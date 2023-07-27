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Sensitivity Control

Sensitivity Control

Сухой корм для собак

Сенситивити Контрол Канин. Полнорационный диетический корм для собак при нежелательной реакции на корм

Доступные размеры

1.5kg

14kg

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

Отобранные источники белков

Ограниченное количество источников белка снижает риск возникновения пищевой аллергии.

Барьерная функция кожи

Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.

ЭПК / ДГК

Жирные кислоты, которые помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы и кожи.

Защита пищеварительной системы

Нутриенты в составе рациона помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Sensitivity Control – полнорационный диетический корм для собак, состав которого разработан для снижения признаков ингредиентной и нутриентной непереносимости. Отобраны источники протеинов и углеводов. Показания: Нежелательная реакция на корм (НРК), проявляющаяся нарушением функции кожи и/или пищеварительного тракта: диагностика: элиминационная диета; диетотерапия; Атопический дерматит собак (FAD) + хронический кожный зуд; Хроническая диарея. Противопоказания: Острый панкреатит*; беременность/лактация, рост; *Можно назначать при хроническом панкреатите.

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году