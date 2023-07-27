СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Sensitivity Control – полнорационный диетический корм для собак, состав которого разработан для снижения признаков ингредиентной и нутриентной непереносимости. Отобраны источники протеинов и углеводов. Показания: Нежелательная реакция на корм (НРК), проявляющаяся нарушением функции кожи и/или пищеварительного тракта: диагностика: элиминационная диета; диетотерапия; Атопический дерматит собак (FAD) + хронический кожный зуд; Хроническая диарея. Противопоказания: Острый панкреатит*; беременность/лактация, рост; *Можно назначать при хроническом панкреатите.

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