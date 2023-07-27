X-small Puppy
Сухой корм для собак
Икс-Смол Паппи. Полнорационный сухой корм для щенков миниатюрных пород в возрасте от 2 до 10 месяцев
Доступные размеры
500g
1.5kg
3kg
Крепкая иммунная система
Поддерживает развитие здоровой иммунной системы щенков с помощью комплекса нутриентов с научно доказанной эффективность которых научно доказана, в т. ч. витаминов Е и С.
Развитие мозга
Обогащен омега-3 жирными кислотами (ДГК) для поддержания развития мозга щенков и способствует обучению во время ранних тренировок.
Поддержание микробиома
Комбинация пребиотиков (МОС) и белков высокой степени усвояемости, которые способствуют балансу микробиоты кишечника для поддержания здоровья пищеварительной системы.
Дегидратированные протеины мяса птицы, рис, пшеничный глютен*, животные жиры, кукуруза, гидролизат протеинов животного происхождения, дрожжевые продукты, буряковый жом, растительная клетчатка, соевое масло, минеральные вещества, рыбий жир, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мананолигосахаридов и бета-глюканов) (0,30%), масло водорослей рода шизохитриум (источник ДГК), мука бархатцев прямостоящих.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин А – 21500 МЕ; витамин D3 – 1000 МЕ; железо (3b103) – 40 мг; йод (3b201, 3b202) – 4 мг; медь (3b405, 3b406) – 12 мг; марганец (3b502, 3b504) – 52 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) – 132 мг; селен (3b801, 3b811, 3b812) – 0,06 мг. Технологичные добавки: клиноптилолит осадочного происхождения – 10 г. Консерванты. Антиоксиданты.
Аналитические компоненты: влажность – 9,5%; сырой протеин – 31%; сырой жир – 20%; сырая зола – 8?3%; сырая клетчатка – 1,5%; безазотистые экстрактивные вещества – 29,7%.
|Только крокеты
|Возраст ( в месяцах)
|Вес во взрослом возрасте
|2 месяца
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|1 кг
|29г
|32г
|33г
|33г
|29г
|24г
|24г
|23г
|23г
|Икс-Смол Эдалт
|1.5 кг
|39г
|44г
|45г
|44г
|38г
|32г
|32г
|31г
|31г
|Икс-Смол Эдалт
|2 кг
|49г
|55г
|56г
|56г
|48г
|40г
|40г
|39г
|39г
|Икс-Смол Эдалт
|2.5 кг
|57г
|63г
|66г
|66г
|57г
|48г
|47г
|47г
|46г
|Икс-Смол Эдалт
|3 кг
|64г
|72г
|75г
|76г
|69г
|62г
|54г
|54г
|53г
|Икс-Смол Эдалт
|3.5 кг
|71г
|80г
|84г
|84г
|77г
|69г
|61г
|60г
|60г
|Икс-Смол Эдалт
|4 кг
|79г
|89г
|93г
|93г
|85г
|76г
|67г
|67г
|66г
|Икс-Смол Эдалт
|Смешанное кормление: сухой корм + влажный
|Влажныйкорм
|Возраст ( в месяцах)
|Вес во взрослом возрасте
|Пауч 85г
|2 месяца
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|1 кг
|1/2
|19г
|22г
|23г
|22г
|18г
|13г
|13г
|13г
|13г
|Икс-Смол Эдалт
|1.5 кг
|1/2
|29г
|33г
|34г
|34г
|28г
|22г
|21г
|21г
|21г
|Икс-Смол Эдалт
|2 кг
|1/2
|39г
|44г
|45г
|45г
|37г
|30г
|29г
|29г
|29г
|Икс-Смол Эдалт
|2.5 кг
|1/2
|46г
|53г
|55г
|55г
|46г
|37г
|36г
|36г
|36г
|Икс-Смол Эдалт
|3 кг
|1/2
|53г
|61г
|65г
|65г
|58г
|51г
|44г
|43г
|43г
|Икс-Смол Эдалт
|3.5 кг
|1/2
|61г
|70г
|73г
|74г
|66г
|58г
|50г
|50г
|49г
|Икс-Смол Эдалт
|4 кг
|1/2
|68г
|78г
|82г
|83г
|74г
|65г
|56г
|56г
|55г
|Икс-Смол Эдалт