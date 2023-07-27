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Mini Puppy

Mini Puppy

Сухой корм для собак

Мини Паппи. Полнорационный корм для собак малых размеров в возрасте от 2 до 10 месяцев (вес взрослой собаки до 10 кг)

Доступные размеры

800g

2kg

4kg

8kg

Крепкая иммунная система

Поддерживает развитие здоровой иммунной системы щенков с помощью комплекса нутриентов с научно доказанной эффективностью, в т. ч. витаминов Е и С.

Развитие мозга

Обогащенный омега-3 жирными кислотами (ДГК) для поддержания развития мозга щенков и способствует обучению во время ранних тренировок.

Поддержание микробиома

Комбинация пребиотиков (МОС) и белков высокого уровня усвояемости, которые способствуют балансу микробиоты кишечника для поддержания здоровья  пищеварительной системы.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году