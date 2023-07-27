Hypoallergenic Small Dog
Сухой корм для собак
Гипоалердженик Смол Дог андер 10 кг Канин. Полнорационный диетический корм для собак весом до 10 кг, при нежелательной реакции на корм
Доступные размеры
1kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Гидролизованные белки
Гидролизованные белки, имеющие низкую молекулярную массу, максимально снижают риск развития аллергических реакций.
Низкий уровень относительного перенасыщения мочи (ОПМ)
Помогает снизить концентрацию ионов, которые являются предшественниками образования кристаллов в моче.
Барьерная функция кожи
Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.
Здоровье зубов
Содержит специфические нутриенты, которые способствуют поддержанию здоровья зубов и ротовой полости.
|Вес (кг)
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.с)
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес (г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|54
|5/8
|48
|1/2
|41
|3/8
|2,5
|64
|5/8
|56
|5/8
|49
|4/8
|3
|73
|6/8
|64
|5/8
|56
|5/8
|3,5
|82
|7/8
|72
|6/8
|62
|5/8
|4
|91
|1
|80
|7/8
|69
|6/8
|5
|107
|1+1/8
|94
|1
|82
|7/8
|6
|123
|1+2/8
|108
|1+1/8
|94
|1
|7
|138
|1+4/8
|122
|1+2/8
|105
|1+1/8
|8
|153
|1+5/8
|134
|1+3/4
|116
|1+2/8
|9
|167
|1+6/8
|147
|1+4/8
|127
|1+3/8
|10
|181
|1+7/8
|159
|1+5/8
|137
|1+3/8
|*м.с- мерных стаканов
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Hypoallergenic — это полнорационный диетический корм для взрослых собак малых пород, состав которого разработан для снижения признаков ингредиентной и нутриентной непереносимости. Отобранные источники протеинов и углеводов. Рекомендуется для взрослых собак маленьких пород (<10 кг) в случаях: Нежелательная реакция на корм (НКС), что проявляется нарушением функции кожи и / или пищеварительного тракта: диагностика: элиминационная диета, лечение, Атопический дерматит собак (CAD) + хронический зуд кожи; хроническая диарея; Воспалительные заболевания кишечника (IBD); Экзокринная недостаточность поджелудочной железы (EPI); Пролиферация бактерий в тонком кишечнике (SIBO); Противопоказания: Панкреатит; Рост, беременность/лактация.