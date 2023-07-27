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Bulldog Adult

Bulldog Adult

Сухой корм для собак

Бульдог Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы английский бульдог в возрасте от 12 месяцев

Доступные размеры

12kg

Уменьшение запаха фекалий

Рацион способствует уменьшению ферментации в кишечнике, провоцирующей расстройство пищеварения, метеоризм и неприятный запах фекалий.

Здоровье кожи

Рацион помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс) и здоровье кожи в целом (ЭПК и ДГК).

Здоровье костей и суставов

Эта особая формула помогает поддерживать здоровье костей и суставов, а также оптимальный вес. Рацион обогащен ЭПК и ДГК.

Эксклюзивный дизайн крокеты: особые челюсти брахицефалов

Крокета, специально разработанная для облегчения захвата собакой породы английский бульдог и стимулирования его к разгрызанию.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году