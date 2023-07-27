Hypoallergenic Small Dog

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Hypoallergenic — это полнорационный диетический корм для взрослых собак малых пород, состав которого разработан для снижения признаков ингредиентной и нутриентной непереносимости. Отобранные источники протеинов и углеводов. Рекомендуется для взрослых собак маленьких пород (<10 кг) в случаях: Нежелательная реакция на корм (НКС), что проявляется нарушением функции кожи и / или пищеварительного тракта: диагностика: элиминационная диета, лечение, Атопический дерматит собак (CAD) + хронический зуд кожи; хроническая диарея; Воспалительные заболевания кишечника (IBD); Экзокринная недостаточность поджелудочной железы (EPI); Пролиферация бактерий в тонком кишечнике (SIBO); Противопоказания: Панкреатит; Рост, беременность/лактация.

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