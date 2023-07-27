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Chihuahua Puppy

Chihuahua Puppy

Сухой корм для собак

Чихуахуа Паппи. Полнорационный сухой корм для щенков породы чихуахуа в возрасте от 2 до 8 месяцев.

Доступные размеры

500g

1.5kg

Поддержание иммунной системы

Рост - важный этап в жизни собаки: это время больших перемен, открытий и новых знакомств с окружающим миром. В течение этого ключевого периода иммунная система щенка постепенно развивается. Рацион CHIHUAHUA PUPPY помогает поддерживать систему естественной защиты организма щенка благодаря комплексу антиоксидантов, содержащему в том числе витамин Е.

Высокая вкусовая привлекательность

Рацион CHIHUAHUA PUPPY удовлетворяет аппетит чихуахуа благодаря сочетанию трех факторов: адаптированный размер и форма крокеты, эксклюзивная рецептура и подобранные ароматы.

Уменьшение объёма и запаха фекалий

Эта формула помогает уменьшить запах и объем фекалий.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году