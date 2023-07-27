Mini Puppy
Сухой корм для собак
Мини Паппи. Полнорационный корм для собак малых размеров в возрасте от 2 до 10 месяцев (вес взрослой собаки до 10 кг)
Доступные размеры
800g
2kg
4kg
8kg
Крепкая иммунная система
Поддерживает развитие здоровой иммунной системы щенков с помощью комплекса нутриентов с научно доказанной эффективностью, в т. ч. витаминов Е и С.
Развитие мозга
Обогащенный омега-3 жирными кислотами (ДГК) для поддержания развития мозга щенков и способствует обучению во время ранних тренировок.
Поддержание микробиома
Комбинация пребиотиков (МОС) и белков высокого уровня усвояемости, которые способствуют балансу микробиоты кишечника для поддержания здоровья пищеварительной системы.
Дегидратированные протеины мяса птицы, рис, пшеничный глютен*, животные жиры, кукуруза, гидролизат протеинов животного происхождения, дрожжевые продукты, буряковый жом, растительная клетчатка, соевое масло, минеральные вещества, рыбий жир, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник маннанолигосахаридов и бета-глюканов) (0,30%), масло водорослей рода шизохитриум (источник ДГК), мука бархатцев прямостоящих.
Добавки (на кг): пищевые добавки: витамин А – 21500 МЕ; витамин D3 – 1000 МЕ; железо (3b103) – 38 мг; йод (3b201, 3b202) – 3,8 мг; медь (3b405, 3b406) – 12 мг; марганец (3b502, 3b504) – 50 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) – 128 мг; селен (3b801, 3b811, 3b812) – 0,06 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения – 10 г. Консерванты. Антиоксиданты.
Аналитические компоненты: влажность – 9,5%; сырой протеин – 31%; сырой жир – 20%; сырая зола – 8%; сырая клетчатка – 1,4%; безазотистые экстрактивные вещества – 30,1%.
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу высокой усваиваемости.
|Крокеты только
|Возраст (в месяцах)
|Вес во взрослом возрасте
|2 месяца
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|2 кг
|49г
|54г
|56г
|55г
|48г
|40г
|40г
|39г
|39г
|Мини Эдалт
|2.5 кг
|56г
|63г
|65г
|65г
|57г
|48г
|47г
|47г
|46г
|Мини Эдалт
|3 кг
|64г
|72г
|75г
|75г
|68г
|61г
|54г
|54г
|53г
|Мини Эдалт
|3.5 кг
|71г
|80г
|84г
|84г
|76г
|68г
|60г
|60г
|59г
|Мини Эдалт
|4 кг
|78г
|88г
|92г
|93г
|84г
|76г
|67г
|66г
|66г
|Мини Эдалт
|5 кг
|93г
|105г
|110г
|110г
|100г
|90г
|79г
|79г
|78г
|Мини Эдалт
|6 кг
|103г
|119г
|125г
|126г
|125г
|113г
|101г
|90г
|89г
|Мини Эдалт
|7 кг
|113г
|133г
|141г
|142г
|141г
|127г
|114г
|102г
|100г
|Мини Эдалт
|8 кг
|124г
|146г
|155г
|157г
|156г
|141г
|126г
|112г
|111г
|Мини Эдалт
|10 кг
|146г
|172г
|183г
|186г
|185г
|167г
|150г
|134г
|133г
|131г
|Смешанное кормление: сухой + влажный
|Влажный корм
|Возраст (в месяцах)
|Вес во взрослом возрасте
|Пауч 85г Мини Паппи
|2 месяца
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|2 кг
|1
|28г
|34г
|35г
|35г
|27г
|19г
|19г
|18г
|18г
|Мини Эдалт
|2.5 кг
|1
|36г
|42г
|44г
|45г
|36г
|27г
|26г
|26г
|25г
|Мини Эдалт
|3 кг
|1
|43г
|51г
|54г
|54г
|47г
|40г
|33г
|33г
|32г
|Мини Эдалт
|3.5 кг
|1
|50г
|59г
|63г
|63г
|55г
|48г
|40г
|39г
|39г
|Мини Эдалт
|4 кг
|1
|58г
|68г
|72г
|72г
|63г
|55г
|46г
|46г
|45г
|Мини Эдалт
|5 кг
|1
|72г
|84г
|89г
|90г
|79г
|69г
|59г
|58г
|57г
|Мини Эдалт
|6 кг
|1
|82г
|98г
|104г
|106г
|104г
|92г
|80г
|69г
|68г
|Мини Эдалт
|7 кг
|1
|92г
|112г
|120г
|121г
|120г
|107г
|93г
|81г
|80г
|Мини Эдалт
|8 кг
|1
|103г
|125г
|134г
|136г
|135г
|120г
|105г
|91г
|90г
|Мини Эдалт
|10 кг
|1
|126г
|151г
|162г
|165г
|164г
|147г
|129г
|113г
|112г
|110г