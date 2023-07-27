Bulldog Adult
Сухой корм для собак
Бульдог Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы английский бульдог в возрасте от 12 месяцев
Доступные размеры
12kg
Уменьшение запаха фекалий
Рацион способствует уменьшению ферментации в кишечнике, провоцирующей расстройство пищеварения, метеоризм и неприятный запах фекалий.
Здоровье кожи
Рацион помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс) и здоровье кожи в целом (ЭПК и ДГК).
Здоровье костей и суставов
Эта особая формула помогает поддерживать здоровье костей и суставов, а также оптимальный вес. Рацион обогащен ЭПК и ДГК.
Эксклюзивный дизайн крокеты: особые челюсти брахицефалов
Крокета, специально разработанная для облегчения захвата собакой породы английский бульдог и стимулирования его к разгрызанию.
Рис, дегидратированные протеины мяса птицы, животные жиры, изолят протеинов растительного происхождения*, гидролизат белков животного происхождения, дегидратированные протеины свинины, свекольный жом, растительная клетчатка, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, гидролизат дрожжей (источник маннанолигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 30 000 ME; витамин D3 - 800 ME; E1 (железо) – 48 мг; E2 (йод) – 4,8 мг; E4 (медь) – 15 мг; E5 (марганец) - 62 мг; E6 (цинк) – 141 мг; E8 (сeлeн) - 0,1 мг; Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения – 10 г. Сенсорные добавки: экстракт чая (источник полифенолов) – 150 мг. Консерванты. Антиоксиданты.
*L.I.P. - протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
|Вес собаки
|Низкая активность
|Нормальная активность
|Повышенная активность
|18 кг
|223 г (2+7/8)
|258 г (3+3/8)
|294 г (3+7/8)
|20 кг
|242 г (3+1/8)
|280 г (3+5/8)
|318 г (4+1/8)
|22 кг
|259 г (3+3/8)
|300 г (3+7/8)
|341 г (4+4/8)
|24 кг
|277 г (3+5/8)
|321 г (4+1/8)
|364 г (4+6/8)
|26 кг
|294 г (3+7/8)
|340 г (4+3/8)
|387 г (5)
|28 кг
|311 г (4)
|360 г (4+6/8)
|409 г (5+3/8)
|30 кг
|327 г (4+2/8)
|379 г (4+7/8)
|431 г (5+5/8)
|-
|-
|-
|мерний стакан 240 мл - 77 г