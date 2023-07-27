Mini Adult
Влажный корм для собак
Мини Эдалт соус. Полнорационный влажный корм для взрослых собак мелких размеров (вес взрослой собаки до 10 кг) в возрасте от 10 месяцев до 12 лет
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
Здоровье пищеварительной системы
Поддерживает здоровье пищеварительной системы и баланс кишечной флоры.
Адаптированная калорийность
Помогает поддерживать оптимальный вес собак малых пород.
Здоровье шерсти
Содержит нутриенты, помогающие поддерживать здоровье кожи. Обогащен ЭПК и ДГК.
Мясо и субпродукты животного происхождения, злаки, масла и жиры, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, углеводы.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин D3 - 150 MЕ; E1 (железо) - 6,5 мг E2 (йод) - 0,2 мг E4 (медь) - 1,7 мг E5 (марганец) - 2 мг E6 (цинк) - 20 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 2 г.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 7,5%; сырой жир - 5,5%; сырая зола - 1,6%; сырая клетчатка - 1,1%; влажность - 81%; ЭПК/ДГК - 0,115%.
|Вес
|Пауч
|1 пауч + сухой корм
|2 кг
|2+1/4
|27 г
|4 кг
|4
|58 г
|5 кг
|4+1/2
|73 г
|6 кг
|5+1/4
|86 г
|8 кг
|6+1/2
|112 г
|10 кг
|7+3/4
|136 г