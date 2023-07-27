Sensitivity Control
Сухой корм для собак
Сенситивити Контрол Канин. Полнорационный диетический корм для собак при нежелательной реакции на корм
Доступные размеры
1.5kg
14kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Отобранные источники белков
Ограниченное количество источников белка снижает риск возникновения пищевой аллергии.
Барьерная функция кожи
Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.
ЭПК / ДГК
Жирные кислоты, которые помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы и кожи.
Защита пищеварительной системы
Нутриенты в составе рациона помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы.
|Вес (кг)
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.с)
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес (г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|64
|6/8
|56
|5/8
|48
|4/8
|4
|107
|1+2/8
|94
|1
|81
|7/8
|6
|145
|1+5/8
|127
|1+3/8
|110
|1+2/8
|8
|180
|2
|158
|1+6/8
|137
|1+4/8
|10
|212
|2+3/8
|187
|2+1/8
|161
|1+7/8
|15
|288
|3+2/8
|253
|3+7/8
|219
|2+4/8
|20
|357
|4
|314
|3+4/8
|271
|3
|25
|422
|4+6/8
|372
|4+2/8
|321
|3+5/8
|30
|484
|5+4/8
|426
|4+6/8
|368
|4+1/8
|35
|543
|6+1/8
|478
|5+3/8
|413
|4+5/8
|40
|601
|6+6/8
|529
|6
|456
|5+1/8
|45
|656
|7+3/8
|577
|6+4/8
|499
|5+5/8
|50
|710
|8
|625
|7
|540
|6+1/8
|55
|763
|8+5/8
|671
|7+4/8
|619
|7
|60
|814
|9+1/8
|716
|8+1/8
|619
|7
|70
|914
|10+2/8
|804
|9
|695
|7+7/8
|80
|1010
|11+3/8
|889
|10
|768
|8+5/8
|*м.с - мерных стаканов
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Sensitivity Control – полнорационный диетический корм для собак, состав которого разработан для снижения признаков ингредиентной и нутриентной непереносимости. Отобраны источники протеинов и углеводов. Показания: Нежелательная реакция на корм (НРК), проявляющаяся нарушением функции кожи и/или пищеварительного тракта: диагностика: элиминационная диета; диетотерапия; Атопический дерматит собак (FAD) + хронический кожный зуд; Хроническая диарея. Противопоказания: Острый панкреатит*; беременность/лактация, рост; *Можно назначать при хроническом панкреатите.