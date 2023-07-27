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Mini Adult

Mini Adult

Влажный корм для собак

Мини Эдалт соус. Полнорационный влажный корм для взрослых собак мелких размеров (вес взрослой собаки до 10 кг) в возрасте от 10 месяцев до 12 лет

Доступные размеры

1 x 85g

12 x 85g

Здоровье пищеварительной системы

Поддерживает здоровье пищеварительной системы и баланс кишечной флоры.

Адаптированная калорийность

Помогает поддерживать оптимальный вес собак малых пород.

Здоровье шерсти

Содержит нутриенты, помогающие поддерживать здоровье кожи. Обогащен ЭПК и ДГК.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году