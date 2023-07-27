Chihuahua Puppy
Сухой корм для собак
Чихуахуа Паппи. Полнорационный сухой корм для щенков породы чихуахуа в возрасте от 2 до 8 месяцев.
Доступные размеры
500g
1.5kg
Поддержание иммунной системы
Рост - важный этап в жизни собаки: это время больших перемен, открытий и новых знакомств с окружающим миром. В течение этого ключевого периода иммунная система щенка постепенно развивается. Рацион CHIHUAHUA PUPPY помогает поддерживать систему естественной защиты организма щенка благодаря комплексу антиоксидантов, содержащему в том числе витамин Е.
Высокая вкусовая привлекательность
Рацион CHIHUAHUA PUPPY удовлетворяет аппетит чихуахуа благодаря сочетанию трех факторов: адаптированный размер и форма крокеты, эксклюзивная рецептура и подобранные ароматы.
Уменьшение объёма и запаха фекалий
Эта формула помогает уменьшить запах и объем фекалий.
|Возраст
|Вес взрослой собаки 1 кг
|Вес взрослой собаки 2 кг
|Вес взрослой собаки 3 кг
|2 месяца
|29 г (3/8)
|49 г (4/8)
|71 г (6/8)
|3 месяца
|32 г (3/8)
|55 г (5/8)
|80 г (7/8)
|4 месяца
|33 г (3/8)
|56 г (5/8)
|84 г (1)
|5 месяцев
|33 г (3/8 )
|56 г (5/8)
|84 г (1)
|6 месяцев
|29 г (3/8)
|48 г (4/8)
|77 г (7/8)
|7 месяцев
|24 г (2/8)
|40 г (4/8)
|69 г (6/8)
|8 месяцев
|24 г (2/8)
|40 г (4/8)
|61 г (5/8)
|9 месяцев
|Chihuahua Adult
|Chihuahua Adult
|Chihuahua Adult
|мерный стакан 240 мл - 88 г