укус паразита не так страшен для животных, как риск заражения рядом вирусных и бактериальных заболеваний. Клещи являются частыми переносчиками опасных болезней. Возбудители попадают в кровь млекопитающего вместе со слюной паразита после укуса.
Какие болезни переносят клещи
Клещ способен «заразить» животное такими заболеваниями как эрлихиоз и пироплазмоз. Важно своевременно обратиться за квалифицированной помощью к специалисту – промедление может стоить животному жизни.
Ветеринары акцентируют внимание владельцев на необходимости контроля состояния собаки после удаления паразита. Если вы заметили такие симптомы как апатия, отсутствие аппетита, изменение цвета мочи и гипертермия, то срочно покажите животное врачу!
Где собака может подцепить клеща
Риски подцепить паразита появляются вместе с первыми весенними проталинами. Ранней весной клещи просыпаются после зимней спячки и, чувствуя потребность в питании, начинают охоту на млекопитающих.
Наиболее высока активность паразитов весенне-осенний период: с марта по май и с августа по октябрь. Но иногда случаи заболевания отмечаются даже зимой. Летом при высоких температурах риски встретить членистоногое ниже, но не исключены полностью.
Подцепить кровососущего можно во влажной и тенистой местности: в лесу, на газонах и клумбах, в парках, скверах и садах. В сезон встретиться с членистоногим можно даже на открытых кустарниковых зонах в полях.
Профилактика собаки от клещей
Многих владельцев животных мучит один и тот же вопрос – как бороться с клещами у собак. На сегодняшний день нет более действенного и рационального способа борьбы с паразитами, чем своевременная профилактика.
Для того чтобы предотвратить атаки паразитов, достаточно воспользоваться акарицидными препаратами. Это специальные средства, которые бывают в виде капель на холку, спреев, ошейников или таблеток.
На современном рынке ветеринарных препаратов существует огромное множество компаний, которые занимаются реализацией профилактических средств от паразитов. Аэрозоли, капли и ошейники – вы можете выбрать любой продукт, который будет отвечать индивидуальному запросу.
Использовать препараты стоит всем, вне зависимости от того, проживаете ли вы в сельской местности или в черте города – профилактика от паразитов должна стать регулярным ритуалом. Кроме того, не забывайте осматривать тело животного после каждой прогулки, дабы своевременно выявить появление нежданного «соседа».
Статьи по теме
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей