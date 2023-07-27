Neutered Adult Small Dog

Neutered Adult Small Dog

сухой корм для собак

Ньютерд Эдалт Смол Догс. Полнорационный сухой корм для стерилизованных/кастрированных или со склонностью к набору лишнего веса взрослых собак малых размеров

Доступные размеры

1.5kg

800g

3.5kg

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

Оптимальный вес

Адаптированная формула и уровень калорий помогают собакам поддерживать оптимальный вес. Благодаря комбинации разных типов клетчатки продлевает чувство сытости животного.

Здоровье системы пищеварения

Высокоусвояемая формула с пребиотиками для поддержания здорового пищеварения.

DENTAL HEALTH

The mechanical actions of the kibble, coupled with the inclusion of a calcium binder help delay tartar build-up.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

NEUTERED ADULT SMALL DOGS — Полнорационный сухой корм для стерилизованных/кастрированных или склонностью к набору лишнего веса взрослых собак малых размеров (идеальный вес до 10 кг). Показания: Стерилизованные/кастрированные собаки малых размеров (идеальный вес до 10 кг)*; Предрасположенность к набору лишнего веса или чувствительности суставов. *Общий случай: стерилизация/кастрация не ранее 6 месяцев.

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году