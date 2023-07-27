Neutered Adult Small Dog
сухой корм для собак
Ньютерд Эдалт Смол Догс. Полнорационный сухой корм для стерилизованных/кастрированных или со склонностью к набору лишнего веса взрослых собак малых размеров
Доступные размеры
1.5kg
800g
3.5kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Оптимальный вес
Адаптированная формула и уровень калорий помогают собакам поддерживать оптимальный вес. Благодаря комбинации разных типов клетчатки продлевает чувство сытости животного.
Здоровье системы пищеварения
Высокоусвояемая формула с пребиотиками для поддержания здорового пищеварения.
DENTAL HEALTH
The mechanical actions of the kibble, coupled with the inclusion of a calcium binder help delay tartar build-up.
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
NEUTERED ADULT SMALL DOGS — Полнорационный сухой корм для стерилизованных/кастрированных или склонностью к набору лишнего веса взрослых собак малых размеров (идеальный вес до 10 кг). Показания: Стерилизованные/кастрированные собаки малых размеров (идеальный вес до 10 кг)*; Предрасположенность к набору лишнего веса или чувствительности суставов. *Общий случай: стерилизация/кастрация не ранее 6 месяцев.