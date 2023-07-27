Neutered Adult Small Dog

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

NEUTERED ADULT SMALL DOGS — Полнорационный сухой корм для стерилизованных/кастрированных или склонностью к набору лишнего веса взрослых собак малых размеров (идеальный вес до 10 кг). Показания: Стерилизованные/кастрированные собаки малых размеров (идеальный вес до 10 кг)*; Предрасположенность к набору лишнего веса или чувствительности суставов. *Общий случай: стерилизация/кастрация не ранее 6 месяцев.

Читать больше